TikTok раздаст 100 млн рублей авторам роликов из России Статьи редакции
Соцсеть создала Фонд вдохновляющих креаторов и сайт с рекомендациями по созданию контента.
Авторы должны соответствовать нескольким критериям, чтобы получить деньги от TikTok, сообщили vc.ru представители соцсети.
- Авторы должны быть старше 18 лет и регулярно публиковать ролики. Категории могут разными: кулинария, фитнес, мода и красота, DIY и другие.
- За два месяца авторы должны разместить не менее 30 роликов с общим количеством просмотров от 900 тысяч.
Вознаграждение для авторов — от 30 до 60 тысяч рублей в зависимости от просмотров. В июне заявку смогут подать участки программы развития талантов TikTok, а в августе — все подходящие по критериям авторы. В приложении появится специальная страница с формой. Деньги будут распределять в течение года.
На момент написания заметки в TikTok не ответили на вопросы vc.ru о том, будет вознаграждение единоразовым или ежемесячным, и дадут ли его абсолютно всем, кто соответствует критериям.
Также TikTok запустил отдельный сайт для авторов контента с советами, как снимать ролики. Там будут практические советы по использованию инструментов соцсети и приложений для редактирования фото и видео, рекомендации по контент-плану и статьи об опыте популярных авторов.
Давно пора
Следующим шагом развития будет полноценная партнерская программа
Контента недостаточно, даёшь больше контента!
Вообще, не превышает ли предложение контента спрос на него уже прямо сейчас?
Тикток становится менее популярным? Решили так мотивировать или что?
Монетизация там хромает, по итогу выгоднее там хайпануть и вести трафик на более стабильные по денежному потоку площадки.
а они сами 900к просмотров подгонят или как?
100 млн. Вот это приток денег в экономику!
Комментарий удален
Не раздадут, а вложат в свою же компанию.
И почему меня не радует развитие тик тока, не знаю.
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