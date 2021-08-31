Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным количеством участников в новую версию мессенджера Статьи редакции
Чтобы начать трансляцию, надо выбрать «Видеочат» в профиле группы или «Трансляция» в профиле администрируемого канала.
Транслировать можно видео с камеры или изображение с экрана. Зрители тоже смогут участвовать в трансляциях в Telegram. Для этого надо «поднять руку», участие должен одобрить администратор.
В новой версии мессенджера появилась настройка пересылки сообщений: можно сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам, убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя, если выбран не тот чат.
Добавлен быстрый переход между каналами — после последней публикации в канале, надо потянуть экран вверх, чтобы перейти к следующему непрочитанному каналу.
Также мессенджер обновил стикеры, добавил анимированные эмодзи и счётчик непрочитанных комментариев.
Новая версия Telegram доступна всем пользователям iOS и пользователям Android, которые установили приложение напрямую с сайта мессенджера. В каталоге Google Play обновление появится после одобрения модераторов Google.
Ну ладно мессенджер, ну ладно звонки, но сейчас то кто за это все платит?? Там же петабайты данных это все занимает.
Круто конечно. Но 15 фпс при стриминге очень смущает. Все в пикселях, качество ужасное.
Надеюсь, улучшат качество и добавят возможность увеличить размер загружаемого файла хотя бы до 6ГБ (лично я готов за это платить, даже если это будет дороже чем у гугл диска)
Чтобы начать трансляцию, надо выбрать «Видеочат» в профиле группы или «Трансляция» в профиле администрируемого канала. Офигенно
Интересно, когда они уже прекратят размазывать выскочку clubhouse. Он вроде даже до прошлого раунда сам слился
А когда заказ такси, пицц и сервис бесплатных объявлений появится в вк.. ой, в телеге? Лживый Паша Дуров уж не знает, что бы еще встроить в мессенджер, чтобы привлечь аудиторию, а аудитория все равно пользуется вотсаппом и вайбером. Восьмой год лживый тип борется с Фейсбуком, и пока успехи не очень что-то
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Он проработал в Google 14 лет.
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