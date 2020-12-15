Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на €450 тысяч — это первый штраф из-за нарушения закона о защите данных в ЕС Материал редакции
Расследование дела продолжалось почти два года.
Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала Twitter на €450 тысяч (около $546 тысяч) из-за утечки данных, пишет WSJ. Это первый штраф крупной американской компании после введения регламента по защите данных (GDRP) в мае 2018 года.
Об утечке стало известно в январе 2019 года. Компания должна была уведомить регулятора об этом в течение 72 часов после инцидента, но этого не сделала, сообщает издание. В результате утечки твиты закрытых аккаунтов пользователей стали общедоступными.
Споры о методе наказания компании шли пять месяцев. В частности, комиссия и регуляторы других стран ЕС спорили о размере штрафа, сообщила газета. Согласно регламенту по защите данных, компанию могут оштрафовать до 2% годовой выручки — у Twitter в 2018 года она составила $60 млн.
Ирландская комиссия потребовала меньшего штрафа, назвав утечку «небрежностью», а не преднамеренной или систематическим сливом данных. Изначально регулятор просил всего 0,25-0,5% выручки, но в результате споров, поднял размер штрафа более чем на 60% — €450 тысяч, пишет WSJ.
Директор по конфиденциальности Twitter Дэмиен Киран заявил, что компания признает ответственность за ошибку. Проблемы с безопасностью в компании уже наладили, передает издание.
В июле 2020 года хакеры взломали верифицированные аккаунты — Илона Маска, Билла Гейтса и других. В компании заявили, что взломщики использовали методы социальной инженерии, атаковав некоторых сотрудников Twitter с доступом к внутренним системам и инструментам.
Мой совет Твиттере- найти этих хакеров и пригласить к себе на работу.😊
С знаниями систем безопасности такого уровня мммм вот бы работать в Твиттере ага
Когда будут у нас щемить так ? Данные открыты везде
А пруфы будут ?
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