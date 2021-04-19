Голосовые функции разрабатывают Facebook, Twitter, Telegram, Slack и LinkedIn.

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Reddit представила новую функцию Reddit Talk, которая позволит общаться голосом в рамках сообщества. Пока функция недоступна, но модераторы могут записаться в список ожидания доступа.

Reddit

Во время тестов функция будет доступна только модераторам — они смогут создавать комнаты, приглашать других ведущих для разговора, отключать звук и блокировать пользователей.

Reddit

Остальные пользователи смогут присоединиться в качестве слушателей, реагировать с помощью эмодзи и «поднимать руку», чтобы их подключили к разговору.