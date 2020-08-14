vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Facebook следом за Instagram начала тестировать короткие видео в Индии на фоне блокировки TikTok Материал редакции
Похожий формат «обкатывают» YouTube, а также множество местных стартапов, утверждает TechCrunch.
- После запуска сервиса коротких видео Instagram Reels в Индии Facebook решила протестировать похожий сервис в своей соцсети, пишет TechCrunch. В компании подтвердили эту информацию.
- «Мы постоянно тестируем новые инструменты, чтобы понять, как люди самовыражаются. Короткие видеоролики сейчас крайне популярны», — в частности, заявили изданию в Facebook.
- Пользователи Facebook могут публиковать короткие видео в ленте новостей, пишет TechCrunch. Возможность просматривать и перелистывать ролики в Facebook напоминает TikTok, отметил бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра.
- Сервис коротких видео также тестирует в Индии YouTube, а множество локальных стартапов запустили отдельные приложения, указывает издание. На фоне блокировки TikTok в стране они увеличили аудиторию на «десятки миллионов пользователей», пишет TechCrunch.
- Индийские власти запретили работу TikTok в конце июня 2020 года из-за обострения отношений с Китаем. Facebook запустила Instagram Reels в середине июля. Гендиректор TikTok Кевин Майер неоднократно критиковал компанию из-за нечестной конкуренции и обвинял её в копировании китайской соцсети.
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 150409, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 14 Aug 2020 21:21:56 +0300", "is_special": false }
Блоги компаний
Как распознать, являешься ли ты жертвой манипуляции и какой тип манипулятора тебя «преследует»?
Как управлять «Потоком»? 3 важных тезиса о нашей работе с инвестиционной платформой
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Бывшие менеджеры «Яндекса…
Instagram начнёт спрашивать…
Пользователи заметили…
Нюансы налогообложения…
Глава PandaDoc предложил…
Нюансы налогообложения…
Apple и Google удалили игру…
Булочки и завтраки против пиццы…
Большая тройка: зелёный, желтый…
«Что-то похожее на мини-ЕГЭ…
«Яндекс.Драйв» начал…
«Что-то похожее на мини-ЕГЭ…
Бывшие менеджеры «Яндекса…
«Что-то похожее на мини-ЕГЭ…
Павел Дуров сообщил о задержке…
Raimond Vladimirov
Не хочу пугать, но...