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Соцсети
Новости TJ

«ВКонтакте» запустила кнопку рекомендаций сообществ для помощи малому бизнесу Материал редакции

Пользователи смогут увидеть советы друзей.

«ВКонтакте» запустила в сообществах кнопку «Рекомендовать», которая должна помочь бизнесу привлечь больше клиентов и чаще быть на виду, рассказали в компании.

С помощью этой кнопки пользователи соцсети могут рассказать друзьям о проверенном магазине, салоне красоты или кофейне, добавили в соцсети. Инструмент будет полезен и для создателей контента, которые получат возможность расширить аудиторию, рассчитывают «ВКонтакте».

Паблики, которые отметили знакомые, будут находиться в соответствующем блоке в разделе «Сообщества». Их можно будет увидеть и в новостной ленте в десктопной версии «ВКонтакте». В самом сообществе также отобразится, сколько друзей его советуют и кто именно. При этом пользователь не увидит рекомендации от незнакомцев. В соцсети считают, что так у недобросовестных администраторов не выйдет ввести аудиторию в заблуждение, накрутив счётчики.

В компании функцию называют «технологическим сарафанным радио». «Советы от близких — одна из самых мощных мотиваций, чтобы сделать заказ именно у этого продавца или всё же потратить время, чтобы познакомиться с творчеством нового автора», — сказал заместитель CEO по стратегии и развитию бизнеса «ВКонтакте» Александр Круглов.

#новость #вконтакте

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2 комментария Накачай стартап
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Ренат Зайдуллин

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Вместо накрутки подписчиков, лайков и комментов даешь накрутку рекомендаций

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