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Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков — пользователи смогут выбрать, видеть их или нет Статьи редакции
До этого счётчик скрыли только у небольшой группы людей, а теперь тест пройдёт по всему миру и в Facebook.
Главное изменение по сравнению с прошлым тестированием — теперь пользователи могут сами выбрать, хотят они видеть лайки или нет. Компания выяснила, что отключение счётчика действительно снижает социальное давление, но не для всех пользователей, рассказали TJ в пресс-службе Facebook.
На основе результатов первого тестирования в Instagram сделали отключение лайков опциональным. С 14 апреля многие пользователи сервиса по всему миру смогут выбрать, видеть их или нет, тест также пройдёт и в Facebook.
В 2019 году Instagram начал скрывать счётчик «нравится» у небольшой группы людей. По задумке авторов, это позволило бы снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, постоянно беспокоящиеся из-за количества лайков. После первого тестирования Instagram переключился на другие задачи, но вернулся к идее скрытия лайков после общения с экспертами.
В 2019 году Instagram начал скрывать счётчик «нравится» у небольшой группы людей. По задумке авторов, это позволило бы снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, постоянно беспокоящиеся из-за количества лайков.
Вот уже действительно проблемы белых людей, беспокойство за количество лайков.
Хотелось бы ещё возможность отключения ленты suggested.. я хочу видеть только обновления друзей ..
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