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авторизацию с помощью уговоров
Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста.
Twitter начала тестировать голосовые твиты длительностью до 140 секунд.
Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста. После этого на экране появится фотография профиля с кнопкой записи голоса. Голосовой твит можно дополнить текстом. Чтобы прослушать аудиозапись, нужно нажать на фотографию в твите.
На устройствах iOS голосовой твит открывается в небольшом плеере нижней части экрана — его можно продолжать слушать, прокручивая ленту дальше.
Пока функция доступна только части пользователей iOS. В ближайшие недели она появится на всех устройствах iOS, заявили в компании.
Комментарий удален
Именно этого всем не хватало, ура..
Теперь и голосом сраться в своих твитторах будут будут :(
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