2020 год отличается от других, отметили в сервисе.

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YouTube не станет выпускать традиционный ролик-подборку с отсылками к самым популярным роликам, клипам и трендам Rewind по итогам 2020 года. Видеосервис выпускал их с 2010 года.

Компания отметила, что 2020 год «был другим». «Мы знаем, что так много хорошего, что произошло в 2020 году, было создано вами», — заявили в YouTube, добавив, что создатели видео помогли сделать тяжёлый год лучше. Сервис также поблагодарил всех авторов площадки.

YouTube не сообщил, будет ли делать видео Rewind в 2021 году.

В 2018 году видео с итогами года стало самым «заминусованным» в истории YouTube: за несколько дней после выхода ролик набрал 9,8 млн дизлайков при 2 млн лайков. В 2019 году сервис признал ошибку и сменил концепцию ролика, просто перечислив видео, которые собрали больше всего лайков.