Раньше функция была доступна исключительно в мобильных приложениях.

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Instagram официально не объявлял о запуске функции, но о её появлении начали сообщать пользователи в соцсетях.

В десктопе теперь можно загружать фото и видео по иконке «плюса» в правом верхнем углу, а затем изменять размер изображения, накладывать фильтры и вручную изменять параметры снимка.

Выбор размера изображения в декстопной версии Саша Ринцлер

Редактирование фото в декстопной версии Саша Ринцлер

В середине мая разработчик мобильных приложений Алессандро Палуцци написал о готовящейся функции в Twitter. Палуцци специализируется на поиске скрытых или планирующихся функций разных сервисов.