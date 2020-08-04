За внимание пользователей могут побороться преемник Vine, «клон TikTok» от Instagram и не очень известный Thriller, который делает ставку на знаменитостей.

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График популярности аналогов TikTok на платформе iOS

Дональд Трамп грозится заблокировать TikTok в США, Microsoft ведёт переговоры о покупке американской доли бизнеса китайской соцсети. При этом в США есть и другие сервисы, похожие на TikTok.

Аналоги китайской соцсети собрал инвестор венчурной фирмы SignalFire и бывший редактор TechCrunch Джош Констин. Он считает, что все схожие проекты отстают от TikTok и их шанс на победу — найти способ постоянно платить создателям.

Пересказ колонки Констина из его email-рассылки.

41,5 млн загрузок в США (согласно SensorTower)

Приложение Dubsmash

Приложение. Dubsmash синхронизирует видео со звуком. Сервис ориентируется на темнокожую молодёжь.

История. Соцсеть появилась в 2014 году через несколько месяцев после Musical.ly, позже ставшего частью TikTok. Со временем Dubsmash превратилась в площадку, где пробуют новые танцевальные движения. К примеру, на ней появился танец The Renegade, который потом стал популярен в TikTok.

По словам Констина, Dubsmash попала под тень Musical.ly и была на грани закрытия в 2017 году, но основатели сменили команду сотрудников, переехали из Берлина в Бруклин и перезапустили сервис в США.

Особенности. По умолчанию главная вкладка в приложении — подписки на друзей и инфлюенсеров, а не раздел с контентом под вкусы пользователя, как в TikTok.

Минусы. Нельзя соединить несколько клипов в один, нет каталога лицензированной музыки, AR-фильтров, инструментов монетизации.

2,5 млн загрузок в США (согласно SensorTower)

Приложение Byte

Приложение. В Byte можно смешивать аудиозаписи, видео, накладывать на ролик отдельные изображения. По мнению Констина, соцсеть ориентируется на сообщество комиков и артистов, которые скучают по «вайнам».

История. Сооснователь Vine Дом Хофманн рассердился на Twitter, которая закрыла его приложение. В 2018 году она начал работать над аналогом Vine и в январе 2020 года запустил Byte.

Особенности. В Byte есть тематические коллекции контента и видео, отобранные кураторами приложения видео. Сервис готов платить авторам — для этого он выделил $250 тысяч (у TikTok фонд для авторов — $1 млрд).

Минусы. Byte поздно запустился, на площадке нет суперзвёзд, ИИ для ленты рекомендаций и AR-фильтров в режиме редактирования записей.

Instagram Reels

Reels — часть приложения Instagram, у которого 1 млрд пользователей в месяц (согласно SensorTower)

Вкладка Reels

Приложение. Reels — прямой аналог TikTok. Новый сервис находится на вкладке Explore в Instagram.

История. В октябре 2019 года Констин писал, что Марк Цукерберг неверно понимает TikTok: основатель Facebook сравнил китайское приложение со вкладкой Instagram Explore.

В ноябре того же года Facebook объявила о создании раздела Reels. Сервис уже протестировали в Бразилии и запустили в Индии, где в июне 2020 года заблокировали TikTok. В США Reels появится в начале августа.

Особенности. Так как Instagram монетизирован, новый сервис готов платить сотни тысяч долларов, чтобы на него перешли звёзды, рассказывает Констин.

Минусы. По мнению инвестора, популярными Stories в Instagram сделало то, что соцсеть вынесла их на главную страницу экрана. И если Reels останется внутри вкладки Explore, то он может провалиться, как и сервис IGTV.

Также у Facebook есть контакты с лейблами, но нет каталога вирусных видео с ремиксами, которые пользователи могли бы встраивать в свои публикации.

Вместе с тем алгоритм Instagram настроен на продвижение тех, кто уже известен, поэтому приложению может быть трудно «вырывать потенциальные хиты из неизвестности».

23 миллиона загрузок в США (согласно SensorTower)

Приложение Thriller

Приложение. Thriller позволяет создать видео и дополнить его музыкой с лицензией.

История. Приложение появилось в 2015 году как инструмент для создания музыкальных видео, а спустя год превратилось в соцсеть вида TikTok.

Ранее Thriller привлёк голливудских артистов, таких как The Weeknd, профессиональных видеооператоров и других создателей премиального контента.

Особенности. У Thriller есть контракты с музыкальными лейблами, поэтому пользователи могут использовать официальные видеоклипы и саундтреки, а музыканты — получать с этого отчисления.

Приложение также платит некоторым знаменитостям TikTok за то, что они приводят оттуда фанатов.

В Thriller есть конкурсы, свои тренды и задания для пользователей (например, станцевать танец Майкла Джексона).