В работе Telegram произошёл сбой — его устранили спустя 45 минут Материал редакции
С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии и нескольких европейских стран.
Днём 25 сентября пользователи сообщили о сбое в работе Telegram. Сервис Downdetector получил больше 5000 жалоб на работу мессенджера: 76% на сбой подключения, остальные на невозможность отправить сообщения.
С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии и нескольких европейских стран. В Telegram пока не прокомментировали сбой.
Обновлено в 14:20. Telegram сообщил, что проблема решена.
Какая быстрая реакция!
Роспотребнадзор взялся за старое
Мб всё-таки роскомнадзор?
Да какое там, ныне у "оппозиционной телеги" в том числе и Питерский IP
Надо все таки иметь, видимо, резервные мессенджеры. Бывает не вовремя, и телефона человека связаться даже нету.
Плюсую, сижу тупо и хз как работать.
Для рабочих моментов должен быть корпоративный мессенджер если только вы не на леваке.
Спорное утверждение
Ничего спорного. Не надо все яица в одну корзину класть.
Вы сами себе противоречите (если учитывать еще и ваш комментарий, который расположен ниже в ветке Алены).
Для рабочих моментов должен быть корпоративный мессенджер
Не надо все яица в одну корзину класть
Вам выдан инструмент работы вы подписали договор где прописаны средства связи
Это все противоречит друг другу и сообщению, с которого все началось:
Плюсую, сижу тупо и хз как работать
К счастью, не все такие жесткие и без проблем налаживают процесс общения там где удобно и как удобно. Несколько раз видел компании с типичным корпоративным мессенджером, где никто не запрещал вести общение в том же Telegram.
М, не всегда.
Таковой есть, конечно, но меня там, как и многих сотрудников, нет
Я б нахер уволил за такое. Что значит нет сотрудников? Вам выдан инструмент работы вы подписали договор где прописаны средства связи. Что значит нет вас на связи? Раз нет на связи значит не исполняете условия договора.
Пишут по рабочим моментам в Вацап в основном, иногда в Вайбер. Приходится все держать.
Надо всё-таки иметь нормальные мессенджеры для таких задач
:)
Любой удобный подойдёт. Телега легла и у кучи народа все остановилось. А если так будет неделю?
Надо чтобы контакты с клиентами были в разных мессенджерах.
Ждём пока сделают.
А Дуров стена когда вернёт?
Как мне кажется, новости о сбоях ИТ-сервисов в РФ нужно читать как: «в сервисе ... проведено тестирование после внедрения СОРМ»
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