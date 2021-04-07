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Евгения Евсеева

Facebook начала тестировать сервис вопросов и ответов Hotline Статьи редакции

Приложение позволяет проводить прямые эфиры, во время которых пользователи могут присылать вопросы ведущему.

5 5 комментариев
685 просмотров

Входящая в структуру Facebook экспериментальная команда NPE Team запустила в бета-тестирование приложение Hotline — сервис вопросов и ответов, пишет TechCrunch.

TechCrunch описывает приложение как смесь Instagram Live и Clubhouse. Hotline позволяет пользователям общаться с аудиторией, которая может задавать вопросы в текстовом или аудиоформате. При этом ведущий может общаться не только голосом, а включать камеру.

Facebook 

В приложении экран будет разделён на несколько частей: панель с ведущим находится вверху экрана в приложении или слева на сайте — в ней отображается иконка с аватаркой. Снизу или справа находится панель со слушателями встречи.

На этапе тестирования войти в приложение можно через учётную запись в Twitter, а затем подтвердить профиль через SMS. Также в приложении слушатели будут разделены на тех, кто может задавать вопросы, и тех, кто просто слушает.

В приложение также представлен список вопросов, которые задали пользователи — другие могут проголосовать за или против них. Ведущий может отвечать на вопросы и подключать пользователей, задавших их, к эфиру.

Ведущий может удалять вопросы и слушателей, а после окончания эфира получит его запись в двух форматах — видео и аудио.

NPE Team создали в июле 2019 года. Ей принадлежат редактор мемов Whale, чат Bump и музыкальное приложение Aux. В феврале 2020 года NPE Team опубликовала приложение Hobbi, посвящённые личным увлечениям пользователей, а в апреле команда запустила мессенджер Tuned для влюблённых.

#новость #facebook

5 5 комментариев
5
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5 комментариев
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Nikolay Ganin

9

Лучше бы сделали сервис вопросов от пользователей соцсети и ответов от их поддержки 😉

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Sergei Zotov

6

 Facebook начала тестировать сервис вопросов и ответов Hotline

 Входящая в структуру Facebook экспериментальная команда NPE Team запустила в бета-тестирование приложение Hotline

 Войти в приложение можно через учётную запись в Twitter

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Алиса Майнхоф

2
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KINCH

1
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Егор Поспелов

0

вырвите мне мозг! ТехПоддержка то совсем не работает! нет толком ответов на вопросы в FAQ по инсте или фейсбуку, и стоько проблем там.. а они дальше в дебри лезу... ну посмотрим как еще сильнее запутают все)))

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