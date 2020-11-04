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Лиана Липанова
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«ВКонтакте» добавила ссылки на слова «скидка», «купон», «Али» и другие в публикациях — они ведут на AliExpress Материал редакции

Акция продлится до 12 ноября.

19 комментариев
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При публикации постов во «ВКонтакте» слова «скидка», «распродажа», «купон» и другие автоматически становятся ссылками. Это совместный с «AliExpress Россия» спецпроект к распродаже 11 ноября, рассказал vc.ru представитель соцсети.

При нажатии на выделенные красным слова в интерфейсе появляется маскот AliExpress, затем пользователю предлагается перейти в мини-приложение маркетплейса. Акция продлится до 12 ноября, говорят в соцсети.

Гиперссылки также появляются при публикации слов «Али», «халява», AliExpress, «День холостяка», «шоппинг», «промокод», «алик» и других, заметили пользователи.

Ссылки появляются и в публикациях на личных страницах, и в сообществах.

Roem.ru

Однако в соцсети говорят, что слова не должны трансформироваться в публикациях бизнес-сообществ и на верифицированных страницах.

Такое могло происходить из-за технической неполадки, но в ближайшее время это будет полностью исправлено.

пресс-служба «ВКонтакте»

На момент публикации заметки в соцсети не ответили на запрос vc.ru о полном списке таких слов и стоимости спецпроекта.

Похожие спецпроекты компания запускала в честь Нового года, 1 апреля и приезда в Россию Хидео Кодзимы.

#новость #вконтакте

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19 комментариев
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Make Luv

10

О, поздравляю контактик с очередным пробитием.

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Михаил Похеров

Make
2

Быть реферальной площадкой для китайского барина, да, дно пробито 

Ответить

Aleksey Bobkov

Make
0

не пробил!

Ответить

Sergei Timofeyev

8

Хорошо-то как! Аудиторию направляют в другое место, где как раз ждут самые лютые скидки на товары, которые в обычные дни дешевле и без скидок. )))

Ответить

Sergei Timofeyev

Sergei
1

И, если правильно помню, то был такой сервис контекстной рекламы Бегун, который купил Рамблер в своё время. Здесь же возможность куда больше. Достаточно за собой резервировать слова и вместо текста у вас будет пост для заливки трафика по разным таргетам. Контент остаётся за человеком, но трафик всё равно идёт в нужном направлении. )))

Пойду идею толкну в мордокнигу. Они до сих пор платят баксами! :)

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Aleksey Bobkov

3

ненасытный усманыч грёбет в свой карман из любой щели, как там ФАС поживает?
@Денис Демидов 

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Sergei Timofeyev

Aleksey
1

Ему ещё добавить управление котлами и домашние сигнализации )))

Ответить

Aleksey Bobkov

Sergei
0

управление котлами

в аду?

Ответить

Sergei Timofeyev

Aleksey
1

К примеру! Могу предложить посильную помощь. :)

Ответить

Aleksey Bobkov

Sergei
0

наши котлы никто не охраняет)

Ответить

Sergei Timofeyev

Aleksey
0

У меня на охране. :)

Ответить

Aleksey Bobkov

1

Такое могло происходить из-за технической неполадки, но в ближайшее время это будет полностью исправлено.

а, ну тогда ладно, плевать на миллионые потери

Ответить

Sergei Timofeyev

Aleksey
1

Это не их потери, поэтому всё равно. Пользовательское соглашение построено таким образом, что они принимают сервис as is.

Ответить

Aleksey Bobkov

1

Ссылки появляются и в публикациях на личных страницах, и в сообществах.

личка до сих пор не шифруется, даже на словах

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Михаил Похеров

0

Весь отечественный крупный бизнес прям усиленно пытается выжать всех предпринимателей из интернета, ну мешают они, наши, отечественные. Ляо или Джон заплатят больше 

Ответить

Sergei Timofeyev

Михаил
0

Думаю, что вы, Михаил Похеров, теперь понимаете, почему соцсети были бесплатными и давали вам возможность заработать свои гроши? :)

Ответить

Станислав Назаров

Михаил
0

Это называется конкуренция 

Ответить

Михаил Похеров

Станислав
0

Сливать потенциальный 60 миллионный трафик на дилдаки? Я думаю это называет вывоз капитала, а потом очередное пробитие доллара на 85, когда за день распродаж пару миллиардов $ покупательной способности вывезут 

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Евгений Ларин

0

Рузке покупатель из принципа купит у китайца, лишь бы другому рузке не досталось

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