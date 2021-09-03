«ВКонтакте» и «Одноклассники» протестируют пометки о потенциально недостоверной информации Статьи редакции
Предупреждение появится рядом с записями, которые опровергли в официальных СМИ или научном сообществе.
Пометку «Информация может быть недостоверной» получит контент, на который пожаловались пользователи соцсетей. Она появится, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов (например, Всемирной организации здравоохранения), рассказали vc.ru представители соцсетей.
Личное мнение, оценочные суждения, шутки, пародии и мемы не будут помечаться как потенциально недостоверные.
Чтобы сообщить о публикации с недостоверной информацией «Вконтакте», надо нажать «Пожаловаться», выбрать причину «Обман» и категорию «Введение в заблуждение». «Одноклассники» в ближайшее время введут отдельную категорию жалоб пользователей на недостоверный контент.
По итогам теста соцсети планируют сформулировать принципы работы с недостоверной информацией, а создать сообщество независимых экспертов по фактчекингу. Платформы ведут переговоры с экспертами и приглашают фактчекеров, профессиональных журналистов, учёных и общественные организации к совместной работе. Для участия можно написать на factcheck@corp.vk.com и factcheck@ok.ru.
По собственным данным, с начала пандемии «ВКонтакте» удалила почти 2 млн однотипных записей в сообществах и спам-рассылок с ложной информацией о коронавирусе. Обе соцсети создали единый центр информации и ленту новостей о Covid-19 от проверенных источников.
Решение о дальнейшем использовании пометок примут после тестов и обратной связи от пользователей.
Смотрю нынче каждая соц. сеть считает своей обязанностью организовать собственное министерство правды.
Да, Израиль вон привился, теперь пошел в отрыв по числу зараженных.
царь тут верещал, что пенсионной реформы не будет, а она прошла. Что изменений конституций не будет, а она произошла. Что двойное гражданство для чиновников отменят, однако их разрешили. Что прививаться надо и это полезно. однако.....
Так что, по поводу формы строения Земли, никто не доказал, какая она на самом деле. Есть четыре теории и каждая имеет свои минусы и плюсы. Доказать на данный момент не представляется возможным. Вернее те, кто управляет, они знают, но верить в эти фейковые полеты в космос, просто с миллионами косяков при съемках, язык не поворачивается.
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