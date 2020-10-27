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Рая Хачатрян
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Tinder добавил видеочаты в приложение по всему миру Материал редакции

В компании считают, что функция поможет обезопасить пользователей

  • Сервис для знакомств Tinder запустил функцию видеозвонков в приложении по всему миру, пишет TechCrunch. Функцию тестировали в нескольких странах с июля 2020 года.

  • Видеочаты станут доступны пользователям по подписке. Подписка Tinder Gold в России стоит 499 рублей в месяц. Функция должна быть включена у обоих собеседников.

  • Наряду с проверкой фотографий или технологией обнаружения оскорбительных сообщений, эта функция поможет обезопасить пользователей, считает глава отдела доверия и безопасности компании Рори Козолл.

  • В мае компания объяснила внедрение новой функции изменением привычек пользователей — на фоне массовой «самоизоляции» сервис для знакомств стал одним из самых востребованных приложений, говорили в Tinder.
  • Функцию тестировали в Бразилии, Австралии, Испании, Италии, Франции, Вьетнаме, Индонезии, Корее, Тайване, Таиланде, Перу, Чили, а также в некоторых штатах США.

#новость #tinder

Рая Хачатрян
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15 комментариев
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Денис Комаров

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"Совсем обнаглели и уходят из приложения на свидания в оффлайн, пусть никуда не уходят больше"

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Alexander Shirnen

Денис
1

VR + присадка на половые органы и будет полный кирдык оффлайну ))

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Sergey Zotov

4

Следующий этап - полноценный вебкам-моделинг, судя по всему

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Наташа Маркова

Sergey
0

Тогда надо будет сначала донаты прикрутить

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Sergey Zotov

Наташа
1

напрячь всех двух разработчиков Тиндера не будет проблемой. Как обычно, можно катнуть в прод без тестирования и окупить фичу за пару дней, даже учитывая то, насколько она будет убого тормозить

Ответить

sando

2

лучше бы алгоритмы свои мудацкие починили. а то за три регистрации за сутки от 3 до 99+ лайков прилетает. 

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Юрий Белоножкин

sando
0

Зачем чинить то, что не ломалось?

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Сергей Подливчук

1

Привет и пока!

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Антон

0

Онлайн письки 

Ответить

Карл

0

тиндер же помер, так говорят активные пользователи... 

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Ruslan Bolshakov

0

лол кек, тиндер голд у обоих для видеозвонка. не знаю как там, а здесь у девушек мало у кого есть голд подписка. 

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ilia

0

Тиндер охренел в край: заблочил меня за просто так и даже не говорят по какой причине - просто "нарушили правила вы", а я правила прочитал - ничего не нарушал. Аккаунт старый. Фотки приличные. Никого не оскорблял.

Но за несколько дней "до" в маркете им единицу поставил: за кучу фейков, с которыми не борются, за то, что в "вас лайкнули" остаются те, кого я уже дизлайкнул - чисто для "ого, вы популярный! купите подписку посмотреть кто именно вас лайкнул"..Так понял, что это расценили как "нанесение вреда Тиндеру" - и это есть в правилах как нарушение) Не прохождение верификации в правилах не значится нарушением..

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ilia

0

"Видеочаты станут доступны пользователям по подписке" - что мешает договориться текстом в тиндере и общаться в мессенджерах? Или это будет нарушением - передавать ники-телефоны для общения вне приложения?)

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Anton Reut

0
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Igor Filippov

0

Давайте, у кого какие истории из тиндера? 

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