У него не будет отдельного приложения, ролики появятся в ленте на YouTube и в отдельном разделе в мобильной версии.

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Shorts запустили в бета-версии в России и в более чем ста странах мира: до этого он был доступен лишь отдельным пользователям, а также в США и Индии. Сервис позволяет записывать ролики длиной до минуты и размещать их в отдельном разделе внутри YouTube, сообщили TJ в Google.

Запуск будет проходить поэтапно: у некоторых пользователей Shorts могли быть доступны какое-то время, а у всех остальных доступ появится в течение нескольких недель. Shorts появятся внутри приложения YouTube как раздел в ленте и в виде отдельной вкладки в мобильной версии.

YouTube Shorts внутри ленты основного приложения Скриншот TJ

Как устроен Shorts

Интерфейс во время просмотра роликов похож на TikTok и другие подобные сервисы: пользователи могут лайкнуть, дизлайкнуть, репостнуть или прокомментировать ролики, нажав на кнопки в правом нижнем углу экрана. Чтобы перейти к следующему ролику, нужно провести по экрану вверх.

Внутри Shorts действуют отдельные рекомендации, но лента коротких видео также формируется на основе данных о просмотре в основном YouTube.

Пользователи могут записать ролики и наложить эффекты, а также объединить несколько отрывков в один. Одна из главных особенностей сервиса — для роликов можно выбирать музыкальные отрывки из любых других видео на YouTube.

В России официальным музыкальном партнёром Shorts выступил «Национальный цифровой агрегатор». Если пользователя заинтересовала композиция из ролика, он сможет в один клик перейти к полной версии и посмотреть музыкальный клип. С песней известных артистов можно быстро снять короткое видео, нажав кнопку создания контента при просмотре ролика.

После одного из недавних обновлений пользователи также могут добавлять текст в определённые части видео, добавлять автоматические субтитры, записывать ролики прямо через Shorts, добавлять отрывки из галереи со смартфона, накладывать фильтры с цветокоррекцией.

Один из роликов в Shorts

По данным YouTube, короткие ролики ежедневно набирают более 6,5 млрд просмотров по всему миру, поэтому в компании решили выделить их в отдельный формат. Как рассказали представители Google, в компании считают TikTok не конкурентом, а скорее пионером нового формата, который теперь востребован и в других сервисах.