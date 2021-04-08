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Исследователи обнаружили базу с публичными данными 500 млн пользователей LinkedIn Статьи редакции
Всего у сайта 740 млн пользователей — база затрагивает данные двух третей из них.
- Согласно отчёту Cyber News, на неназванном форуме для хакеров опубликовали базу данных 500 млн пользователей LinkedIn. Представитель LinkedIn подтвердил Insider существование данных, собранных с платформы.
- «Пока мы все еще изучаем эту проблему, но опубликованные данные, по-видимому, включают общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, собранными с других сайтов», — заявил Insider представитель LinkedIn.
- Согласно данным LinkedIn, у сайта 740 млн пользователей, поэтому база затрагивает данные около двух третей пользователей соцсети, пишет Insider.
- Данные включают ID аккаунтов, имена, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о рабочем месте, пол и ссылки на другие учетные записи в социальных сетях.
- Злоумышленники могут использовать их для атак на компании через информацию о сотрудниках, заявил изданию аналитик разведывательной компании IntSights Пол Прюдомм (Paul Prudhomme). По его словам, такие атаки могут быть успешными из-за роста популярности удалёнки во время пандемии.
- В начале апреля хакеры опубликовали базу данных 533 млн аккаунтов Facebook, собранную до 2019 года.
Очередная утка, кто-то наскрапил публичные данные с linkedin и слил базу. Преступление уровня 8б класса
500 млн записей наскрапить это не шутки. Всем классом скрапили
Если все еще и с email, то это не скрапинг, у большинства мылы от паблика закрыты
А можно создать стартап, который будет предотвращать утечки данных пользователей?
Я могу лично курировать
Кто в меня инвестирует? Я так то жёсткий погромист. Пойду создам проект на Кикстартере
Если бы все так было просто. Многие серьезные утечки информации обнаруживаются только через 1-2 года после инцидента.
А как они обнаруживаются ? Если не сложно, объясни плиз
Утечка за утечкой. Думаю в ближайшем будущем будет огромный спрос на cybersecurity
Так это парсинг простой. Бот логинится как юзер, и лазит внутри по профилям. Собрал всё что увидел.
Теперь будут рассылать спам с предложениями работы. Хм, хотя его и так прямо с LinkedIn рассылают
С точки зрения монетизации выгоднее использовать базу во зло, чем и воспользуются некоторые
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