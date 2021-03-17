Соцсети
Рая Хачатрян

TikTok запустит групповые чаты в 2021 году — Reuters Статьи редакции

Это поможет соцсети дольше удерживать пользователей и конкурировать с другими.

  • TikTok может уже в этом году запустить групповые чаты, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Так платформа для коротких видео сможет ещё больше конкурировать с соцсетями, например, Facebook.

  • Групповые чаты помогут ByteDance превратить TikTok в «приложение для социальных взаимодействий», сказал один из источников. Эта функция с 2019 года работает в китайской версии соцсети — Douyin.

  • С помощью групповых чатов TikTok сможет дольше удерживать пользователей в приложении — например, блогеры смогут общаться напрямую с подписчиками, отмечает издание. Соцсеть также добавит новые функции в прямые трансляции и улучшит возможности электронной коммерции.
  • ByteDance задумывала ввести групповые чаты ещё в 2020 году, но приостановила планы из-за запрета в Индии и проблем с администрацией Трампа, сказал второй источник. TikTok не ответил на запрос Reuters о комментарии.

#новость #tiktok

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