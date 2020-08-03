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Соцсети
Лиана Липанова
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Snapchat разрешит части пользователей добавлять музыку в видео по аналогии с TikTok Материал редакции

Видео можно будет пролистнуть вверх, чтобы увидеть обложку альбома, название песни и имя исполнителя.

  • Snapchat анонсировала тестирование функции, позволяющей накладывать музыку на видео по аналогии с TikTok, передаёт Forbes со ссылкой на компанию. Пользователи в Новой Зеландии и Австралии смогут добавлять музыку либо до начала съёмки, либо после.
  • Для создания каталога с лицензированной музыкой компания будет сотрудничать с музыкальным издательствами Warner Music Group, Warner Chappell, Universal Music Publishing Group, членами издательства NMPA, Merlin и другими.
  • Видео с музыкой в приложении можно будет пролистнуть вверх, чтобы увидеть обложку альбома, название песни и имя исполнителя, пишет TechCrunch. При нажатии на надпись «Воспроизвести эту песню» откроется браузер, в котором можно будет прослушать композицию целиком на одном из стриминговых сервисов на выбор: Spotify, Apple Music или SoundCloud.
  • Это основное отличие функции от используемой в TikTok, отмечает издание. В китайском приложении при нажатии на звук открывается вкладка с другими клипами под эту песню.
  • Музыкальная функция Snapchat позволит пользователям создавать более глубокие связи с исполнителями и музыкой, считают в компании. Осенью 2020 года функция появится у всех пользователей на англоязычных рынках, пишет TechCrunch/
Forbes

#новость #snapchat

Лиана Липанова
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