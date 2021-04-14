Презентация
серверов от Acer
До начала осталось:
Смотреть
Соцсети
Новости TJ

Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков — пользователи смогут выбрать, видеть их или нет Статьи редакции

До этого счётчик скрыли только у небольшой группы людей, а теперь тест пройдёт по всему миру и в Facebook.

Главное изменение по сравнению с прошлым тестированием — теперь пользователи могут сами выбрать, хотят они видеть лайки или нет. Компания выяснила, что отключение счётчика действительно снижает социальное давление, но не для всех пользователей, рассказали TJ в пресс-службе Facebook.

Некоторые пользователи действительно обнаружили, что в меньшей степени чувствуют социальное давление, когда не видят отметки «нравится», но другие всё ещё хотят их видеть и следить за тем, что популярно.

пресс-служба Facebook

На основе результатов первого тестирования в Instagram сделали отключение лайков опциональным. С 14 апреля многие пользователи сервиса по всему миру смогут выбрать, видеть их или нет, тест также пройдёт и в Facebook.

В 2019 году Instagram начал скрывать счётчик «нравится» у небольшой группы людей. По задумке авторов, это позволило бы снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, постоянно беспокоящиеся из-за количества лайков. После первого тестирования Instagram переключился на другие задачи, но вернулся к идее скрытия лайков после общения с экспертами.

Как выглядит скрытие лайков The Verge

#новость #instagram #facebook

366 просмотров
5 5 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости TJ", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram","facebook"], "comments": 5, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 233977, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Wed, 14 Apr 2021 18:16:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Артём Гайденко

0

В 2019 году Instagram начал скрывать счётчик «нравится» у небольшой группы людей. По задумке авторов, это позволило бы снизить социальное давление, которое испытывают пользователи, постоянно беспокоящиеся из-за количества лайков.

Вот уже действительно проблемы белых людей, беспокойство за количество лайков.

Ответить

Великолепный теркин30см

0

Facebook дал пользователям выбор? Ничосе!

Ответить

Артём Гайденко

Великолепный
0

В этом случае можно и смиловаться над пользователями.

Ответить

Natalia Kochesheva

Великолепный
0

Практически Отмена крепостного права 😂

Ответить

Natalia Kochesheva

0

Хотелось бы ещё возможность отключения ленты suggested.. я хочу видеть только обновления друзей ..

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
«Администраторы вручную создавали 800 ссылок»: как курсы подготовки к ЕГЭ переходили на онлайн-платежи
«Маков и Партнёры» проводят курсы подготовки к ЕГЭ. Первое время компания принимала оплату наличными и банковскими пере…
0
IVI
Подписан
Отписаться
Начни свое путешествие с IVI: крупнейший онлайн-кинотеатр в России забрендировал Аэроэкспресс
Скоростной поезд с ярким логотипом IVI перевозит пассажиров по маршруту Павелецкий вокзал – аэропорт Домодедово. Пассаж…
0
Яндекс.Драйв
Подписан
Отписаться
Три кейса о том, как малый и средний бизнес пересел на каршеринг Драйва и обратно не собирается
Предположим, вы кофейня. Или доставка еды, или архитектурное бюро. Заказы нужно развозить, к клиентам нужно ездить, на…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
умный человек
за день
«Полный расцвет»: Apple официально объявила о весенней презентации 20 апреля
Вася Пражкин
за неделю
> сильной конкуренции > другой менталитет > большинство не разговаривает на английском Не ну кто знал, кто знал, что так будет. Так неожиданно..
«Додо пицца» объявила об уходе из Китая после пяти лет работы

Комментарии

Anton Shayakhov

Европейские шпили: как наше…

Dima Afonin

Европейские шпили: как наше…

Dima Afonin

Европейские шпили: как наше…

Dima Afonin

Европейские шпили: как наше…

Natalia Kochesheva

Instagram и Facebook начали…

Вася Пражкин

Роспотребнадзор обязал всех…

Igor Igor

Убыток российских авиакомпаний…

Александр Антипов

Европейские шпили: как наше…

Dima Afonin

Европейские шпили: как наше…

Natalia Kochesheva

Instagram и Facebook начали…

Николай Т

«Сожалений нет»: сооснователь…

Аполлон Степанов

Счастливые не выгорают: как и…

Denis Gavrus

Бывший глава «Яндекс.Билетов…

Макс Мухарёв

Счастливые не выгорают: как и…

Alexandr Palchikov

Европейские шпили: как наше…

Ilya Sorokin

Instagram и Facebook начали…

Павел

Telegram запустил два новых…

Андрей Гуртовой

Telegram запустил два новых…

ЮЛИЯ

Отправил камеру с помощью…

Борис Б

Telegram запустил два новых…
null