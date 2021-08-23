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Соцсети
Nazigul Jusupova

TikTok запустила собственную платформу Effect Studio по созданию дополненной реальности Статьи редакции

Проект работает в тестовом режиме.

  • TikTok призывает заинтересованных разработчиков подписаться на ранний доступ к Effect Studio.
  • Чтобы зарегистрироваться, разработчики должны ввести имя, адрес электронной почты, учётную запись в TikTok, компанию и уровень опыта в создании дополненной реальности и примеры своих работ. Они должны указать на чём работают: Mac или ПК, а также сообщить для чего они будут использовать инструмент.
  • Впервые проект был замечен консультантом по социальным сетям Мэттом Наваррой.
Matt Navarra @MattNavarra
TikTok is launching an Effects Studio in beta

h/t @Sam_Schmir https://t.co/K3LS5S2Yoq

  • В TikTok подтвердили изданию TechCrunch, что сайт был запущен в августе, но сам проект начал тестироваться на нескольких рынках, в том числе США.

  • Компания не назвала сроки официального запуска инструмента и отказалась рассказать подробности. В компании отметили, что Effect Studio — «эксперимент», и добавили, что «не все эксперименты удаётся запустить, а другие могут сильно меняться во время тестирования».

  • Тем не менее, запуск набора инструментов AR сделает TikTok более конкурентоспособным в отрасли, отмечает TechCrunch.

#новости #tiktok

643 просмотров
3 3 комментария
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Павел Морозов

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Наконец-то тиктоки в VR

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Комментарий удален

Толик Шериев

0

Ещё в прошлом году анонсировали бету и только сейчас что-то сдвинулось

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redey

–2

https://web.sites.google.com/view/streaming-west-ham-ep/
https://web.sites.google.com/view/tvfreewesthamvsleicestercityli/
https://web.sites.google.com/view/stream-tv-wes-tham-vs-leiceste/

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WEST HAM VS LEICESTER CITY LIVE STREAM WEST HAM UNITED V LEICESTER CITY – ALL YOU NEED TO KNOW…
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