Соцсети
Таня Боброва

Clubhouse анонсировал первую программу поддержки для создателей контента Статьи редакции

Сервис выберет 20 человек, которым поможет монетизировать свои шоу.

5 5 комментариев
242 просмотров

Программа Clubhouse Creator First поможет начинающим ведущим и авторам привлечь аудиторию, научит работать с брендами и поможет монетизировать шоу. Об этом пишет The Verge со ссылкой на сооснователя Clubhouse Пола Дэвисона.

Компания примет в акселератор 20 человек, заявки можно подать до 31 марта 2021 года на сайте. Помимо контактов и информации о своём проекте нужно указать, например, какое шоу хотел бы развивать пользователь, а также прикрепить аудиозаписи выступлений.

Clubhouse @joinClubhouse
Today’s Town Hall Updates:
We are launching our first creator accelerator program, Clubhouse Creator First. We are looking to support and equip 20 creators w/ resources they need to bring their ideas and creativity to life. Details and application here: http://creatorfirst.joinclubhouse.com

Помимо этого Дэвисон рассказал, что Clubhouse больше не будет запрашивать доступ к контактам пользователя: новых людей можно будет приглашать напрямую, используя номер телефона.

Пользователи могут отправить заявку, чтобы удалить ранее загруженные контакты, пишет The Verge. В ближайшее время соцсеть также добавит инструмент, позволяющий пользователям удалять контакты из Clubhouse.

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#clubhouse

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5 комментариев
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Andy Lenty

1

Да посрать

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Денис Седов

Andy
0

Я кстати все, удалил 👏🏼

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Илья Шишкунов

1

На каком же низком уровне находится Твич и Ютуб, если кто-то предпочитает им делать "шоу" в Клабхаус

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Цукерберг Непозвонит

Илья
0

Не совсем так, на Ютубе еще нужно постараться аудиторию набрать, а тут непаханное поле, любой первооткрывателем может стать. Это тема любой новой соцсеточки.

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Илья Шишкунов

Цукерберг
0

Так я и говорю, совсем не работают с маркетингом. 
Можешь мне поверить, адуитория Ютуба  и быстрее набирается, и качественней в целом, и банально проще, вот ты видел огромный трафик новых Клипов или хэштэгов вроде Шортс? Да они по пять лямов просмотров делают за день на любом контенте уровня Тикток
Ужасно, когда сервисы с настолько лучшими позициями не могут себя продать клиентам и контент мейкерам, ладно Твич с его повесткой, но маркетинговый отдел Гугла куда смотрит 

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Дмитрий
за день
Не дай Бог, кому-то на такого долбаеба таксиста попасть. Видеоблогер блять 🤦🏻‍♂️
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/\ec
за неделю
Это навряд ли ведь он смотрит интересное в Тик Токе. 
Я удалил Clubhouse

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