TikTok запустит групповые чаты в 2021 году — Reuters Статьи редакции
Это поможет соцсети дольше удерживать пользователей и конкурировать с другими.
- TikTok может уже в этом году запустить групповые чаты, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. Так платформа для коротких видео сможет ещё больше конкурировать с соцсетями, например, Facebook.
Групповые чаты помогут ByteDance превратить TikTok в «приложение для социальных взаимодействий», сказал один из источников. Эта функция с 2019 года работает в китайской версии соцсети — Douyin.
- С помощью групповых чатов TikTok сможет дольше удерживать пользователей в приложении — например, блогеры смогут общаться напрямую с подписчиками, отмечает издание. Соцсеть также добавит новые функции в прямые трансляции и улучшит возможности электронной коммерции.
- ByteDance задумывала ввести групповые чаты ещё в 2020 году, но приостановила планы из-за запрета в Индии и проблем с администрацией Трампа, сказал второй источник. TikTok не ответил на запрос Reuters о комментарии.
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