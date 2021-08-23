TikTok запустила собственную платформу Effect Studio по созданию дополненной реальности Статьи редакции
Проект работает в тестовом режиме.
- TikTok призывает заинтересованных разработчиков подписаться на ранний доступ к Effect Studio.
- Чтобы зарегистрироваться, разработчики должны ввести имя, адрес электронной почты, учётную запись в TikTok, компанию и уровень опыта в создании дополненной реальности и примеры своих работ. Они должны указать на чём работают: Mac или ПК, а также сообщить для чего они будут использовать инструмент.
- Впервые проект был замечен консультантом по социальным сетям Мэттом Наваррой.
В TikTok подтвердили изданию TechCrunch, что сайт был запущен в августе, но сам проект начал тестироваться на нескольких рынках, в том числе США.
Компания не назвала сроки официального запуска инструмента и отказалась рассказать подробности. В компании отметили, что Effect Studio — «эксперимент», и добавили, что «не все эксперименты удаётся запустить, а другие могут сильно меняться во время тестирования».
- Тем не менее, запуск набора инструментов AR сделает TikTok более конкурентоспособным в отрасли, отмечает TechCrunch.
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