Доступ к данным пользователей Facebook был у 16 тысяч сотрудников, некоторые использовали их для слежки — источники Статьи редакции
Например, один хотел узнать, куда пошла его девушка после ссоры, другой — следил за новой знакомой, которая перестала выходить на связь.
В 2014-2015 годах у 16 тысяч сотрудников Facebook был доступ к личным данным пользователей. Из них 52 были уволены за использование чужих личных данных в собственных интересах, говорится в книге «Уродливая правда: внутри битвы Facebook за доминирование». Предварительный экземпляр книги цитирует Insider.
Авторы книги — журналисты New York Times Шира Френкель и Сесилия Канг — ссылаются на собственные источники в компании.
В книге, например, есть история про одного инженера. Он использовал доступ, чтобы найти свою спутницу во время отдыха в Европе. После ссоры она выбежала из гостиничного номера.
Другой использовал доступ через подчинённого, чтобы найти женщину, которая перестала отвечать на сообщения после свидания. Он смог прочитать её сообщения в мессенджере за несколько лет, посмотреть удалённые и скрытые фотографии и записи, которые она открывала или комментировала. А через приложение, которая она установила на смартфон, мог видеть её местоположение.
Facebook дала доступ к личным данным, чтобы «избавиться от бюрократизма, тормозившего инженеров». Авторы книги говорят, что большинство сотрудников были мужчинами, которые «просматривали профили интересующих их женщин».
Авторы книги утверждают, что Марк Цукерберг узнал о проблеме в 2015 году из доклада главного специалиста по безопасности компании Алекса Стамоса. Он рассказал, что инженеры злоупотребляли доступом «почти каждый месяц».
Стамос предложил ограничить количество тех, у кого есть доступ к данным, до 5 тысяч сотрудников, а к особо конфиденциальной информации, например, паролям — до менее 100 человек. Он предложил ввести систему официальных запросов на доступ к данным, но получил отказ от руководителей. Цукерберг поручил Стамосу найти другое решение в течение года, говорится в книге.
Представитель Facebook заявил Insider, что все злоупотребляющие доступом сотрудники компании уволены. «С 2015 года мы продолжаем совершенствовать наши протоколы обучения сотрудников, поиска и предотвращения нарушений. Мы продолжаем сокращать доступ инженеров к некоторым типам данных», — прокомментировал представитель соцсети.
- Авторы книги Шира Френкель и Сесилия Канг написали несколько расследований для NYT о работе Facebook в разные годы.
- В июле 2020 года Facebook призналась, что по ошибке предоставляла разработчикам доступ к личным данным пользователей, которые перестали пользоваться приложениями.
как всегда "по ошибке"
Переживать не о чем! На момент доступа к данным все виновные лица уже две недели были уволены!
Цукерберг поручил Стамосу найти другое решение в течение года
Размеренно работают
Сенсация ) за нами следят 😁забудьте вы уже о приватности, когда сидите в социальных сетях.
ага, сначала вывалят всё о себе в сеть, потом удивляются, что кто-то что-то узнал
фейсбук хотя бы признает и не открещивается от такой информации, что происходит в других соц. сетях (не будем показывать пальцем) вообще не известно, подозреваю все может быть намного хуже
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