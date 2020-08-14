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Соцсети
Галина Мубаракшина
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Facebook следом за Instagram начала тестировать короткие видео в Индии на фоне блокировки TikTok Материал редакции

Похожий формат «обкатывают» YouTube, а также множество местных стартапов, утверждает TechCrunch.

  • После запуска сервиса коротких видео Instagram Reels в Индии Facebook решила протестировать похожий сервис в своей соцсети, пишет TechCrunch. В компании подтвердили эту информацию.
  • «Мы постоянно тестируем новые инструменты, чтобы понять, как люди самовыражаются. Короткие видеоролики сейчас крайне популярны», — в частности, заявили изданию в Facebook.
  • Пользователи Facebook могут публиковать короткие видео в ленте новостей, пишет TechCrunch. Возможность просматривать и перелистывать ролики в Facebook напоминает TikTok, отметил бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра.
  • Сервис коротких видео также тестирует в Индии YouTube, а множество локальных стартапов запустили отдельные приложения, указывает издание. На фоне блокировки TikTok в стране они увеличили аудиторию на «десятки миллионов пользователей», пишет TechCrunch.
  • Индийские власти запретили работу TikTok в конце июня 2020 года из-за обострения отношений с Китаем. Facebook запустила Instagram Reels в середине июля. Гендиректор TikTok Кевин Майер неоднократно критиковал компанию из-за нечестной конкуренции и обвинял её в копировании китайской соцсети.
Matt Navarra @MattNavarra
INTERESTING!
Facebook is also testing a ‘short videos’ feed with TikTok-like swipe up in its main app

This appears to be in addition to Instagram Reels

h/t @roneetm https://t.co/0XHiSowCwW

#новость #facebook

Галина Мубаракшина
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