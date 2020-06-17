Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста.

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Twitter начала тестировать голосовые твиты длительностью до 140 секунд.

Чтобы записать его, нужно нажать на новую специальную иконку при создании поста. После этого на экране появится фотография профиля с кнопкой записи голоса. Голосовой твит можно дополнить текстом. Чтобы прослушать аудиозапись, нужно нажать на фотографию в твите.

На устройствах iOS голосовой твит открывается в небольшом плеере нижней части экрана — его можно продолжать слушать, прокручивая ленту дальше.