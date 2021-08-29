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Соцсети
Евгения Евсеева

Пользователи пожаловались на сбой во «ВКонтакте»: не отправляются сообщения и не открывается сайт Статьи редакции

Соцсеть уже устраняет проблему.

21 21 комментарий
988 просмотров

По данным DownDetector, на 9:40 зафиксировано больше 2 тысяч жалоб. У 80% пользователей возникли сбои в работе сайта, у 18% — с отправкой сообщений, у 2% — проблемы с входом. Больше всего на проблемы о жалуются в Москве и Петербурге.

При загрузке соцсеть присылает уведомление, что страница временно недоступна. Во «ВКонтакте» сообщили, что уже устраняют проблему.

Обновлено в 10:50. «У части пользователей веб-версии могли наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов “ВКонтакте”, но мы полностью восстановили работу», — сообщили в соцсети.
🐐Та еще Коза Адовая🐐 @hell_agoat
Вк, ты чего помер что ли? https://t.co/uoshoblQP2
Анатолий Кронштадтский 🇷🇺 Крым-Россия @maanatol1
В ВК не войти ! Высвечивается надпись : Страница, которую вы ищете, временно недоступна.
Пожалуйста, повторите попытку позже.
VerVer ☕ @VerVerCh
Вк, ты можешь не умирать в нужные моменты? https://t.co/cIXyt3Lu63
нэй @emotionpants
зашла в твиттер чтобы убедиться что вк упал не только у меня

#новость #вконтакте

21 21 комментарий
1
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21 комментарий
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Alexandr Brovin

13

ВК же сообщали - пользовательская база подросла, сервера дымятся от такого кол-ва ботов.

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Даниил Путинцев

Alexandr
1

Можно источник на слова?

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енот

Даниил
1

Вроде это имеют ввиду

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Andrew Tereshin

10

Наверное внедряют очередную херню, как эти слоты в меню. 

Самое интересное, что они не убираются и я не понимаю как они там оказались.

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Павел Морозов

Andrew
2

Улучшение пользовательского опыта

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Комментарий удален

Konstantin97

7

В этой ФСБшной помойке еще кто-то сидит? Н-да.

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Хлоргексидин

Konstantin97
1

Да в целом любая популярная соц. сеть - помойка. Особой разницы толком и нет

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macrom

Хлоргексидин
0

Ладно

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Ответить

Сергей

5

Сервера и база занята автоматическим формированием дел для полиции, зачем каждый раз им выгружать по одному, если можно скопом.

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Andrey Smalkov

5

Зато есть новый красивый офис 😁 Сейчас смузи допьют и все восстановят.

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Александр Пименов

3

Будет забавно, если Дуров сделал закладку в коде на самоуничтожение. 

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Адлан Сириев

Александр
1

Там бэкапов штук сто

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hakhagmon

Александр
0

За 7 лет там уже не одно код-ревью провели

Ответить

Стас Иванов

hakhagmon
0

Ни одного*
))

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Андрей Кулешов

1

Там кто-то ещё сидит?

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Ivan Zenkov

1

Какие пользователи?

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Konstantin97

Ivan
4

Пользователи-терпилы, сэр.

Ответить

Товарищ

2

Не велика потеря.

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Сергей Милосердов

1

Пообщаемся пока тут

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Evgeniy Zorin

1

все меньше хороших вестей от ВК

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Комментарий удален

Тарас

0

У меня с 10 года стена не открывается, а тут какое-то вк целиком...

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