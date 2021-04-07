серверов от Acer
Facebook начала тестировать сервис вопросов и ответов Hotline Статьи редакции
Приложение позволяет проводить прямые эфиры, во время которых пользователи могут присылать вопросы ведущему.
Входящая в структуру Facebook экспериментальная команда NPE Team запустила в бета-тестирование приложение Hotline — сервис вопросов и ответов, пишет TechCrunch.
TechCrunch описывает приложение как смесь Instagram Live и Clubhouse. Hotline позволяет пользователям общаться с аудиторией, которая может задавать вопросы в текстовом или аудиоформате. При этом ведущий может общаться не только голосом, а включать камеру.
В приложении экран будет разделён на несколько частей: панель с ведущим находится вверху экрана в приложении или слева на сайте — в ней отображается иконка с аватаркой. Снизу или справа находится панель со слушателями встречи.
На этапе тестирования войти в приложение можно через учётную запись в Twitter, а затем подтвердить профиль через SMS. Также в приложении слушатели будут разделены на тех, кто может задавать вопросы, и тех, кто просто слушает.
В приложение также представлен список вопросов, которые задали пользователи — другие могут проголосовать за или против них. Ведущий может отвечать на вопросы и подключать пользователей, задавших их, к эфиру.
Ведущий может удалять вопросы и слушателей, а после окончания эфира получит его запись в двух форматах — видео и аудио.
NPE Team создали в июле 2019 года. Ей принадлежат редактор мемов Whale, чат Bump и музыкальное приложение Aux. В феврале 2020 года NPE Team опубликовала приложение Hobbi, посвящённые личным увлечениям пользователей, а в апреле команда запустила мессенджер Tuned для влюблённых.
Лучше бы сделали сервис вопросов от пользователей соцсети и ответов от их поддержки 😉
Facebook начала тестировать сервис вопросов и ответов Hotline
Входящая в структуру Facebook экспериментальная команда NPE Team запустила в бета-тестирование приложение Hotline
Войти в приложение можно через учётную запись в Twitter
вырвите мне мозг! ТехПоддержка то совсем не работает! нет толком ответов на вопросы в FAQ по инсте или фейсбуку, и стоько проблем там.. а они дальше в дебри лезу... ну посмотрим как еще сильнее запутают все)))
Блоги компаний
Показать еще