Соцсеть создала Фонд вдохновляющих креаторов и сайт с рекомендациями по созданию контента.

Авторы должны соответствовать нескольким критериям, чтобы получить деньги от TikTok, сообщили vc.ru представители соцсети.

Авторы должны быть старше 18 лет и регулярно публиковать ролики. Категории могут разными: кулинария, фитнес, мода и красота, DIY и другие.

За два месяца авторы должны разместить не менее 30 роликов с общим количеством просмотров от 900 тысяч.

Вознаграждение для авторов — от 30 до 60 тысяч рублей в зависимости от просмотров. В июне заявку смогут подать участки программы развития талантов TikTok, а в августе — все подходящие по критериям авторы. В приложении появится специальная страница с формой. Деньги будут распределять в течение года.

На момент написания заметки в TikTok не ответили на вопросы vc.ru о том, будет вознаграждение единоразовым или ежемесячным, и дадут ли его абсолютно всем, кто соответствует критериям.

Также TikTok запустил отдельный сайт для авторов контента с советами, как снимать ролики. Там будут практические советы по использованию инструментов соцсети и приложений для редактирования фото и видео, рекомендации по контент-плану и статьи об опыте популярных авторов.