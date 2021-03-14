Сервис выберет 20 человек, которым поможет монетизировать свои шоу.

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Программа Clubhouse Creator First поможет начинающим ведущим и авторам привлечь аудиторию, научит работать с брендами и поможет монетизировать шоу. Об этом пишет The Verge со ссылкой на сооснователя Clubhouse Пола Дэвисона.

Компания примет в акселератор 20 человек, заявки можно подать до 31 марта 2021 года на сайте. Помимо контактов и информации о своём проекте нужно указать, например, какое шоу хотел бы развивать пользователь, а также прикрепить аудиозаписи выступлений.

Clubhouse @joinClubhouse

We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: Today’s Town Hall Updates:We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: http://creatorfirst.joinclubhouse.com

Помимо этого Дэвисон рассказал, что Clubhouse больше не будет запрашивать доступ к контактам пользователя: новых людей можно будет приглашать напрямую, используя номер телефона.