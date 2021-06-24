{"id":4111,"title":"\u041a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0441: 1 \u043c\u043b\u043d \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0439","url":"\/redirect?component=advertising&id=4111&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/257455-konkurs-dlya-razrabotchikov-s-prizovym-fondom-v-1-mln-rubley&hash=09fdce1da8605e1f5eb2b2aacbabb68d2796e6e436b92ac6cf8255b39ccae26a","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
TJ

Instagram разрешил загружать фото и видео с десктопа — пока для части пользователей Статьи редакции

Раньше функция была доступна исключительно в мобильных приложениях.

6 6 комментариев
247 просмотров

Instagram официально не объявлял о запуске функции, но о её появлении начали сообщать пользователи в соцсетях.

В десктопе теперь можно загружать фото и видео по иконке «плюса» в правом верхнем углу, а затем изменять размер изображения, накладывать фильтры и вручную изменять параметры снимка.

Выбор размера изображения в декстопной версии Саша Ринцлер
Редактирование фото в декстопной версии Саша Ринцлер

В середине мая разработчик мобильных приложений Алессандро Палуцци написал о готовящейся функции в Twitter. Палуцци специализируется на поиске скрытых или планирующихся функций разных сервисов.

На тот момент загрузка с компьютера была недоступна, ничего конкретного о сроках запуска известно не было.

Alessandro Paluzzi @alex193a
#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 https://t.co/pATuOHiTGE
Instagram работает над возможностью выкладывать посты с сайта

#новость #instagram

6 6 комментариев
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 262564, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Jun 2021 11:47:15 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Сергей Ругов

1

Вообще похуй.

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

0

Все, теперь аудитория из одноклассников может спокойно инсту юзать 🪂

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Да просто поняли, что макоёбы с М1 и так выкладывают через приложение на компе. Так что «смотрите» у нас новый функционал. Хоть что-то удобное бля бизнеса сделали.

Ответить

Коричневый Мурод

0

А кто знает, чет там у них за херня с охватами по хештегам? То 20-30, то 1000-1500. Никаких закономерностей не найду.
P.S. Это не бан. 

Ответить

Иосиф Евсеев

0

Любители полнокадровых фотокамер плачут от счастья

Ответить

Коричневый Мурод

Иосиф
0

А при чем тут это? 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Metro
Как прокачать команду, компанию и экологию: акселератор, который понравился бы Кофи Аннану

Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.

0 Обсудить
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Офлайн
TJ
МВД запустило в пяти российских регионах систему распознавания силуэтов людей и машин Статьи редакции

В каких именно регионах, разработчики не уточнили.

32 32 комментария
8
Zaycev.net
Два месяца без UGC контента. Что стало с Зайцами?

Как мы уже сообщали ранее, два месяца назад мы приняли решение удалить UGC контент с нашего сайта и приложений.

0 Обсудить
0
Еда
Таня Боброва
В Москве до 12 июля разрешили сидеть на летних верандах кафе без предъявления QR-кодов Статьи редакции

Дети смогут ходить в кафе без кодов, если будут вместе со взрослыми.

51 51 комментарий
6
Приёмная
Gena
В Alser майнят криптовалюту на продаваемых ноутбуках

Заметил, что в зале стоит гул, думал, где-то работает пылесос, убираются, но чем ближе подходил, тем сильнее убеждался, что звук исходит от стойки с игровыми ноутбуками.

152 152 комментария
188
Флант
Мы работаем удаленно уже 5 лет. Вот что об этом думают сотрудники
0 Обсудить
2
Карьера
Михаил Горюнов
Привычки и установки, которые «убивают» вас как профессионала и человека

Правильнее, конечно, было бы перечислять в обратном порядке — человека и профессионала, потому что установки и черты характера первичны, но раз уж мы на профессиональном ресурсе, то будем соблюдать политес… :-)

23 23 комментария
13
Истории
Евгения Евсеева
Умер Джон Макафи, создатель антивируса McAfee — его нашли мёртвым в тюремной камере Статьи редакции

По предварительным данным, он совершил самоубийство.

189 189 комментариев
60
Офлайн
Маша Цепелева
Власти Москвы обязали отстранять непривившихся сотрудников от работы и анонсировали «сплошные проверки» Статьи редакции

Сотрудников без прививки можно перевести на удалёнку, но они будут учитываться в штате для определения доли привитых.

202 202 комментария
9
М.Видео-Эльдорадо
Что внутри у Алены: разбираем чат-бота по косточкам
0 Обсудить
2
Больше статей
Комментарии

Сергей Ругов

Instagram разрешил загружать…

Александр Антипов

Создатели Maps.me запустили…

Игорь

Власти Москвы обязали…

Game Topia

Мнение: только плохие…

Igor Kulikovsky

Власти Москвы обязали…

Vladimir Mirolubow

Умер Джон Макафи, создатель…

user_90123129312

В Alser майнят криптовалюту на…

Ilya Sorokin

Instagram разрешил загружать…

Дмитрий Гладышев

Сервис для быстрой проверки…

Иосиф Евсеев

Instagram разрешил загружать…

Игорь Белый

Власти Москвы обязали…

user_90123129312

МВД запустило в пяти российских…

Ilya Sorokin

Instagram разрешил загружать…

Vilent

Власти Москвы обязали…

Максим Пряников

В каком направлении идти после…

Artem Petrenkov

В каком направлении идти после…

MEGAtraXXXer666

Instagram разрешил загружать…

Чеширский Кот

Власти Москвы обязали…

Alexander Melnikov

Власти Москвы обязали…

Игорь Белый

Власти Москвы обязали…
null