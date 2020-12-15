Соцсети
Рая Хачатрян

Ирландский регулятор оштрафовал Twitter на €450 тысяч — это первый штраф из-за нарушения закона о защите данных в ЕС Материал редакции

Расследование дела продолжалось почти два года.

6 комментариев
520 просмотров

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала Twitter на €450 тысяч (около $546 тысяч) из-за утечки данных, пишет WSJ. Это первый штраф крупной американской компании после введения регламента по защите данных (GDRP) в мае 2018 года.

Об утечке стало известно в январе 2019 года. Компания должна была уведомить регулятора об этом в течение 72 часов после инцидента, но этого не сделала, сообщает издание. В результате утечки твиты закрытых аккаунтов пользователей стали общедоступными.

Споры о методе наказания компании шли пять месяцев. В частности, комиссия и регуляторы других стран ЕС спорили о размере штрафа, сообщила газета. Согласно регламенту по защите данных, компанию могут оштрафовать до 2% годовой выручки — у Twitter в 2018 года она составила $60 млн.

Ирландская комиссия потребовала меньшего штрафа, назвав утечку «небрежностью», а не преднамеренной или систематическим сливом данных. Изначально регулятор просил всего 0,25-0,5% выручки, но в результате споров, поднял размер штрафа более чем на 60% — €450 тысяч, пишет WSJ.

Директор по конфиденциальности Twitter Дэмиен Киран заявил, что компания признает ответственность за ошибку. Проблемы с безопасностью в компании уже наладили, передает издание.

В июле 2020 года хакеры взломали верифицированные аккаунты — Илона Маска, Билла Гейтса и других. В компании заявили, что взломщики использовали методы социальной инженерии, атаковав некоторых сотрудников Twitter с доступом к внутренним системам и инструментам.

#новость #twitter

6 комментариев
3
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","twitter"], "comments": 6, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 187601, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 15 Dec 2020 17:28:38 +0300", "is_special": false }
Объявления на vc.ru Отключить рекламу
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев Накачай стартап
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Илья

0

Мой совет Твиттере- найти этих хакеров и пригласить к себе на работу.😊

Ответить

Marat Yansaitov

Илья
5

С знаниями систем безопасности такого уровня мммм вот бы работать в Твиттере ага

Ответить

Денис Морганов

0

Когда будут у нас щемить так ? Данные открыты везде

Ответить

Кирилл Кузьмин

Денис
0

А пруфы будут ?

Ответить

Ильдар Муртазен

Кирилл
0

https://ria.ru/20200623/1573379104.html

Ответить

Андрей Захаров

Кирилл
0

Он про свои данные наверное)) 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Устойчивые города: Москва
Подписан
Отписаться
За 10 лет в Москве выявили 86 новых видов животного и растительного мира
Сегодня в Москве можно встретить более 2130 видов растений, мохообразных и 3270 видов позвоночных и беспозвоночных живо…
0
Vinci
Подписан
Отписаться
Vinci Research выпустило исследование мировых кейсов в сфере CovidTech
Задача исследования — дать обзор эффективных технологических практик, которые используются в зарубежных странах для бор…
1
vc.ru
Подписан
Отписаться
4-й эпизод подкаста «Черный ящик»
О том, как фильтровать контент и справляться с информационной перегруженностью.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Соня Карлова
за день
Какая душная шутейка. Есть какая-то принципиальная важность в том, что миллионы видео пропали именно при помощи sql запроса, или это эдакое «смотрите на меня, я погромист»? 
PornHub удалил больше половины всех роликов после решения Mastercard и Visa остановить приём платежей на платформе
Vlad Limbo
за неделю
А я смотрю, вы эксперт по страданиям.
Защита покупателей на Алиэкспресс больше не работает. Как меня нагло обманули на Алиэкспресс

Комментарии

Кирилл Тихонов

Пережитки девяностых в России…

Mikhail Sedov

Правительство России взяло под…

РабРабович

«Альфа-банк» игнорирует…

Антон piter

Американский разработчик…

Роман

Kupibilet и рейса нет: проблема…

Альфа-Банк

«Альфа-банк» игнорирует…

Роман Александров

Американский разработчик…

Dmitry Ryzhov

«Альфа-банк» игнорирует…

Альфа-Банк

«Альфа-банк» игнорирует…

Dmitry Ryzhov

«Альфа-банк» игнорирует…

Dmitry Ryzhov

«Альфа-банк» игнорирует…

max smirnoff

Правительство России взяло под…

РабРабович

«Альфа-банк» игнорирует…

Misha Reyner

Петербургский сервис доставки…

Dmitry Ryzhov

«Альфа-банк» игнорирует…

Sergey Redmi

YouDrive запланировал…

Алексей Саркисов

Kupibilet и рейса нет: проблема…

A N

PornHub удалил больше половины…

Sergey Kuznetsov

Главное прошлой недели…

Dmitry Ryzhov

«Альфа-банк» игнорирует…
null