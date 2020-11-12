Соцсети
Таня Боброва
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YouTube отказался от итогов года Rewind впервые с 2010 года Материал редакции

2020 год отличается от других, отметили в сервисе.

5 комментариев
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YouTube не станет выпускать традиционный ролик-подборку с отсылками к самым популярным роликам, клипам и трендам Rewind по итогам 2020 года. Видеосервис выпускал их с 2010 года.

YouTube @YouTube
About Rewind this year. https://t.co/oVayH8iyqG

Компания отметила, что 2020 год «был другим». «Мы знаем, что так много хорошего, что произошло в 2020 году, было создано вами», — заявили в YouTube, добавив, что создатели видео помогли сделать тяжёлый год лучше. Сервис также поблагодарил всех авторов площадки.

YouTube не сообщил, будет ли делать видео Rewind в 2021 году.

В 2018 году видео с итогами года стало самым «заминусованным» в истории YouTube: за несколько дней после выхода ролик набрал 9,8 млн дизлайков при 2 млн лайков. В 2019 году сервис признал ошибку и сменил концепцию ролика, просто перечислив видео, которые собрали больше всего лайков.

#новость #youtube

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5 комментариев
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Andreas Blokh

2

Именно этот вопрос меня волновал больше всего весь этот год...

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Tvg Gaminz

2

Да они просто знали что они опять пробьют рекорд по дизлайкам и решилм дать ревайнду 2019 года еще один шанс)

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Леонид Умудумиадис

1

Что ж, самый популярный ежегодный байт на дислайки не состоялся. Увы.

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Ruslan Umarkhanov

0

Вычеркиваем 2020 из летописи!!!
Или вместо 2020 ставим COVID!!!

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alex twit

0

Давайте fast forward прям в 24й нах

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