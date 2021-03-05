Соцсети
Новости TJ

Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счётчики посещаемости Статьи редакции

Для подсчёта количества пользователей придётся установить предложенное ведомством ПО.

Так Роскомнадзор планирует определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента. Проект документа опубликовали на портале проектов нормативных актов, его общественное обсуждение продлится до 18 марта.

Сведения о счётчиках посещаемости разместят на сайте Роскомнадзора. В документе говорится, что они будут определять «количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории России к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку».

Если благодаря счётчикам посчитать число посетителей соцсети нельзя, она должна будет высылать необходимые сведения ведомству по запросу.

1 февраля вступил в силу закон, по которому соцсети с суточной аудиторией в России более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент. Роскомнадзор ведёт реестр соцсетей и организует их мониторинг.

#новость #роскомнадзор

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Denis

29

Соцсети предложили запретить роскомнадзор

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Sergey Samoylov

Denis
–6

Расскажите об этом Google после его связи с Госдепом )))

Ответить

Murat Oshroev

Sergey
0

Привет Вконтакту. Он ещё сдаёт пользователей по первому запросу майора?

Ответить

Dear Moscow,

Denis
0

Соцсети предложили запретить роскомнадзор

Но мама не пускает на митинг.

Ответить

Дмитрий Теплов

9

хорошо забытое старое

Ответить

Anton Gamskiy

Дмитрий
1

Нужно больше счётчиков =)

Ответить

Dear Moscow,

Anton
0

Нужно больше счётчиков =)

Пожалуйста, некоторые, правда, уже не грузятся: 

Ответить

Dear Moscow,

Дмитрий
1
Ответить

Miroslava Saneeva

5

Что значит «сведения по запросу». Правильно я понимаю что тайна переписки и вообще любых данных и действий теперь будет доступна любым правоохранительным органам неважно кому соцсеть принадлежит?

Ответить

Ev Che

Miroslava
1

Согласно закону тайна переписки не рапространяется дальше почтовой корреспонденции. Соцсети, месстеджеры и электронные почты никогда не подпадали под тайны переписки.

Ответить

Sergey Samoylov

Miroslava
0

В этой "переписке" разве есть личная информация индивидуума? 

Ответить

Stanislav Proyaev

5

Чтобы всех хорьков пересчитать?

Ответить

KINCH

Stanislav
0

Хорьки уже давно пересчитаны, шкурки хорьков поделены, а мясо уже почти съели.

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Katarina Roe

3

Сначала примем закон, потом будем решать, как его реализовывать

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Денис Боенсков

2

100% что в предложенных счетчиках будет и трекинг браузеров пользователей и отслеживание действий пользователя на сайте (как в яндекс метрике записываются действия пользователя, как мышкой водил, где кликал, что вводил). Еще один способ собрать о нас инфу. Потом сажать начнут уже не за лайки и репосты, а просто за просмотры. "Посидите 5 лет за прочтение поста Навального"

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Anton Reut

Денис
0

А ты думаешь сейчас этого отслеживания нет? Вот ты написал коммент в VC и гугл уже все про тебя знает, потому что тут тоже стоит ГуглАналитикс.

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Анатолий Емельянов

1

Закинут счетчик. аля метрика, чтоб создать профиль пользователя и вести его. Следить чем занимается. Благо есть адблок и он блочит и такую же херню

Ответить

Семен Рыбаков

Анатолий
2

Когда запросы будут отправлять через бэкенд, твои блокировщики не помогут

Ответить

Денис Боенсков

Анатолий
0

Следующим шагом запретят адблоки

Ответить

Anton Reut

Анатолий
–1

За тобой и сейчас и вообще давно все следят, расслабься и получай удовольствие. 

Ответить

Lightning1707

1

"Правительство хочет ограничить количество вдохов и выдохов россиян за сутки и ввести налог на воздух. Самые требовательные, кто будет вдыхать и выдыхать больше всех и перейдёт порог, будут обязаны заплатить в казну (в карман кому-то) определённый процент". Надеюсь, из правительства здесь не сидят, а то с их больным креативом и это возможно.

Ответить

Igor Fedorov

Lightning1707
1

После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!
©Чиполлино

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Denchis Позитива

0

Роскомпозор: я получил власть, которая и не снилась моему отцу. 🤣🤣

По факту что я вижу, так он докажет что ВК сеть с более чем 500к уников в сутки и в принудительном порядке обяжет самостоятельно удалять запрещенку.
Если не удалит, то пойдут штрафы и бабло рекой потечет в казну...

Одним словом дичь🤪

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Murat Oshroev

0

Больше Ада

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Артем Гарбарт

0

 Для подсчёта количества пользователей придётся установить предложенное ведомством ПО.

Разрабы заплакали

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Денис Негляд

0

ключевое слово «хочет». Дальше не читал.

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