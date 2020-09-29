Пора в отпуск
6000 миль
за оформление карты
за оформление карты
Тинькофф дарит 6 тысяч миль
за оформление карты All Airlines
за оформление карты All Airlines
Их можно потратить на авиабилеты — хватит, чтобы долететь из Москвы в Сочи или Лондон.
Кэшбек даётся милями. 1 миля = 1 рубль.
10% за отели и машины
7% за авиабилеты
5% за туры и ж/д билеты
2% за повседневные покупки
Telegram начал тестировать комментарии к отдельным постам в бета-версии для Android Материал редакции
Они доступны для каналов, к которым привязаны чаты.
- В бета-версии Telegram для Android появились встроенные комментарии к постам, пишет Telegram-канал Telegram Beta. Чтобы их активировать, нужно создать чат канала и привязать их к нему.
- Пользователь, который хочет оставить комментарий к записи, пишет сообщение в чат. Комментатор может при этом не вступать в него.
- Как пишет Telegram Info, если в чате нельзя отправлять сообщения или медиа, будет запрещено это делать и в комментариях. Также ограничения будут работать, если в чатах включен «медленный режим» — когда администраторы запрещают отправлять больше одного сообщения за выставленный период времени.
- Администраторы смогут отвечать на комментарии открыто или анонимно.
- В бета-версии также появилась возможность просмотра публичных репостов записей каналов. Функция доступна только администраторам.
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Василий Степанов
Ох...надеюсь, что через годик в телеге появится стена
Pavel Voronkov
История о том, как мессенджер превращается в соц.сеть.
Вилли ФишерPavel
история о том что таков был план
Pavel VoronkovВилли
План он всегда есть, вопрос куда приведёт в итоге.
Дмитрий Беговатов
Ого, комментарии это хорошо. Но давать возможность комментить тем, кто не подписан? Хммм
ilia
божечки, нет! тем более таким монструозным способом