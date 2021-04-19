Цукерберг подтвердил запуск в Facebook подкастов, аудиокомнат и других голосовых функций Статьи редакции
Соцсеть также планирует ввести платные аудиотрансляции — можно будет купить доступ или оформить подписку.
- Глава Facebook Марк Цукерберг в Discord рассказал о запуске голосовых инструментов в соцсети, пишет Axios.
- В Facebook появится инструмент Soundbites — он позволит создавать короткие аудиоклипы, которые пользователи смогут публиковать у себя на стене. Функцию запустят в течение нескольких месяцев — сначала для небольшого количества пользователей.
- Facebook создаст инструмент для поиска подкастов, который также позволит авторам делиться своими подкастами в соцсети. По словам Цукерберга, соцсеть ведёт переговоры о сотрудничестве с другим приложением.
- В Facebook к лету всем пользователям станут доступны аудиокомнаты как в Clubhouse, которые позволят группам людей слушать выступающих и взаимодействовать с ними.
- Кроме того, Facebook обещает запустить возможность монетизации. Сначала пользователи смогут отправлять пожертвования, затем соцсеть планирует ввести плату за доступ к комнате — через покупку или подписку.
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6 комментариев
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Ждем на vc.ru аудиокомнаты и другие голосовые функции
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Есть хоть что-то, что нельзя было бы вставить в фб?
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Я дико извиняюсь за своё невежество,но разве сильно отличается от обычных групповых звонков?
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