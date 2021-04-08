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Соцсети
Евгения Евсеева

Исследователи обнаружили базу с публичными данными 500 млн пользователей LinkedIn Статьи редакции

Всего у сайта 740 млн пользователей — база затрагивает данные двух третей из них.

  • Согласно отчёту Cyber News, на неназванном форуме для хакеров опубликовали базу данных 500 млн пользователей LinkedIn. Представитель LinkedIn подтвердил Insider существование данных, собранных с платформы.
  • «Пока мы все еще изучаем эту проблему, но опубликованные данные, по-видимому, включают общедоступную информацию, полученную из LinkedIn, в сочетании с данными, собранными с других сайтов», — заявил Insider представитель LinkedIn.
  • Согласно данным LinkedIn, у сайта 740 млн пользователей, поэтому база затрагивает данные около двух третей пользователей соцсети, пишет Insider.
  • Данные включают ID аккаунтов, имена, адреса электронной почты, номера телефонов, информацию о рабочем месте, пол и ссылки на другие учетные записи в социальных сетях.
  • Злоумышленники могут использовать их для атак на компании через информацию о сотрудниках, заявил изданию аналитик разведывательной компании IntSights Пол Прюдомм (Paul Prudhomme). По его словам, такие атаки могут быть успешными из-за роста популярности удалёнки во время пандемии.
  • В начале апреля хакеры опубликовали базу данных 533 млн аккаунтов Facebook, собранную до 2019 года.

#новость #linkedin #утечкаданных

1994 просмотров
23 23 комментария
8
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Андрей Браиловский

5

Очередная утка, кто-то наскрапил публичные данные с linkedin и слил базу. Преступление уровня 8б класса

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Юрий Белоножкин

Андрей
7

500 млн записей наскрапить это не шутки. Всем классом скрапили

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Юрий Другач

Юрий
0

Если все еще и с email, то это не скрапинг, у большинства мылы от паблика закрыты

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Юрий Другач

Юрий
0

А не-это пыль, там с мылами всего 2 млн

Ответить

Shlomo Goldenberg

Андрей
0

наскрапь мне миллионов 10 хотя бы почт оттуда

Ответить

Ilya Brin

4

Весенняя утечка данных

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Холден Колфилд

2

А можно создать стартап, который будет предотвращать утечки данных пользователей?

Ответить

Холден Колфилд

Холден
2

Я могу лично курировать
Кто в меня инвестирует? Я так то жёсткий погромист. Пойду создам проект на Кикстартере

Ответить

Сеня Жукавин

Холден
10
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Холден Колфилд

Сеня
0

Отойди. Пыхыпы

Ответить

Andrey Smalkov

Холден
1

Если бы все так было просто. Многие серьезные утечки информации обнаруживаются только через 1-2 года после инцидента.

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Холден Колфилд

Andrey
0

А как они обнаруживаются ? Если не сложно, объясни плиз

Ответить

Иван Шеметов

Холден
4

На рынке 

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Денис Иванов

2

Никогда такого не было и вот опять.

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Alexander Voevodin

1

Утечка за утечкой. Думаю в ближайшем будущем будет огромный спрос на cybersecurity

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Allegra Geller

1

Похоже Майкрософт и Фейсбук друг друга ломают

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Alex

1

Так это парсинг простой. Бот логинится как юзер, и лазит внутри по профилям. Собрал всё что увидел.

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Наумов Сергей

1
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Роман

0

Теперь будут рассылать спам с предложениями работы. Хм, хотя его и так прямо с LinkedIn рассылают

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Юрий Другач

Роман
0

С точки зрения монетизации выгоднее использовать базу во зло, чем и воспользуются некоторые

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alex twit

0

Неожиданно

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Денис Верюжский

0

Нерабочая неделя отменяется

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Murat Oshroev

0

А где эту базу можно скачать? Я только посмотреть 

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