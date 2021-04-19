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Соцсети
Евгения Евсеева

Reddit запустит комнаты для общения голосом Статьи редакции

Голосовые функции разрабатывают Facebook, Twitter, Telegram, Slack и LinkedIn.

9 9 комментариев
337 просмотров

Reddit представила новую функцию Reddit Talk, которая позволит общаться голосом в рамках сообщества. Пока функция недоступна, но модераторы могут записаться в список ожидания доступа.

Reddit

Во время тестов функция будет доступна только модераторам — они смогут создавать комнаты, приглашать других ведущих для разговора, отключать звук и блокировать пользователей.

Reddit

Остальные пользователи смогут присоединиться в качестве слушателей, реагировать с помощью эмодзи и «поднимать руку», чтобы их подключили к разговору.

На волне успеха аудиосоцсети Clubhouse соцсети начали разрабатывать собственные функции для общения с помощью аудио — среди них Facebook, Twitter, Telegram, Slack и LinkedIn.

#новость #reddit

9 9 комментариев
6
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9 комментариев
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Roman Moskovskiy

8

Клабхаус получил инвестиции, менеджеры получат премии, в итоге это нахер не надо, но все довольны

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Евгений Симутин

Roman
0

Не успел выйти на ipo с оценкой 2 трлн

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Аким Гребенкин

4

Голосовые чаты это новые сторис, я так понимаю. В Яндекс.такси и в приложении Тинькофф скоро появятся?

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Andrew Freez

Аким
0

теперь таксисты вместо тиктока будут залипать в голосовухах? а, собственно ничего не изменится...пусть вкрячивают

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Повышенный магнит

2

Заебали... 

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Johnny Vorony

Повышенный
0

Зашёл сюда с этим комментарием в голове )

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Raimond Vladimirov

0

Один вопрос - Зачем?

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Evil Pechenka

Raimond
1

Эволюция. В прошлом году все приделали видеосвязь, в этом голосовые чаты.

Что будет следующим могут сказать только истинные визионеры.

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Максим Горький

0

Э, вы что - хватит дискриминировать хрупкоорганизованных интровертов !

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