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Галина Мубаракшина
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«ВКонтакте» разрешила сообществам вести текстовые трансляции на отдельной ленте Материал редакции

Следить за событием смогут только заинтересованные пользователи, а ссылку на трансляцию можно размещать на сторонних сайтах.

4 комментария
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«ВКонтакте» представила сервис «Репортажи» — он позволяет публиковать текстовые трансляции не на стене сообщества, а внутри отдельной ленты.

Чтобы начать репортаж, администратор должен зайти на страницу сообщества через мобильное приложение и выбрать нужную опцию на панели управления. Продолжить репортаж можно и в десктопной версии соцсети.

Когда сообщество начнёт репортаж, подписчик получит уведомление. Во время репортажа сообщество также сможет делать оповещения, если появляются важные новости. Ссылку на трансляцию можно размещать на других сайтах.

Репортаж сохранится в сообществе по окончании трансляции, им можно делиться, как обычной публикацией, отметили в соцсети. В будущем компания планирует добавить в сервис статистику — например, по самым популярным новостям в ленте.

Опция позволит показывать обновления о событии только заинтересованным пользователям, пояснили в компании. Пока что сервис доступен отдельным сообществам, например, в группе футбольного клуба «Зенит» и новостного издания «Лентач».

В ближайшем будущем репортажи сообществ также смогут читать пользователи, которые не зарегистрированы во «ВКонтакте», уточнили в соцсети.

«ВКонтакте»

#новость #вконтакте

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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Илья Прокопенко

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Предлагаю ВК киллинг-фичу:
по умолчанию отключить "Клипы" для всех тех, кто старше 16 лет.

Вот прям чтобы совсем этот рак не видеть. А кому надо - в настройках включат))

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Andrey Kazatsky

1

Оч круто, молодцы!

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Дмитрий Давыдов

Andrey
0

Поддерживаю, очень интересная функция.

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Максим Ерёменко

1

Как говорится, зачем, а главное для чего

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