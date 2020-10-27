Tinder добавил видеочаты в приложение по всему миру Материал редакции
В компании считают, что функция поможет обезопасить пользователей
Сервис для знакомств Tinder запустил функцию видеозвонков в приложении по всему миру, пишет TechCrunch. Функцию тестировали в нескольких странах с июля 2020 года.
- Видеочаты станут доступны пользователям по подписке. Подписка Tinder Gold в России стоит 499 рублей в месяц. Функция должна быть включена у обоих собеседников.
Наряду с проверкой фотографий или технологией обнаружения оскорбительных сообщений, эта функция поможет обезопасить пользователей, считает глава отдела доверия и безопасности компании Рори Козолл.
- В мае компания объяснила внедрение новой функции изменением привычек пользователей — на фоне массовой «самоизоляции» сервис для знакомств стал одним из самых востребованных приложений, говорили в Tinder.
- Функцию тестировали в Бразилии, Австралии, Испании, Италии, Франции, Вьетнаме, Индонезии, Корее, Тайване, Таиланде, Перу, Чили, а также в некоторых штатах США.
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Денис Комаров
"Совсем обнаглели и уходят из приложения на свидания в оффлайн, пусть никуда не уходят больше"
Alexander ShirnenДенис
VR + присадка на половые органы и будет полный кирдык оффлайну ))
Sergey Zotov
Следующий этап - полноценный вебкам-моделинг, судя по всему
Наташа МарковаSergey
Тогда надо будет сначала донаты прикрутить
Sergey ZotovНаташа
напрячь всех двух разработчиков Тиндера не будет проблемой. Как обычно, можно катнуть в прод без тестирования и окупить фичу за пару дней, даже учитывая то, насколько она будет убого тормозить
sando
лучше бы алгоритмы свои мудацкие починили. а то за три регистрации за сутки от 3 до 99+ лайков прилетает.
Юрий Белоножкинsando
Зачем чинить то, что не ломалось?
Сергей Подливчук
Привет и пока!
Антон
Онлайн письки
Карл
тиндер же помер, так говорят активные пользователи...
Ruslan Bolshakov
лол кек, тиндер голд у обоих для видеозвонка. не знаю как там, а здесь у девушек мало у кого есть голд подписка.
ilia
Тиндер охренел в край: заблочил меня за просто так и даже не говорят по какой причине - просто "нарушили правила вы", а я правила прочитал - ничего не нарушал. Аккаунт старый. Фотки приличные. Никого не оскорблял.
Но за несколько дней "до" в маркете им единицу поставил: за кучу фейков, с которыми не борются, за то, что в "вас лайкнули" остаются те, кого я уже дизлайкнул - чисто для "ого, вы популярный! купите подписку посмотреть кто именно вас лайкнул"..Так понял, что это расценили как "нанесение вреда Тиндеру" - и это есть в правилах как нарушение) Не прохождение верификации в правилах не значится нарушением..
ilia
"Видеочаты станут доступны пользователям по подписке" - что мешает договориться текстом в тиндере и общаться в мессенджерах? Или это будет нарушением - передавать ники-телефоны для общения вне приложения?)
Anton Reut
Igor Filippov
Давайте, у кого какие истории из тиндера?