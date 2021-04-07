 Facebook начала тестировать сервис вопросов и ответов Hotline

Приложение позволяет проводить прямые эфиры, во время которых пользователи могут присылать вопросы ведущему.

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Входящая в структуру Facebook экспериментальная команда NPE Team запустила в бета-тестирование приложение Hotline — сервис вопросов и ответов, пишет TechCrunch.

TechCrunch описывает приложение как смесь Instagram Live и Clubhouse. Hotline позволяет пользователям общаться с аудиторией, которая может задавать вопросы в текстовом или аудиоформате. При этом ведущий может общаться не только голосом, а включать камеру.

Facebook

В приложении экран будет разделён на несколько частей: панель с ведущим находится вверху экрана в приложении или слева на сайте — в ней отображается иконка с аватаркой. Снизу или справа находится панель со слушателями встречи.

На этапе тестирования войти в приложение можно через учётную запись в Twitter, а затем подтвердить профиль через SMS. Также в приложении слушатели будут разделены на тех, кто может задавать вопросы, и тех, кто просто слушает.

В приложение также представлен список вопросов, которые задали пользователи — другие могут проголосовать за или против них. Ведущий может отвечать на вопросы и подключать пользователей, задавших их, к эфиру.

Ведущий может удалять вопросы и слушателей, а после окончания эфира получит его запись в двух форматах — видео и аудио.