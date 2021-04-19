Соцсети
Евгения Евсеева

Цукерберг подтвердил запуск в Facebook подкастов, аудиокомнат и других голосовых функций Статьи редакции

Соцсеть также планирует ввести платные аудиотрансляции — можно будет купить доступ или оформить подписку.

  • Глава Facebook Марк Цукерберг в Discord рассказал о запуске голосовых инструментов в соцсети, пишет Axios.
  • В Facebook появится инструмент Soundbites — он позволит создавать короткие аудиоклипы, которые пользователи смогут публиковать у себя на стене. Функцию запустят в течение нескольких месяцев — сначала для небольшого количества пользователей.
  • Facebook создаст инструмент для поиска подкастов, который также позволит авторам делиться своими подкастами в соцсети. По словам Цукерберга, соцсеть ведёт переговоры о сотрудничестве с другим приложением.
  • В Facebook к лету всем пользователям станут доступны аудиокомнаты как в Clubhouse, которые позволят группам людей слушать выступающих и взаимодействовать с ними.
  • Кроме того, Facebook обещает запустить возможность монетизации. Сначала пользователи смогут отправлять пожертвования, затем соцсеть планирует ввести плату за доступ к комнате — через покупку или подписку.
Facebook

#новость #facebook

571 просмотров
6 6 комментариев
5
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","facebook"], "comments": 6, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 236122, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 19 Apr 2021 21:10:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Шизоидная обезьяна

1

Ждем на vc.ru аудиокомнаты и другие голосовые функции

Ответить

Роман Аванесов

Шизоидная
2

Там только боты будут сидеть — ссылки надиктовывать 

Ответить

Sultan Karybaev

1

Есть хоть что-то, что нельзя было бы вставить в фб?

Ответить

Роман Аванесов

Sultan
1

Нормальный дизайн?

Ответить

Вячеслав Григорьев

1
Ответить

Иван Шеметов

1

Я дико извиняюсь за своё невежество,но разве  сильно отличается от обычных групповых звонков? 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Транспортные Инновации Москвы
Подписан
Отписаться
Акселератор Транспортные Инновации Москвы завершил первый поток. Результаты работы
50 инициированных пилотных проектов в Московском транспорте, 33 стартапа, успешно прошедших акселерационную программу,…
0
IVI
Подписан
Отписаться
«Родные» соберутся на IVI: Бурунов, Пегова, Монеточка и другие уже в пути
Главное в жизни человека — его близкие. По иронии судьбы, в будничной суете мы уделяем меньше всего времени самым дорог…
0
Digital IP
Подписан
Отписаться
Digital IP — образовательный партнер форума лидеров креативной экономики IPQuorum 2021
Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP выступит соорганизатором IP…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Nikolay Werner
за день
В то же самое время 100500 человек погибло и пострадало из-за того что за рулём был тупой кожаный мешок) Думаю, что даже если относительно сравнивать, то автопилот будет безопаснее даже в текущем виде. А новости…
Два человека погибли в аварии с Tesla в США — машиной, предположительно, управлял автопилот
Станислав Назаров
за неделю
Уже есть скрин, как это работает ирл. 
«Яндекс» научил камеру в своём приложении распознавать предметы и искать их в интернете

Комментарии

Ivan Zenkov

Reddit запустит комнаты для…

Алексей

Два человека погибли в аварии с…

badResistor

Альфа-страхование "Антиклещ…

Владимир Линов

«Альфа-банк» признался, что…

Yaroslav Shulga

AgroTech России: малоизвестные…

Maksim Georgiev

Как мы подняли цены на продукт…

Paul Patlakh

Альфа-страхование "Антиклещ…

Vl Al

Тинькоф требует при перевыпуске…

Vl Al

Тинькоф требует при перевыпуске…

Vl Al

Тинькоф требует при перевыпуске…

chachalava

Лаборатория «Хеликс» не сделала…

Mikhail Bayburtyan

Криптовалютная биржа Coinbase…

Evgeni Nabokov

Производители дефицитных чипов…

Alexandre Svergoun

Два человека погибли в аварии с…

Mikhail Bayburtyan

Криптовалютная биржа Coinbase…

Роман Аванесов

Цукерберг подтвердил запуск в…

badResistor

ФАС завела дело на Google из-за…

Илья Попов

Почему чеки из магазинов нельзя…

Вера Гагарина

«Счищаем нагар с мозга»: КБ…

Артем Кандрин

Китайские разработчики создали…
null