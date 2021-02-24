Соцсети
Альберт Хабибрахимов

Статистика, сокращатель ссылок, джинглы для комнат и другие сервисы, созданные вокруг Clubhouse Статьи редакции

Подборка на Product Hunt от продакт-дизайнера и создателя хэштега Криса Мессина.

2 2 комментария
279 просмотров

Jam — альтернатива Clubhouse и Twitter Space с открытым исходным кодом

Open source-проект для создания аудиокомнат для всех желающих. Сервис работает в любом браузере на Windows, Linux, macOS, Andorid и iOS.

Можно провести быстрое обсуждение на работе или организовать дебаты по интересам. «Jam чем-то похож на Zoom, только без видео, демонстрации экрана и чата. Скорее это групповые вызовы с простым UI», — описывает создатель Jam Томас Шранц.

Команда работает над Pro-версией, в которой можно менять дизайн комнаты, использовать собственный домен и получить доступ к сообществу Jam Pro в Discord. Пока Jam собирает заявки на ранний доступ к Pro, который будет стоить $100 в год.

Так выглядит комната в Jam. Пользователям видно, кто говорит, у кого выключен микрофон, а также кто хочет что-то сказать (у таких пользователей медленно мигает знак микрофона)

Исходники доступны на GitLab.

Direcon — сервис для сбора статистики по комнатам

Инструмент для модераторов комнат в Clubhouse, с помощью которого они могут узнать больше об участниках. Например:

  • Общее число слушателей.
  • Максимальное количество одновременных слушателей на пике.
  • Общее время прослушивания.
  • Среднее время прослушивания.
  • Количество пользователей, поднимавших руки.
  • Количество новых подписчиков, набранных за время беседы.

Разработчики Direcon предупреждали, что собрали проект за три недели. 22 февраля они рассказали о сервисе на Product Hunt и в тот же день получили статус самого популярного проекта на площадке. 24 февраля команда приостановила работу сервиса, но пообещала запустить его позднее в этот же день.

Команда хочет изменить систему регистрации: в Direcon можно авторизоваться только с помощью аккаунта в Clubhouse, но после отзывов первых пользователей разработчики решили сделать вход по адресу электронной почты и паролю.

Rooms of Clubhouse — поиск комнат по теме и языку

Сайт, на котором можно искать комнаты по фильтрам — языку, теме и описанию. В том числе на русском языке.

AskClubhouse — сбор письменных вопросов от слушателей

Инструмент для сбора письменных вопросов и предложений от слушателей. Подойдёт для комнат с большим количеством участников, не все из которых успели или готовы высказаться в прямом эфире, но хотят внести вклад в дискуссию.

Создатель канала может выбирать вопросы и отвечать на них в прямом эфире.

Слушатели могут голосовать за вопросы других пользователей

Clublink — создание ссылок на предстоящие беседы для других соцсетей

Clublink предлагает создавать более содержательные ссылки на предстоящие беседы по сравнению со ссылками, которые генерирует сам Clubhouse. Пользователь вставляет ссылку от Clubhouse, а инструмент сокращает адрес ссылки и делает скриншот с основной информацией: название комнаты, её организаторы, дата и время проведения.

Сравнение превью в Clubhouse и Clublink. Реальный пример использования Clublink

Clubhype — похожий сервис из этой же подборки.

shorten.club — сокращатель ссылок из цифр

Создатели shorten.club предлагают делать короткие шестизначные ссылки из цифр, которые можно продиктовать во время беседы без проблем для набора или запоминания.

Разработчики заимствовали идею двухфакторной аутентификации и SMS с короткими номерами от банков, которые они присылают клиентам для подтверждения операции.

Пользователь может создавать наборы ссылок или коротких заметок под одним шестизначным номером. Это могут быть, например, список фильмов для просмотра или полезных сайтов для SaaS-стартапов.

Clubpad — джинглы для реакций

Аплодисменты, грустный тромбон, сверчок и другие звуковые эффекты, чтобы выразить своё отношение к происходящему в Clubhouse. Достаточно открыть сайт и включить нужный эффект — можно кликом мышки либо с помощью горячих клавиш.

Всего в подборке Мессины 27 проектов для работы с Clubhouse. Посмотреть остальные можно на Product Hunt.

#clubhouse

2 2 комментария
4
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2 комментария
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Roman Moskovskiy

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Генератор красивых превьюшек на ивенты в клабхаус с датой и выступающими есть и на русском: https://getclub.link/ но зачем нужен клабхаус все равно не понятно🤣

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Roman Moskovskiy

Roman
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Импортозамещение так сказать

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