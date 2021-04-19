Reddit запустит комнаты для общения голосом Статьи редакции
Голосовые функции разрабатывают Facebook, Twitter, Telegram, Slack и LinkedIn.
Reddit представила новую функцию Reddit Talk, которая позволит общаться голосом в рамках сообщества. Пока функция недоступна, но модераторы могут записаться в список ожидания доступа.
Во время тестов функция будет доступна только модераторам — они смогут создавать комнаты, приглашать других ведущих для разговора, отключать звук и блокировать пользователей.
Остальные пользователи смогут присоединиться в качестве слушателей, реагировать с помощью эмодзи и «поднимать руку», чтобы их подключили к разговору.
На волне успеха аудиосоцсети Clubhouse соцсети начали разрабатывать собственные функции для общения с помощью аудио — среди них Facebook, Twitter, Telegram, Slack и LinkedIn.
Клабхаус получил инвестиции, менеджеры получат премии, в итоге это нахер не надо, но все довольны
Голосовые чаты это новые сторис, я так понимаю. В Яндекс.такси и в приложении Тинькофф скоро появятся?
теперь таксисты вместо тиктока будут залипать в голосовухах? а, собственно ничего не изменится...пусть вкрячивают
Один вопрос - Зачем?
Эволюция. В прошлом году все приделали видеосвязь, в этом голосовые чаты.
Что будет следующим могут сказать только истинные визионеры.
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