Соцсети
Лиана Липанова
1735

Instagram запустила функцию для создания пошаговых инструкций Guides для всех пользователей Материал редакции

Такие посты можно разделить на несколько блоков, добавить в них текст, фото, видео или ссылки на свои другие посты и опубликовать в «Историях».

9 комментариев
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Instagram расширила функцию Guides для пользователей по всему миру — с её помощью можно создавать пошаговые инструкции. Соцсеть тестировала Guides с мая 2020 года на ограниченном количестве пользователей.

Инструкции появятся в отдельной вкладке. Их можно отправить личным сообщением или опубликовать в «Историях». Публикацию можно разделить на несколько блоков и добавить в неё текст, фото, видео или ссылки на свои другие посты.

Во время тестирования пользователи создавали инструкции на тему психического здоровья и благополучия. Теперь компания расширяет темы и добавляет в них «Продукты», «Места» и «Публикации».

Guides предназначены для больших материалов, такие публикации больше похожи на посты в блогах, пишет TechCrunch. Функция позволит увеличить время, которое пользователи проводят в Instagram — им не придётся переходить по внешним ссылкам, чтобы узнать, например, биографию автора.

#новость #instagram

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9 комментариев
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Damir Saifullin

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Ого, оригинальный функционал от Инстаграма

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Dennis Gerasimov

1

звучит полезно. Надо пощупать

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max smirnoff

Dennis
0

расскажешь потом, каков он на ощупь

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Dennis Gerasimov

max
0

щупь - он у каждого свой ))

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Анна Григорьева

0

Когда в ру будет ? До нас что-то все очень долго доходит

Ответить

Stahovsky Igorevich Andrey

Анна
0

Уже есть и работает. В профиле появился плюсик, нажмите на него.

Ответить

Piar Creative

0

У кого в инсте это можно посмотреть как реализовано? Аккаунт с скрина пустой

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The Greatest Bill

0

Прикольная штука, думаю будет полезна. Главное, что поиск нормальный был

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Алейченко Сергей

–1

Так об этом было ещё 3 мес назад известно

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