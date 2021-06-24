Instagram разрешил загружать фото и видео с десктопа — пока для части пользователей Статьи редакции
Раньше функция была доступна исключительно в мобильных приложениях.
Instagram официально не объявлял о запуске функции, но о её появлении начали сообщать пользователи в соцсетях.
В десктопе теперь можно загружать фото и видео по иконке «плюса» в правом верхнем углу, а затем изменять размер изображения, накладывать фильтры и вручную изменять параметры снимка.
В середине мая разработчик мобильных приложений Алессандро Палуцци написал о готовящейся функции в Twitter. Палуцци специализируется на поиске скрытых или планирующихся функций разных сервисов.
На тот момент загрузка с компьютера была недоступна, ничего конкретного о сроках запуска известно не было.
Все, теперь аудитория из одноклассников может спокойно инсту юзать 🪂
Да просто поняли, что макоёбы с М1 и так выкладывают через приложение на компе. Так что «смотрите» у нас новый функционал. Хоть что-то удобное бля бизнеса сделали.
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