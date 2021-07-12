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Соцсети
TJ

Google запустила в России сервис Shorts — аналог TikTok внутри YouTube Статьи редакции

У него не будет отдельного приложения, ролики появятся в ленте на YouTube и в отдельном разделе в мобильной версии.

15 15 комментариев
676 просмотров

Shorts запустили в бета-версии в России и в более чем ста странах мира: до этого он был доступен лишь отдельным пользователям, а также в США и Индии. Сервис позволяет записывать ролики длиной до минуты и размещать их в отдельном разделе внутри YouTube, сообщили TJ в Google.

Запуск будет проходить поэтапно: у некоторых пользователей Shorts могли быть доступны какое-то время, а у всех остальных доступ появится в течение нескольких недель. Shorts появятся внутри приложения YouTube как раздел в ленте и в виде отдельной вкладки в мобильной версии.

YouTube Shorts внутри ленты основного приложения Скриншот TJ

Как устроен Shorts

Интерфейс во время просмотра роликов похож на TikTok и другие подобные сервисы: пользователи могут лайкнуть, дизлайкнуть, репостнуть или прокомментировать ролики, нажав на кнопки в правом нижнем углу экрана. Чтобы перейти к следующему ролику, нужно провести по экрану вверх.

Внутри Shorts действуют отдельные рекомендации, но лента коротких видео также формируется на основе данных о просмотре в основном YouTube.

Пользователи могут записать ролики и наложить эффекты, а также объединить несколько отрывков в один. Одна из главных особенностей сервиса — для роликов можно выбирать музыкальные отрывки из любых других видео на YouTube.

В России официальным музыкальном партнёром Shorts выступил «Национальный цифровой агрегатор». Если пользователя заинтересовала композиция из ролика, он сможет в один клик перейти к полной версии и посмотреть музыкальный клип. С песней известных артистов можно быстро снять короткое видео, нажав кнопку создания контента при просмотре ролика.

После одного из недавних обновлений пользователи также могут добавлять текст в определённые части видео, добавлять автоматические субтитры, записывать ролики прямо через Shorts, добавлять отрывки из галереи со смартфона, накладывать фильтры с цветокоррекцией.

Один из роликов в Shorts

По данным YouTube, короткие ролики ежедневно набирают более 6,5 млрд просмотров по всему миру, поэтому в компании решили выделить их в отдельный формат. Как рассказали представители Google, в компании считают TikTok не конкурентом, а скорее пионером нового формата, который теперь востребован и в других сервисах.

YouTube обещает поддерживать авторов Shorts — для этого в компании придумали новые методы монетизации, о которых пока не рассказали. Пока Google выделила $100 млн по программе YouTube Shorts Fund, которые будут распределять между создателями коротких роликов в течение двух лет.

#новость #youtube #shorts

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Raimond Vladimirov

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Когда уже slack, тинькофф, сбер, яндекс, озон и yahoo добавят короткие видео...

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ilia

Raimond
1

погодите вы - только с историями разобрались, и до шортсов дойдут руки

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Артур

4

Так эта штука уже пол года в ютубе есть. Иногда залипаешь в нее по несколько часов, это очень пугает

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Аслан Теуважуков

1

когда уже поймут, что вряд ли кто-то обойдет тик-ток

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Алексей Штейн

Аслан
1

Ну ранее взлетел инст, все фотки делали, сейчас инст отмирает. Далее тик ток, все видосики смотрят. Через 5 лет отомрет и все буду читать баш.орг и угорать с демотиваторов

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Дмитрий Пелипас

Алексей
1

куда это инст отмирает))) ютуб скорее отмирает.
у меня в ютубе 14к в иснте 11к
Залил ролик - в ютубе 2к просмотром в инсте 10к

Ютуб стал чисто поисковиком - "как сварить пельмени", нешел посмотрел, ушел. Что там далее у автора канала никому не интересно. Всякого рода лайвстайл, блоги и тд давно в инсте.

В тиктоке чисто трешак посмотреть пока на толчке сидишь, он инст и ютуб никак не заменит

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ilia

1

У меня было и до этого запуска. Смотрится очень странно и инородно: все же youtube - это видеохостинг, а не муз.сервис или соц.сеть чтобы люди туда шарахались с завидной регулярностью смотреть "шортсы"...

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Киска Эсминец

1

умрет через год или два, как и все подобные копирки/стартапы гугла

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Антон

0

Я отдельный пользователь, смотрел эти шорты несколько месяцев в приложении ютуба. Ну как смотрел, ставил короткие зацикленные видео 1,5 годовалому племяннику чтобы отвлечь минут на 10.

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S V

Антон
1

Не жалко племянника?

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Анна Авдокачёва

0

О, а я давно уже смотрю, когда тик-тока нет, но короткие видео всё-таки заходят😅

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Александр Саввин

0

Кто ещё не скопировал тик ток в своё приложение?

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Алексей Штейн

Александр
0

Тинькофф банк. Пока что только истории у них

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Ruslan Magerya

0

Год уже как это не новость

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lakoros

0

По содержанию похоже. (общий стиль - трешак, видимо для детей)
Зачем людям переходить из тиктока? незачем. но если гугл будет платить, там можно создать дублирующий канал. И видео с ютуба проще на сайты встраивать.

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