Сейчас они доступны только по свайпу при наличии более 10 тысяч подписчиков.

Пользователи Instagram смогут добавить в «Истории» специальный стикер с ссылкой — он будет работать так же, как и свайп, но экран не придётся смахивать, пишет The Verge.

Пока ссылки тестирует небольшое количество пользователей, рассказал изданию руководитель отдела продуктов Instagram Вишал Шах.

Соцсеть хочет проверить, как люди будут использовать ссылки, прежде чем расширять функцию на всех пользователей.

Пока неизвестно, какие будут условия для работы функции. Например, добавлять свайп в «Историю» могут только пользователи, у которых больше 10 тысяч подписчиков, пишет The Verge. Если подписчиков меньше — функция недоступна.