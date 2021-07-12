Google запустила в России сервис Shorts — аналог TikTok внутри YouTube Статьи редакции
У него не будет отдельного приложения, ролики появятся в ленте на YouTube и в отдельном разделе в мобильной версии.
Shorts запустили в бета-версии в России и в более чем ста странах мира: до этого он был доступен лишь отдельным пользователям, а также в США и Индии. Сервис позволяет записывать ролики длиной до минуты и размещать их в отдельном разделе внутри YouTube, сообщили TJ в Google.
Запуск будет проходить поэтапно: у некоторых пользователей Shorts могли быть доступны какое-то время, а у всех остальных доступ появится в течение нескольких недель. Shorts появятся внутри приложения YouTube как раздел в ленте и в виде отдельной вкладки в мобильной версии.
Как устроен Shorts
Интерфейс во время просмотра роликов похож на TikTok и другие подобные сервисы: пользователи могут лайкнуть, дизлайкнуть, репостнуть или прокомментировать ролики, нажав на кнопки в правом нижнем углу экрана. Чтобы перейти к следующему ролику, нужно провести по экрану вверх.
Внутри Shorts действуют отдельные рекомендации, но лента коротких видео также формируется на основе данных о просмотре в основном YouTube.
Пользователи могут записать ролики и наложить эффекты, а также объединить несколько отрывков в один. Одна из главных особенностей сервиса — для роликов можно выбирать музыкальные отрывки из любых других видео на YouTube.
В России официальным музыкальном партнёром Shorts выступил «Национальный цифровой агрегатор». Если пользователя заинтересовала композиция из ролика, он сможет в один клик перейти к полной версии и посмотреть музыкальный клип. С песней известных артистов можно быстро снять короткое видео, нажав кнопку создания контента при просмотре ролика.
После одного из недавних обновлений пользователи также могут добавлять текст в определённые части видео, добавлять автоматические субтитры, записывать ролики прямо через Shorts, добавлять отрывки из галереи со смартфона, накладывать фильтры с цветокоррекцией.
По данным YouTube, короткие ролики ежедневно набирают более 6,5 млрд просмотров по всему миру, поэтому в компании решили выделить их в отдельный формат. Как рассказали представители Google, в компании считают TikTok не конкурентом, а скорее пионером нового формата, который теперь востребован и в других сервисах.
YouTube обещает поддерживать авторов Shorts — для этого в компании придумали новые методы монетизации, о которых пока не рассказали. Пока Google выделила $100 млн по программе YouTube Shorts Fund, которые будут распределять между создателями коротких роликов в течение двух лет.
Когда уже slack, тинькофф, сбер, яндекс, озон и yahoo добавят короткие видео...
Так эта штука уже пол года в ютубе есть. Иногда залипаешь в нее по несколько часов, это очень пугает
когда уже поймут, что вряд ли кто-то обойдет тик-ток
Ну ранее взлетел инст, все фотки делали, сейчас инст отмирает. Далее тик ток, все видосики смотрят. Через 5 лет отомрет и все буду читать баш.орг и угорать с демотиваторов
куда это инст отмирает))) ютуб скорее отмирает.
у меня в ютубе 14к в иснте 11к
Залил ролик - в ютубе 2к просмотром в инсте 10к
Ютуб стал чисто поисковиком - "как сварить пельмени", нешел посмотрел, ушел. Что там далее у автора канала никому не интересно. Всякого рода лайвстайл, блоги и тд давно в инсте.
В тиктоке чисто трешак посмотреть пока на толчке сидишь, он инст и ютуб никак не заменит
У меня было и до этого запуска. Смотрится очень странно и инородно: все же youtube - это видеохостинг, а не муз.сервис или соц.сеть чтобы люди туда шарахались с завидной регулярностью смотреть "шортсы"...
Я отдельный пользователь, смотрел эти шорты несколько месяцев в приложении ютуба. Ну как смотрел, ставил короткие зацикленные видео 1,5 годовалому племяннику чтобы отвлечь минут на 10.
О, а я давно уже смотрю, когда тик-тока нет, но короткие видео всё-таки заходят😅
Кто ещё не скопировал тик ток в своё приложение?
По содержанию похоже. (общий стиль - трешак, видимо для детей)
Зачем людям переходить из тиктока? незачем. но если гугл будет платить, там можно создать дублирующий канал. И видео с ютуба проще на сайты встраивать.
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