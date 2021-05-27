Соцсети
Маша Цепелева

TikTok раздаст 100 млн рублей авторам роликов из России Статьи редакции

Соцсеть создала Фонд вдохновляющих креаторов и сайт с рекомендациями по созданию контента.

Авторы должны соответствовать нескольким критериям, чтобы получить деньги от TikTok, сообщили vc.ru представители соцсети.

  • Авторы должны быть старше 18 лет и регулярно публиковать ролики. Категории могут разными: кулинария, фитнес, мода и красота, DIY и другие.
  • За два месяца авторы должны разместить не менее 30 роликов с общим количеством просмотров от 900 тысяч.

Вознаграждение для авторов — от 30 до 60 тысяч рублей в зависимости от просмотров. В июне заявку смогут подать участки программы развития талантов TikTok, а в августе — все подходящие по критериям авторы. В приложении появится специальная страница с формой. Деньги будут распределять в течение года.

На момент написания заметки в TikTok не ответили на вопросы vc.ru о том, будет вознаграждение единоразовым или ежемесячным, и дадут ли его абсолютно всем, кто соответствует критериям.

Также TikTok запустил отдельный сайт для авторов контента с советами, как снимать ролики. Там будут практические советы по использованию инструментов соцсети и приложений для редактирования фото и видео, рекомендации по контент-плану и статьи об опыте популярных авторов.

#новость #tiktok

1874 просмотров
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14 комментариев
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lakoros

8

Деньги раздают, в тиктоке?

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Вася Пражкин

3

 Авторы должны быть старше 18 лет

Так а кто остался тогда?

Ответить

Михаил Федотов

1

Давно пора
Следующим шагом развития будет полноценная партнерская программа

Ответить

Julia Eronina

1

Контента недостаточно, даёшь больше контента!
Вообще, не превышает ли предложение контента спрос на него уже прямо сейчас?

Ответить

Андрей Мартынов

Julia
0

100% превышает

Ответить

Ольга Павлова

–2

Тикток становится менее популярным? Решили так мотивировать или что?

Ответить

Александр Кучеряев

Ольга
0

Монетизация там хромает, по итогу выгоднее там хайпануть и вести трафик на более стабильные по денежному потоку площадки.

Ответить

Иван Шеметов

0

а они сами 900к просмотров подгонят или как?

Ответить

Артем Баранов

Иван
1

Лол, это довольно мало. 1 рек

Ответить

Raimond Vladimirov

0

100 млн. Вот это приток денег в экономику!

Ответить

Сергей Милосердов

Raimond
0

В чью?

Ответить

MyTxtWebPage

0

Тик-ток, хип-хоп и так далее

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Комментарий удален

Sergey Ontime

0

Не раздадут, а вложат в свою же компанию.
И почему меня не радует развитие тик тока, не знаю.

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Sergey Ontime

0

Кто раздаст деньги тем, кто снимает что-то полезное? А, никто.ком)

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