Соцсети
Евгения Евсеева

Instagram начал тестировать ссылки в «Историях» для всех пользователей Статьи редакции

Сейчас они доступны только по свайпу при наличии более 10 тысяч подписчиков.

Пользователи Instagram смогут добавить в «Истории» специальный стикер с ссылкой — он будет работать так же, как и свайп, но экран не придётся смахивать, пишет The Verge.

Пока ссылки тестирует небольшое количество пользователей, рассказал изданию руководитель отдела продуктов Instagram Вишал Шах.

Соцсеть хочет проверить, как люди будут использовать ссылки, прежде чем расширять функцию на всех пользователей.

Пока неизвестно, какие будут условия для работы функции. Например, добавлять свайп в «Историю» могут только пользователи, у которых больше 10 тысяч подписчиков, пишет The Verge. Если подписчиков меньше — функция недоступна.

#новость #instagram

844 просмотров
9 9 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","instagram"], "comments": 9, "likes": 6, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 264378, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 29 Jun 2021 18:09:11 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Dmitry Porkhaev

0

Теперь инфоьизнесмены до 10т смогут выпаривать свое дерьмо удобнее😩

Ответить

Чужой Данила

Dmitry
1

Отпишитесь от инфобизнесменов и их дерьма. В чем проблема? Я вот их не вижу и не видел никогда

Ответить

Михаил Анюков

Dmitry
1

Не надо инфоцыган и бизнесменов мести в одну кучу 

Ответить

Алексей Штейн

Dmitry
0

Инфобизнесмены задизлайкали

Ответить

Чужой Данила

Алексей
0

Вряд ли

Ответить

Макс Шмелев

1

Очень давно не хватало этой функции) 

Ответить

ilia

1

На тиктоки свои будут ссылки ставить

Ответить

Чужой Данила

0

Очень удобно, ждем для всех акков

Ответить

Виктор Гусев

0

Только добавить можно ссылку только на игтв. На сайт ссылку добавлять нельзя. По крайней мере у меня 4к подписчиков и такой возможности нет. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Торговля
Виктория Степанова
Запрет на зарубежный корм для животных: чем недоволен Россельхознадзор и почему проверка поставок теперь забота бизнеса Статьи редакции

Российским импортёрам придётся уговорить европейских поставщиков подготовить нужные отчёты и зарегистрировать ГМО-компоненты, которые входят в состав продукции.

Kormotech
2 2 комментария
13
hh.ru
hh.ru запустил чаты между работодателями и соискателями в формате мессенджера

На hh.ru появился новый функционал — чаты между соискателями и работодателями. Теперь кандидаты и рекрутеры могут общаться в привычном интерфейсе мессенджера, а диалоговое окно открывается сразу после отклика на вакансию с сопроводительным письмом. Новый функционал hh.ru доступен на мобильной и десктопной версии сайта и позволяет быть на связи,…

0 Обсудить
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Первая грузовая компания
Заявка на перевозку без слез: шесть советов, о которых забывают клиенты

Компании вкладывают огромные ресурсы в развитие своих онлайн сервисов. Сегодня клиенту достаточно несколько кликов, чтобы получить услугу. Но не всегда все проходит гладко, как и в работе с любой цифровой системой случаются форс-мажоры. А порой и сами заказчики забывают о простых правилах использования онлайн систем. Подготовили 6 советов,…

0 Обсудить
2
Bercut
Цифровая трансформация. Управление клиентским опытом

Управление клиентским опытом (customer experience, СХ) ― ключевой элемент, влияющий сегодня на лояльность клиентов и выручку компаний. В общей сложности 32% респондентов исследования Gartner заявляют, что улучшение CX является основной целью цифровой трансформации.

0 Обсудить
0
Involta
Стартапы недели: 5 новинок для работы и жизни

Каждую неделю Involta отбирает лучшие технологические новинки, которые делают жизнь проще, насыщеннее и ярче. Здесь на vc.ru мы выпускаем подробные обзоры о самых интересных из них. Ещё больше новинок из мира стартапов ищите в инстаграм-аккаунте Involta.

0 Обсудить
1
Еда
Евгения Евсеева
В первый день ограничений московские рестораторы потеряли до 90% выручки Статьи редакции

Участники рынка ожидают массовых закрытий, которых будет больше, чем после ограничений 2020 года.

127 127 комментариев
27
Офис
Таня Боброва
«Альфа-банк» открыл два коворкинга в Сочи для удалённых сотрудников, чтобы бороться с выгоранием Статьи редакции

Они будут работать до 30 сентября.

«Альфа-банк»
130 130 комментариев
45
ePN
AliExpress становится «российским» маркетплейсом. Зачем ему это и что означает для всего российского ритейла

Последние 10 лет AliExpress рос в России рекордными темпами. Но с 2019 года объем трансграничной торговли снизился на 25%, зато доля российских маркетплейсов выросла до огромных 86%. И страх перед «вирусом по почте» тут не при чем.

4 4 комментария
1
Транспорт
Таня Боброва
Каршеринг «Делимобиль» запустил подписку на машины по цене 30 тысяч рублей в месяц Статьи редакции

Можно выбрать любую модель из парка и менять её по необходимости.

174 174 комментария
43
Истории
Лиана Липанова
«Платите, и всё будет работать»: жители «Посёлка программистов» под Кировом уже два года живут в конфликте с основателем Статьи редакции

Алексей Конышев хотел собрать в глубинке сообщество единомышленников, но ссора с одним из жителей закончилась перекрытием дороги, отключениями воды и интернета.

234 234 комментария
66
Больше статей
null