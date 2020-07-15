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Соцсети
Лиана Липанова
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Snapchat начал тестировать бизнес-аккаунты — контент в них не исчезает Материал редакции

Полноценный запуск бизнес-аккаунтов планируется до конца 2020 года.

  • Сервис для отправки «исчезающих» фотографий и видео Snapchat начал бета-тестирование бизнес-аккаунтов вместе с 30 брендами, сообщает Adweek.
  • Бизнес-профили станут доступны всем компаниям до конца 2020 года.
  • По желанию владельцы таких аккаунтов смогут оставлять видеоконтент в профиле навсегда, а также добавлять фирменные маски и фильтры с эффектом дополненной реальности и виртуальную витрину для брендов на маркетплейсе Shopify.
  • Пользователи могут найти профили компаний через поиск, QR-коды и рекламу.
  • Snapchat предоставит «уникальные веб-инструменты» для управлениия бизнес-аккаунтом вне приложения, объясняет Adweek.

#новость #snapchat

Лиана Липанова
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3 комментария
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Кирилл Петровский

0

Кто пользуется Снэпчатом, объясните почему после появления Сторис у инсты им еще кто-то пользуется? И почему в России им никто никогда не пользовался? И как им пользоваться-то вообще?

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Аарон Малис

Кирилл
1

Как вы на VС попали, по случайной ссылке с Одноклассников? 

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Кирилл Петровский

Аарон
0

Да, а что? Это окшейминг?

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