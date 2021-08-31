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Соцсети
Маша Цепелева

Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным количеством участников в новую версию мессенджера Статьи редакции

Чтобы начать трансляцию, надо выбрать «Видеочат» в профиле группы или «Трансляция» в профиле администрируемого канала.

15 15 комментариев
1517 просмотров

Транслировать можно видео с камеры или изображение с экрана. Зрители тоже смогут участвовать в трансляциях в Telegram. Для этого надо «поднять руку», участие должен одобрить администратор.

Трансляции в Telegram Telegram

В новой версии мессенджера появилась настройка пересылки сообщений: можно сохранить или убрать подписи к фотографиям и медиафайлам, убрать лишнее сообщение из пересылки или изменить получателя, если выбран не тот чат.

Пересылка сообщений Telegram

Добавлен быстрый переход между каналами — после последней публикации в канале, надо потянуть экран вверх, чтобы перейти к следующему непрочитанному каналу.

Также мессенджер обновил стикеры, добавил анимированные эмодзи и счётчик непрочитанных комментариев.

Новая версия Telegram доступна всем пользователям iOS и пользователям Android, которые установили приложение напрямую с сайта мессенджера. В каталоге Google Play обновление появится после одобрения модераторов Google.

#новость #telegram

15 15 комментариев
22
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15 комментариев
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Michael Shultz

4

Ну ладно мессенджер, ну ладно звонки, но сейчас то кто за это все платит?? Там же петабайты данных это все занимает.

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Импортный блик

Michael
1

Правительства

Ответить

Trubin 🐜

Michael
1

Это хороший вопрос 

Ответить

Владислав Булыгин

3

Мощно. Даже очень 🤭

Ответить

Плут Арх

1

Круто конечно. Но 15 фпс при стриминге очень смущает. Все в пикселях, качество ужасное.
Надеюсь, улучшат качество и добавят возможность увеличить размер загружаемого файла хотя бы до 6ГБ (лично я готов за это платить, даже если это будет дороже чем у гугл диска)

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Алиса Тинькова

0

Чтобы начать трансляцию, надо выбрать «Видеочат» в профиле группы или «Трансляция» в профиле администрируемого канала. Офигенно

Ответить

Gero In

0

🔥🔥🔥

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Anton Sizov

0

Просто топ, реально, ещеб апи и будет космос

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Rustem Zinabadinov

0

.

Ответить

Alex Mont

0

Интересно, когда они уже прекратят размазывать выскочку clubhouse. Он вроде даже до прошлого раунда сам слился

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Scott Gilman

0

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Trubin 🐜

0

А когда заказ такси, пицц и сервис бесплатных объявлений появится в вк.. ой, в телеге? Лживый Паша Дуров уж не знает, что бы еще встроить в мессенджер, чтобы привлечь аудиторию, а аудитория все равно пользуется вотсаппом и вайбером. Восьмой год лживый тип борется с Фейсбуком, и пока успехи не очень что-то 

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Иван Шеметов

0

В Телеграме пока что худшая связь по сравнению с вайбером и вотсапом 

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John K

–1

Телеграм изобрел в 2021 году Скайп

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Scott Gilman

–1

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