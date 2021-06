Пока неизвестно, какие будут условия для работы функции. Например, добавлять свайп в «Историю» могут только пользователи, у которых больше 10 тысяч подписчиков, пишет The Verge. Если подписчиков меньше — функция недоступна.

Пользователи Instagram смогут добавить в «Истории» специальный стикер с ссылкой — он будет работать так же, как и свайп, но экран не придётся смахивать, пишет The Verge.