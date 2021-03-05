Для подсчёта количества пользователей придётся установить предложенное ведомством ПО.

Так Роскомнадзор планирует определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента. Проект документа опубликовали на портале проектов нормативных актов, его общественное обсуждение продлится до 18 марта.

Сведения о счётчиках посещаемости разместят на сайте Роскомнадзора. В документе говорится, что они будут определять «количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории России к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку».

Если благодаря счётчикам посчитать число посетителей соцсети нельзя, она должна будет высылать необходимые сведения ведомству по запросу.

1 февраля вступил в силу закон, по которому соцсети с суточной аудиторией в России более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент. Роскомнадзор ведёт реестр соцсетей и организует их мониторинг.