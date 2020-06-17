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Лиана Липанова
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Twitter запустила голосовые твиты длительностью до 140 секунд Материал редакции

Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста.

8 комментариев
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Twitter начала тестировать голосовые твиты длительностью до 140 секунд.

Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста. После этого на экране появится фотография профиля с кнопкой записи голоса. Голосовой твит можно дополнить текстом. Чтобы прослушать аудиозапись, нужно нажать на фотографию в твите.

На устройствах iOS голосовой твит открывается в небольшом плеере нижней части экрана — его можно продолжать слушать, прокручивая ленту дальше.

Пока функция доступна только части пользователей iOS. В ближайшие недели она появится на всех устройствах iOS, заявили в компании.

#новость #twitter

Лиана Липанова
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0
8 комментариев
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Комментарий удален

Алексей Зайцев

1

Твиттер постепенно превращается в телеграм🧐

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Taiqa .

0

Именно этого всем не хватало, ура..
Теперь и голосом сраться в своих твитторах будут будут :(

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Альберт Хабибрахимов

0

Открываешь Твиттер, а вся лента в знаках «плей»...

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Сергей Малашенко

0

Нам и на..й не нужны, войсы ваши

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Илья Шишкунов

0

Теперь Твиттерские ещё больше будут деградировать 

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Артём Прокопенко

0

Добавьте видео-конференции, секретные чаты и возможность продавать товары  🙏🙏🙏

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Ilya Brin

0

Как #хэштеги войсить? 😄

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Нелли

0
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