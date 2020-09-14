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Соцсети
Дарья Дейнека
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Технологический партнёр, а не покупатель: зачем Oracle нужен TikTok и какую пользу из партнёрства извлечёт соцсеть Материал редакции

Oracle сможет конкурировать с Microsoft и Amazon в облачных технологиях, а также вновь развивать рекламное направление.

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Reuters

15 сентября истекает срок, в течение которого BytaDance должна продать американскую долю TikTok для избежания её блокировки в США. Переговоры о сделке вели Microsoft, Twitter, Oracle и Walmart.

Однако 14 сентября Microsoft сообщила: китайская компания отказалась продавать ей часть бизнеса. А за день до этого издание SCMP рассказало о том, что ByteDance не планирует раскрывать свой алгоритм рекомендаций контента при продаже подразделения в США.

В итоге главным претендентом на сделку стал производитель программного обеспечения Oracle: она договорилась о партнёрстве с ByteDance, писало WSJ.
Согласно источникам издания, сделка, скорее всего, будет структурирована не как полная продажа американской доли бизнеса, а как технологическое сотрудничество.

В результате Oracle будет отвечать за управление пользовательскими данными TikTok в США, а инвесторы ByteDance, включая фонды General Atlantic и Sequoia, получат миноритарные доли в бизнесе. Остальные условия сделки неизвестны.

Несмотря на то, что Oracle занимается разработкой продуктов для бизнеса, сотрудничество с китайской соцсетью будет ей выгодно.

TikTok сможет размещать данные на серверах Oracle

Администрация президента США считает, что TikTok следит за пользователями и передаёт данные о них китайским чиновникам.

Сейчас у соцсети около 100 млн американских пользователей. Когда ByteDance будет отделять часть бизнеса, чтобы соответствовать новым требованиям США, ей придётся искать место для хранения пользовательских данных.

Так как у Oracle есть своё подразделение с дата-центрами в семи регионах США и Австралии, TikTok для неё может стать крупным арендатором облачных технологий. Это поможет американской корпорации конкурировать с более крупными игроками на этом рынке — Microsoft и Amazon.

С другой стороны, это может быть выгодно и TikTok, которая сейчас хранит свои данные на серверах Google и Amazon. В случае сделки с Oracle отказ от платежей внешним поставщикам облачных услуг может сэкономить соцсети «миллиарды долларов в год», считает специалист аналитической компании Nucleus Research.

Доступ к пользовательским данным для таргетированной рекламы

У Oracle нет продуктов для потребительского рынка, но она владеет базой профилей людей, которую продаёт компаниям для таргетированной рекламы.

Количество пользовательских данных корпорации уступает только Facebook, рассказывал сооснователь Oracle Ларри Элиссон в 2016 году. Однако спустя три года выручка этого направления компании упала на 15%.

Во-первых, корпорация потеряла возможность следить за частью пользователей из-за введения в Европе GDPR.

Во-вторых, Facebook ужесточила правила предоставления данных другим компаниям после скандала с Cambridge Analytica. Это усложнило Oracle находить нишевые аудитории для рекламодателей.

Если Oracle получит доступ к информации, которую собирает с пользователей TikTok, то у неё будет шанс возродить рекламное направление. Вместе с тем компании придётся модерировать пользовательский контент и отвечать перед властями США, которые всё больше беспокоятся о конфиденциальности данных и дезинформации в соцсетях.

Сделку ещё должно одобрить правительство США

В отличие от Microsoft, у Oracle практически нет опыта в управлении соцсетями или другим крупным бизнесом, который ориентирован на пользователей. Но для американского правительства, которое должно будет рассмотреть сделку, играет роль и то, в каких отношениях с Китаем находится будущий американский партнёр TikTok. И здесь у Microsoft и Oracle разные позиции.

«С точки зрения национальной безопасности компании отличаются: у Microsoft большое присутствие в Китае, тогда как Oracle воздвигла прочную стену между собой и Китаем», — говорит экономический советник Трампа Питер Наварро.

На сделку также должно согласиться правительство Китая, чья позиция пока не определена, за исключением запрета на раскрытие ключевых алгоритмов соцсети.

А материнская ByteDance, по данным источников Bloomberg, стремится заключить соглашение, в котором она бы сохранила больший контроль.

#tiktok #oracle

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