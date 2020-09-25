В работе Telegram произошёл сбой

С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии и нескольких европейских стран.

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Днём 25 сентября пользователи сообщили о сбое в работе Telegram. Сервис Downdetector получил больше 5000 жалоб на работу мессенджера: 76% на сбой подключения, остальные на невозможность отправить сообщения.

С проблемами столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии и нескольких европейских стран. В Telegram пока не прокомментировали сбой.

Обновлено в 14:20. Telegram сообщил, что проблема решена.