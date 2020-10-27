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Соцсети
Татьяна Боброва
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TikTok стал партнёром сервиса для создания интернет-магазинов Shopify на фоне роста конкуренции с Facebook и Instagram Материал редакции

В будущем пользователи смогут просматривать товары продавцов и делать покупки напрямую через приложение TikTok.

  • Пользователи TikTok смогут делать покупки во время просмотра видеороликов благодаря соглашению соцсети о партнёрстве с платформой для онлайн-торговли Shopify. Оно поможет более 1 млн продавцов Shopify запускать рекламные кампании в TikTok из личного кабинета сервиса, отметили в соцсети.
  • Владельцам бизнеса нужно выбрать продукт, который они хотят прорекламировать, после чего сервис сгенерирует видеообъявление из готовых шаблонов. В будущем пользователи смогут просматривать товары продавца и делать покупки напрямую через приложение TikTok, уточняет TechCrunch.
  • TikTok уже доступен в личном кабинете Shopify в США. На других рынках Северной Америки, в Европе и Юго-Восточной Азии сервис появится в начале 2021 года.
  • Запуск TikTok последовал за анонсом Facebook сервиса Shops для создания интернет-магазинов внутри соцсети, отмечает Financial Times. Shopify также работает в том числе с Facebook и Instagram.
  • Канадская Shopify стала одним из бенефициаров бума электронной коммерции в 2020 году, указывает издание: с середины марта акции компании выросли почти в три раза. Во втором квартале выручка компании выросла на 97%, составив $714,3 млн.

#новость #tiktok

Татьяна Боброва
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3 комментария
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LOOLWE

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Блин в shopify основной трафик из США и продавцы тоже, но тик-ток там заблокировали

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Bobo Momo

LOOLWE
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Пускай страдают 

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Andrew

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Тикиток порабощает реклама

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