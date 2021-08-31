Чтобы начать трансляцию, надо выбрать «Видеочат» в профиле группы или «Трансляция» в профиле администрируемого канала.

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Транслировать можно видео с камеры или изображение с экрана. Зрители тоже смогут участвовать в трансляциях в Telegram. Для этого надо «поднять руку», участие должен одобрить администратор.

Трансляции в Telegram Telegram

В новой версии мессенджера появилась настройка пересылки сообщений: можно сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам, убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя, если выбран не тот чат.

Пересылка сообщений Telegram

Добавлен быстрый переход между каналами — после последней публикации в канале, надо потянуть экран вверх, чтобы перейти к следующему непрочитанному каналу.

Также мессенджер обновил стикеры, добавил анимированные эмодзи и счётчик непрочитанных комментариев.