Instagram запустила функцию для создания пошаговых инструкций Guides для всех пользователей Материал редакции
Такие посты можно разделить на несколько блоков, добавить в них текст, фото, видео или ссылки на свои другие посты и опубликовать в «Историях».
Instagram расширила функцию Guides для пользователей по всему миру — с её помощью можно создавать пошаговые инструкции. Соцсеть тестировала Guides с мая 2020 года на ограниченном количестве пользователей.
Инструкции появятся в отдельной вкладке. Их можно отправить личным сообщением или опубликовать в «Историях». Публикацию можно разделить на несколько блоков и добавить в неё текст, фото, видео или ссылки на свои другие посты.
Во время тестирования пользователи создавали инструкции на тему психического здоровья и благополучия. Теперь компания расширяет темы и добавляет в них «Продукты», «Места» и «Публикации».
Guides предназначены для больших материалов, такие публикации больше похожи на посты в блогах, пишет TechCrunch. Функция позволит увеличить время, которое пользователи проводят в Instagram — им не придётся переходить по внешним ссылкам, чтобы узнать, например, биографию автора.
звучит полезно. Надо пощупать
расскажешь потом, каков он на ощупь
Когда в ру будет ? До нас что-то все очень долго доходит
Уже есть и работает. В профиле появился плюсик, нажмите на него.
У кого в инсте это можно посмотреть как реализовано? Аккаунт с скрина пустой
Прикольная штука, думаю будет полезна. Главное, что поиск нормальный был
Блоги компаний
Показать еще