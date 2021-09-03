Предупреждение появится рядом с записями, которые опровергли в официальных СМИ или научном сообществе.

245 просмотров

Пометку «Информация может быть недостоверной» получит контент, на который пожаловались пользователи соцсетей. Она появится, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов (например, Всемирной организации здравоохранения), рассказали vc.ru представители соцсетей.

Личное мнение, оценочные суждения, шутки, пародии и мемы не будут помечаться как потенциально недостоверные.

Предупреждение «ВКонтакте»

Чтобы сообщить о публикации с недостоверной информацией «Вконтакте», надо нажать «Пожаловаться», выбрать причину «Обман» и категорию «Введение в заблуждение». «Одноклассники» в ближайшее время введут отдельную категорию жалоб пользователей на недостоверный контент.

Предупреждение в «Одноклассниках»

По итогам теста соцсети планируют сформулировать принципы работы с недостоверной информацией, а создать сообщество независимых экспертов по фактчекингу. Платформы ведут переговоры с экспертами и приглашают фактчекеров, профессиональных журналистов, учёных и общественные организации к совместной работе. Для участия можно написать на factcheck@corp.vk.com и factcheck@ok.ru.

Мы сталкиваемся с публикациями о том, что раковую опухоль можно вылечить мёдом, что чеснок и настой имбиря защищают от коронавируса, а вышки 5G его распространяют, что Земля плоская, а прививки вызывают аутизм. Поэтому мы ищем новые решения, чтобы помочь пользователям лучше ориентироваться в контенте, критически относиться к информации и оставаться в безопасности. Иван Корнеев руководитель команды модерации «ВКонтакте»

По собственным данным, с начала пандемии «ВКонтакте» удалила почти 2 млн однотипных записей в сообществах и спам-рассылок с ложной информацией о коронавирусе. Обе соцсети создали единый центр информации и ленту новостей о Covid-19 от проверенных источников.