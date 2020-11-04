Акция продлится до 12 ноября.

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При публикации постов во «ВКонтакте» слова «скидка», «распродажа», «купон» и другие автоматически становятся ссылками. Это совместный с «AliExpress Россия» спецпроект к распродаже 11 ноября, рассказал vc.ru представитель соцсети.

При нажатии на выделенные красным слова в интерфейсе появляется маскот AliExpress, затем пользователю предлагается перейти в мини-приложение маркетплейса. Акция продлится до 12 ноября, говорят в соцсети.

Гиперссылки также появляются при публикации слов «Али», «халява», AliExpress, «День холостяка», «шоппинг», «промокод», «алик» и других, заметили пользователи.

Ссылки появляются и в публикациях на личных страницах, и в сообществах.

Roem.ru

Однако в соцсети говорят, что слова не должны трансформироваться в публикациях бизнес-сообществ и на верифицированных страницах.

Такое могло происходить из-за технической неполадки, но в ближайшее время это будет полностью исправлено. пресс-служба «ВКонтакте»

На момент публикации заметки в соцсети не ответили на запрос vc.ru о полном списке таких слов и стоимости спецпроекта.