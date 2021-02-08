Соцсети
Таня Боброва

Bloomberg: Twitter обсуждает запуск подписки на базе TweetDeck Статьи редакции

Среди других вариантов монетизации — подписка на авторов с эксклюзивным контентом, говорят источники.

  • Команды внутри Twitter рассматривают разные варианты, чтобы снизить зависимость от продаж рекламы, рассказали источники Bloomberg, знакомые с вопросом. По их словам, как минимум один из них связан с «чаевыми» или другой возможностью платить авторам за эксклюзивный контент.
  • Среди других вариантов — подписка на использование таких сервисов как TweetDeck или дополнительные функции, например, расширенные настройки профиля или функция «отменить отправку». Сейчас TweetDeck можно пользоваться бесплатно и без рекламы.
  • Twitter уже несколько лет обсуждает идею подписки, рассказали агентству несколько бывших сотрудников. Например, в 2017 году речь также шла о предоставлении пользователям дополнительных функций в TweetDeck. Но тесты не проводились. 9 февраля Twitter выпустит отчётность и, возможно, расскажет больше, пишет издание.
  • Представитель Twitter подтвердил TechCrunch, что компания изучает и экспериментирует с новыми моделями, но отказался сообщить подробности.

#новость #twitter

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4 комментария
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Виктор Булов

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Трампу пусть заплатят за то, что он привлек миллионы людей в этот сервис.

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Антон Василик

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Для меня Твиттер уже давно умер.
В какой-то момент просто выпал из моего поля зрения.

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Кигхриль Vselensky

0

Хочу донатить любимым эскортницам не на онлифанс, а прямо в твиттере

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Канищев Максим

0

Блочить тоже будут  по подписке?

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