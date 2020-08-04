И могут ли американские власти заблокировать приложение.

В закладки

Microsoft ведёт переговоры о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Судьба сделки зависит от решения Дональда Трампа, который грозится заблокировать TikTok в США: он дал Microsoft 45 дней, чтобы договориться с китайской компанией.

Что Microsoft может получить от сделки и действительно ли США может заблокировать TikTok, которой пользуются 100 млн американцев, — коротко.

Почему TikTok вынуждена продать свой бизнес в США

Правительство США считает, что собранные TikTok данные американских пользователей могут использоваться против них. Госсекретарь США Майк Помпео в начале июля 2020 года предупреждал американцев, что им следует осторожнее использовать приложение, если они не хотят, чтобы их личная информация «была в руках Коммунистической партии Китая».

Приложение собирает не только номера телефонов, даты рождения, электронные почты пользователей, но и «способ ввода текста, вплоть до ритмов нажатия клавиш и шаблонов», считает Кен Ллойд, вице-президент по рискам мобильной безопасности исследовательской компании Zimperium. Он считает, что мало какие приложения получают столько пользовательских данных.

Представитель TikTok рассказал, что сервис получает гораздо меньше информации пользователей, чем многие другие американские компании. TikTok также ранее заявляла, что хранит пользовательские данные как в США, так и в Сингапуре.

После заявлений правительства в июле банковский холдинг Wells Fargo решил удалить TikTok с корпоративных устройств, а 22 июля Комитет сената США запретил федеральным служащим использовать приложение на устройствах, выпущенных правительством. Amazon тоже хотела, чтобы сотрудники отказались от TikTok, но передумала, назвав это ошибкой.

Чтобы не допустить блокировки приложения в США, в июле ByteDance, материнская компания TikTok, стала искать американских инвесторов для продажи доли бизнеса.

В США у китайской соцсети около 100 млн пользователей. И оказавшись под прицелом американского правительства, TikTok сделала несколько шагов к открытости:

Наняла американского генерального директора Кевина Майера. «TikTok стал новой целью, но мы не враги», — написал он в блоге компании.

Пообещала нанять 10 тысяч человек в США.

Запустила центр прозрачности и подотчётности TikTok в Лос-Анджелесе. Он позволит экспертам следить за модерацией контента сервиса и обработкой данных.

Дала объяснение её алгоритмам.

Вечером 31 июля источники Bloomberg рассказали, что Microsoft хочет купить американскую часть TikTok. Позже в тот же день Дональд Трамп пообещал подписать документы для блокировки приложения 1 августа.

Однако президент изменил своё решение и отложил блокировку — Microsoft подтвердила свои намерения о покупке части бизнеса. И теперь у неё 45 дней для заключения сделки, пишет Reuters

Действительно ли США может заблокировать TikTok

При полном запрете сервис блокируют на сетевом уровне, полностью ограничивая передачу данных между пользователем и серверами приложения. Так работает брандмауэр Китая и блокировка TikTok в Индии. Однако в США не было прецедентов, когда использовался бы такой способ — это вид жёсткой сетевой цензуры, на которую вряд ли пойдёт американское правительство, пишет The Verge.

Госсекретарь США Помпео сравнил ситуацию вокруг TikTok с историей против Huawei: в мае 2019 года китайская компания оказалась в чёрном списке, ей запрещено покупать оборудование и технологии у американских компаний. Однако TikTok — потребительское приложение, поэтому для него это не будет серьёзным наказанием.

Тем не менее у правительства США несколько путей для ограничения деятельности TikTok:

Трамп может заблокировать приложение — это право ему даёт Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях. Именно на него ссылался президент, когда заявлял о намерении подписать документы, ограничивающие работу TikTok.

Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) проверяет сделку ByteDance о покупке американского приложения Musical.ly за $1 млрд в 2017 году. Этот сервис был объединён с приложением TikTok и помог ему стать популярным. Если комитет решит, что эта покупка представляет угрозу национальной безопасности, президент может отменить сделку. Это усложнит работу компании.

Трамп может надавить на Google и Apple и заставить их удалить TikTok из магазинов приложений. Но это не повлияет на миллионы пользователей, которые уже установили сервис на свои устройства.

Колумнист The New York Times Кевин Рус считает, что TikTok необязательно блокировать. Вместо этого можно разработать новые законы, которые регулировали бы работу крупных сервисов, собирающих данные пользователей и влияющие на миллионы людей. При этом неважно, где именно находится компания.

Что даст Microsoft покупка TikTok

Давление со стороны чиновников — возможность приобрести известное приложение со скидкой. Любая компания со средствами должна попытаться купить часть бизнеса TikTok, считает издание CNBC.

В тот момент, когда Google, Facebook, Amazon и Apple находятся под антимонопольными расследованиями, Microsoft — одна из немногих компаний, у которой есть средства и достаточно свободы для сделки с ByteDance.

Доступ к данным

Одна из ключевых деталей любой сделки с TikTok — пользовательские данные, которые беспокоят правительство Трампа. В своём подтверждении переговоров с китайской компанией Microsoft сделала на этом акцент, пообещав обеспечить передачу и сохранение в США всей личной информации американских пользователей TikTok.

Эти данные американская корпорация может использовать, например, в разработке других сервисов и технологий, отмечает The Verge. Так понимание того, как люди взаимодействуют и используют контроллер Kinect для Xbox, в конечном итоге помогло корпорации разработать и улучшить HoloLens.

Молодая аудитория

По мнению The Verge, Microsoft пропустила мобильную революцию и теперь играет в догонялки. Для молодых американцев главными ОС стали Android и iOS, а для учёбы они используют Gmail и Google Docs.

У Microsoft есть успех в сфере продуктов для бизнеса, но она со своими сервисами не хочет потерять поколение «завтрашних работников», и TikTok может помочь наладить с ними связь.

«Microsoft выглядит как компания вашего дедушки, и она пытается это изменить», — сказал The New York Times Дэн Айвз, управляющий директор и аналитик инвестиционной фирмы Wedbush Securities. По его мнению, молодые люди до 25 лет считает Microsoft немодной, но если компания проведёт сделку, она станет для них «такой же крутой, как и TikTok».

Корпорация сможет использовать китайское приложение, чтобы продвигать устройства Surface, Xbox и другие продукты.

Кроме того, если Google планирует использовать YouTube для стриминга со своей игровой платформы Stadia, TikTok может стать подобным сервисом для стриминга игр xCloud от Microsoft. При этом в июне 2020 года корпорация закрыла стриминговый сервис Mixer, позволив участникам платформы перейти на Facebook Gaming.

Рынок соцсетей

В 2012 году Microsoft экспериментировала со своей соцсетью Socl, но закрыла её спустя пять лет. Она также поддержала Facebook в 2007 году, вложив в неё $240 млн.

TikTok — следующая крупная соцсеть и прямой конкурент Snapchat, Instagram и Facebook. И это возможность Microsoft попасть на этот рынок, пишет The Verge.

Реклама

Google — лидер интернет-рекламы, что стало причиной антимонопольного расследования против компании. У Microsoft тоже есть подобный бизнес на основе поисковика Bing, но он растёт слишком медленно.

Даже если Microsoft получит только американский бизнес TikTok, выручка от рекламы будет всё равно ощутимой, считает издание Windows Central. В 2020 году TikTok планирует получить в США выручку в $500 млн, рассказали два источника The Information.

Как Microsoft будет управлять TikTok в случае покупки

Microsoft владеет тремя продуктами, которые успешно развиваются самостоятельно: игра Minecraft, площадка для разработчиков GitHub и соцсеть LinkedIn.