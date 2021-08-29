По данным DownDetector, на 9:40 зафиксировано больше 2 тысяч жалоб. У 80% пользователей возникли сбои в работе сайта, у 18% — с отправкой сообщений, у 2% — проблемы с входом. Больше всего на проблемы о жалуются в Москве и Петербурге.