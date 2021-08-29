Пользователи пожаловались на сбой во «ВКонтакте»: не отправляются сообщения и не открывается сайт Статьи редакции
Соцсеть уже устраняет проблему.
По данным DownDetector, на 9:40 зафиксировано больше 2 тысяч жалоб. У 80% пользователей возникли сбои в работе сайта, у 18% — с отправкой сообщений, у 2% — проблемы с входом. Больше всего на проблемы о жалуются в Москве и Петербурге.
При загрузке соцсеть присылает уведомление, что страница временно недоступна. Во «ВКонтакте» сообщили, что уже устраняют проблему.
ВК же сообщали - пользовательская база подросла, сервера дымятся от такого кол-ва ботов.
Можно источник на слова?
Наверное внедряют очередную херню, как эти слоты в меню.
Самое интересное, что они не убираются и я не понимаю как они там оказались.
В этой ФСБшной помойке еще кто-то сидит? Н-да.
Да в целом любая популярная соц. сеть - помойка. Особой разницы толком и нет
Ладно
Сервера и база занята автоматическим формированием дел для полиции, зачем каждый раз им выгружать по одному, если можно скопом.
Будет забавно, если Дуров сделал закладку в коде на самоуничтожение.
Какие пользователи?
все меньше хороших вестей от ВК
Комментарий удален
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