Соцсети
Лиана Липанова
3431

В работе Telegram произошёл сбой — его устранили спустя 45 минут Материал редакции

С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии и нескольких европейских стран.

40 комментариев
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Днём 25 сентября пользователи сообщили о сбое в работе Telegram. Сервис Downdetector получил больше 5000 жалоб на работу мессенджера: 76% на сбой подключения, остальные на невозможность отправить сообщения.

С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии и нескольких европейских стран. В Telegram пока не прокомментировали сбой.

meh в человеческой форме @Hmmlo3
@telegram so telegram is down at least in Russia and Germany, what's going on?
All You need is Lab @bushgrey
@Hmmlo3 @telegram да. в германии не работает. https://t.co/PeDbBvsnab
Nick Borovkov @nickborovkov
@telegram please live🥺❤ https://t.co/GSBRdzJxyi

Обновлено в 14:20. Telegram сообщил, что проблема решена.

Telegram Messenger @telegram
Some of our users in Eastern Europe could have experienced connection issues in the last 45 minutes. Everything should be fine now, sorry for the inconvenience.

#новость #telegram

Лиана Липанова
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40 комментариев
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Dimitri Salov

21

специально зашел на VC как на down detector ради этой новости

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Антон Артёмов

15

Какая быстрая реакция! 

Ответить

Антон Артёмов

Антон
2

Заработала!

Ответить

Nuke 7s

2

Роспотребнадзор взялся за старое

Ответить

matroskin

Nuke
17

Не, когда Роспотребнадзор блочил, все нормально работало

Ответить

Сергей Ишин

matroskin
2

Мб всё-таки роскомнадзор?

Ответить

Maxim Petrukhin

Сергей
2

Росздравнадзор же. Вместе с Россельхознадзором. 

Ответить

Dan White

Сергей
0

в Узбекистане тоже не работает

Ответить

Sergei Toropov

Nuke
0

Да какое там, ныне у "оппозиционной телеги" в том числе и Питерский IP

Ответить

Алёна Погребняк

4

Неопровержимые доказательства!

Ответить

Angelina Potapova

–2

А Дуров стену когда вернёт?

Ответить

Милан Art

2

Прилёг @telegram

Ответить

Michael Kolomoets'

2

vc тоже лежит?

Ответить

Nanokassa_ru

1

Надо все таки иметь, видимо, резервные мессенджеры. Бывает не вовремя, и телефона человека связаться даже нету.

Ответить

Алёна Погребняк

Nanokassa_ru
2

Плюсую, сижу тупо и хз как работать.

Ответить

Vitold Sedyshev

Алёна
0

Для рабочих моментов должен быть корпоративный мессенджер если только вы не на леваке.

Ответить

Антон Соколов

Vitold
2

Спорное утверждение

Ответить

Vitold Sedyshev

Антон
0

Ничего спорного. Не надо все яица в одну корзину класть.

Ответить

Антон Соколов

Vitold
0

Вы сами себе противоречите (если учитывать еще и ваш комментарий, который расположен ниже в ветке Алены).

 Для рабочих моментов должен быть корпоративный мессенджер

 Не надо все яица в одну корзину класть

 Вам выдан инструмент работы вы подписали договор где прописаны средства связи

Это все противоречит друг другу и сообщению, с которого все началось:

 Плюсую, сижу тупо и хз как работать

К счастью, не все такие жесткие и без проблем налаживают процесс общения там где удобно и как удобно. Несколько раз видел компании с типичным корпоративным мессенджером, где никто не запрещал вести общение в том же Telegram.

Ответить

Алёна Погребняк

Vitold
0

М, не всегда.
Таковой есть, конечно, но меня там, как и многих сотрудников, нет

Ответить

Vitold Sedyshev

Алёна
0

Я б нахер уволил за такое. Что значит нет сотрудников? Вам выдан инструмент работы вы подписали договор где прописаны средства связи. Что значит нет вас на связи? Раз нет на связи значит не исполняете условия договора.

Ответить

Dan White

Vitold
0

Телеграм самый удобный мессенджер (и не только) для работы.

Ответить

Janis Mednis

Vitold
0

Пишут по рабочим моментам в Вацап в основном, иногда в Вайбер. Приходится все держать.

Ответить

Алейченко Сергей

Nanokassa_ru
0

Вотсап в помощь

Ответить

Anton Smets

Nanokassa_ru
0

Надо всё-таки иметь нормальные мессенджеры для таких задач
:)

Ответить

Алейченко Сергей

Anton
0

Любой удобный подойдёт. Телега легла и у кучи народа все остановилось. А если так будет неделю?

Надо чтобы контакты с клиентами были в разных мессенджерах.

Ответить

Алейченко Сергей

Nanokassa_ru
–3

Вотсап в помощь

Ответить

Алейченко Сергей

1

Ждём пока сделают.

Ответить

sando

Алейченко
1

получается ватсапом рекомендуете пользоваться? 

Ответить

Gabby BenDer

1

Чепяль

Ответить

Angelina Potapova

1

А Дуров стена когда вернёт?

Ответить

Vitold Sedyshev

Angelina
0

Чего за стена?

Ответить

Макс Шлыков

1

что то и VC притормаживает 

Ответить

Dmitrii

1

VC стал тормозить, т.к., пока телега лежит, все сюда заглянули. :)

Ответить

Ilya Proklov

0

Таиланд работает.

Ответить

Евгений Васильев

0

РБ лежит

Ответить

Nuke 7s

0

Роспотребнадзор взялся за старое

Ответить

Vitold Sedyshev

0

Все парни расчехляем ICQ :-)

Ответить

Andrey Lc

0

Тупа дудос.

Ответить

Юрий Другач

0

Как мне кажется, новости о сбоях ИТ-сервисов в РФ нужно читать как: «в сервисе ... проведено тестирование после внедрения СОРМ»

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