Clubhouse анонсировал первую программу поддержки для создателей контента Статьи редакции
Сервис выберет 20 человек, которым поможет монетизировать свои шоу.
Программа Clubhouse Creator First поможет начинающим ведущим и авторам привлечь аудиторию, научит работать с брендами и поможет монетизировать шоу. Об этом пишет The Verge со ссылкой на сооснователя Clubhouse Пола Дэвисона.
Компания примет в акселератор 20 человек, заявки можно подать до 31 марта 2021 года на сайте. Помимо контактов и информации о своём проекте нужно указать, например, какое шоу хотел бы развивать пользователь, а также прикрепить аудиозаписи выступлений.
Помимо этого Дэвисон рассказал, что Clubhouse больше не будет запрашивать доступ к контактам пользователя: новых людей можно будет приглашать напрямую, используя номер телефона.
Пользователи могут отправить заявку, чтобы удалить ранее загруженные контакты, пишет The Verge. В ближайшее время соцсеть также добавит инструмент, позволяющий пользователям удалять контакты из Clubhouse.
Да посрать
На каком же низком уровне находится Твич и Ютуб, если кто-то предпочитает им делать "шоу" в Клабхаус
Не совсем так, на Ютубе еще нужно постараться аудиторию набрать, а тут непаханное поле, любой первооткрывателем может стать. Это тема любой новой соцсеточки.
Так я и говорю, совсем не работают с маркетингом.
Можешь мне поверить, адуитория Ютуба и быстрее набирается, и качественней в целом, и банально проще, вот ты видел огромный трафик новых Клипов или хэштэгов вроде Шортс? Да они по пять лямов просмотров делают за день на любом контенте уровня Тикток
Ужасно, когда сервисы с настолько лучшими позициями не могут себя продать клиентам и контент мейкерам, ладно Твич с его повесткой, но маркетинговый отдел Гугла куда смотрит
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