«ВКонтакте» добавила ссылки на слова «скидка», «купон», «Али» и другие в публикациях — они ведут на AliExpress Материал редакции
Акция продлится до 12 ноября.
При публикации постов во «ВКонтакте» слова «скидка», «распродажа», «купон» и другие автоматически становятся ссылками. Это совместный с «AliExpress Россия» спецпроект к распродаже 11 ноября, рассказал vc.ru представитель соцсети.
При нажатии на выделенные красным слова в интерфейсе появляется маскот AliExpress, затем пользователю предлагается перейти в мини-приложение маркетплейса. Акция продлится до 12 ноября, говорят в соцсети.
Гиперссылки также появляются при публикации слов «Али», «халява», AliExpress, «День холостяка», «шоппинг», «промокод», «алик» и других, заметили пользователи.
Ссылки появляются и в публикациях на личных страницах, и в сообществах.
Однако в соцсети говорят, что слова не должны трансформироваться в публикациях бизнес-сообществ и на верифицированных страницах.
На момент публикации заметки в соцсети не ответили на запрос vc.ru о полном списке таких слов и стоимости спецпроекта.
Похожие спецпроекты компания запускала в честь Нового года, 1 апреля и приезда в Россию Хидео Кодзимы.
О, поздравляю контактик с очередным пробитием.
Хорошо-то как! Аудиторию направляют в другое место, где как раз ждут самые лютые скидки на товары, которые в обычные дни дешевле и без скидок. )))
И, если правильно помню, то был такой сервис контекстной рекламы Бегун, который купил Рамблер в своё время. Здесь же возможность куда больше. Достаточно за собой резервировать слова и вместо текста у вас будет пост для заливки трафика по разным таргетам. Контент остаётся за человеком, но трафик всё равно идёт в нужном направлении. )))
Пойду идею толкну в мордокнигу. Они до сих пор платят баксами! :)
ненасытный усманыч грёбет в свой карман из любой щели, как там ФАС поживает?
@Денис Демидов
Ему ещё добавить управление котлами и домашние сигнализации )))
управление котлами
в аду?
К примеру! Могу предложить посильную помощь. :)
наши котлы никто не охраняет)
Такое могло происходить из-за технической неполадки, но в ближайшее время это будет полностью исправлено.
а, ну тогда ладно, плевать на миллионые потери
Это не их потери, поэтому всё равно. Пользовательское соглашение построено таким образом, что они принимают сервис as is.
Ссылки появляются и в публикациях на личных страницах, и в сообществах.
личка до сих пор не шифруется, даже на словах
Весь отечественный крупный бизнес прям усиленно пытается выжать всех предпринимателей из интернета, ну мешают они, наши, отечественные. Ляо или Джон заплатят больше
Думаю, что вы, Михаил Похеров, теперь понимаете, почему соцсети были бесплатными и давали вам возможность заработать свои гроши? :)
Это называется конкуренция
Сливать потенциальный 60 миллионный трафик на дилдаки? Я думаю это называет вывоз капитала, а потом очередное пробитие доллара на 85, когда за день распродаж пару миллиардов $ покупательной способности вывезут
Рузке покупатель из принципа купит у китайца, лишь бы другому рузке не досталось
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