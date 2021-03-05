Роскомнадзор предложил обязать соцсети установить счётчики посещаемости Статьи редакции
Для подсчёта количества пользователей придётся установить предложенное ведомством ПО.
Так Роскомнадзор планирует определять, подпадает ли соцсеть под требования закона о самостоятельном выявлении и удалении запрещённого контента. Проект документа опубликовали на портале проектов нормативных актов, его общественное обсуждение продлится до 18 марта.
Сведения о счётчиках посещаемости разместят на сайте Роскомнадзора. В документе говорится, что они будут определять «количество однократных в течение суток обращений уникальных пользователей, находящихся на территории России к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку».
Если благодаря счётчикам посчитать число посетителей соцсети нельзя, она должна будет высылать необходимые сведения ведомству по запросу.
1 февраля вступил в силу закон, по которому соцсети с суточной аудиторией в России более 500 тысяч пользователей обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещённый контент. Роскомнадзор ведёт реестр соцсетей и организует их мониторинг.
Соцсети предложили запретить роскомнадзор
Расскажите об этом Google после его связи с Госдепом )))
Привет Вконтакту. Он ещё сдаёт пользователей по первому запросу майора?
Соцсети предложили запретить роскомнадзор
Но мама не пускает на митинг.
хорошо забытое старое
Нужно больше счётчиков =)
Нужно больше счётчиков =)
Пожалуйста, некоторые, правда, уже не грузятся:
Что значит «сведения по запросу». Правильно я понимаю что тайна переписки и вообще любых данных и действий теперь будет доступна любым правоохранительным органам неважно кому соцсеть принадлежит?
Чтобы всех хорьков пересчитать?
100% что в предложенных счетчиках будет и трекинг браузеров пользователей и отслеживание действий пользователя на сайте (как в яндекс метрике записываются действия пользователя, как мышкой водил, где кликал, что вводил). Еще один способ собрать о нас инфу. Потом сажать начнут уже не за лайки и репосты, а просто за просмотры. "Посидите 5 лет за прочтение поста Навального"
А ты думаешь сейчас этого отслеживания нет? Вот ты написал коммент в VC и гугл уже все про тебя знает, потому что тут тоже стоит ГуглАналитикс.
Закинут счетчик. аля метрика, чтоб создать профиль пользователя и вести его. Следить чем занимается. Благо есть адблок и он блочит и такую же херню
Когда запросы будут отправлять через бэкенд, твои блокировщики не помогут
За тобой и сейчас и вообще давно все следят, расслабься и получай удовольствие.
"Правительство хочет ограничить количество вдохов и выдохов россиян за сутки и ввести налог на воздух. Самые требовательные, кто будет вдыхать и выдыхать больше всех и перейдёт порог, будут обязаны заплатить в казну (в карман кому-то) определённый процент". Надеюсь, из правительства здесь не сидят, а то с их больным креативом и это возможно.
После того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать! Это возмутительно! Молча-а-а-ать!
©Чиполлино
Роскомпозор: я получил власть, которая и не снилась моему отцу. 🤣🤣
По факту что я вижу, так он докажет что ВК сеть с более чем 500к уников в сутки и в принудительном порядке обяжет самостоятельно удалять запрещенку.
Если не удалит, то пойдут штрафы и бабло рекой потечет в казну...
Одним словом дичь🤪
Для подсчёта количества пользователей придётся установить предложенное ведомством ПО.
Разрабы заплакали
Блоги компаний
Показать еще