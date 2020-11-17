Такие посты можно разделить на несколько блоков, добавить в них текст, фото, видео или ссылки на свои другие посты и опубликовать в «Историях».

В закладки

Instagram расширила функцию Guides для пользователей по всему миру — с её помощью можно создавать пошаговые инструкции. Соцсеть тестировала Guides с мая 2020 года на ограниченном количестве пользователей.

Инструкции появятся в отдельной вкладке. Их можно отправить личным сообщением или опубликовать в «Историях». Публикацию можно разделить на несколько блоков и добавить в неё текст, фото, видео или ссылки на свои другие посты.

Во время тестирования пользователи создавали инструкции на тему психического здоровья и благополучия. Теперь компания расширяет темы и добавляет в них «Продукты», «Места» и «Публикации».