Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Будущее e-commerce на конференции AliExpress
До старта :
00
дней
00
часов
00
минут
00
секунд
Узнать
(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
{"id":6044,"title":"\u0422\u0435\u0441\u0442: \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u043c, \u043f\u043e\u0442\u044f\u043d\u0435\u0442\u0435 \u043b\u0438 \u0432\u044b \u0440\u043e\u043b\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=6044&url=https:\/\/vc.ru\/special\/product&placeBit=1&hash=43fdd30014ab0a6489b8a807baabde32cc5c2fa7d02aeb8d3a3bbd8b82c3eac9","isPaidAndBannersEnabled":false}
Соцсети
Маша Цепелева

«ВКонтакте» и «Одноклассники» протестируют пометки о потенциально недостоверной информации Статьи редакции

Предупреждение появится рядом с записями, которые опровергли в официальных СМИ или научном сообществе.

6 6 комментариев
245 просмотров

Пометку «Информация может быть недостоверной» получит контент, на который пожаловались пользователи соцсетей. Она появится, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов (например, Всемирной организации здравоохранения), рассказали vc.ru представители соцсетей.

Личное мнение, оценочные суждения, шутки, пародии и мемы не будут помечаться как потенциально недостоверные.

Предупреждение «ВКонтакте»

Чтобы сообщить о публикации с недостоверной информацией «Вконтакте», надо нажать «Пожаловаться», выбрать причину «Обман» и категорию «Введение в заблуждение». «Одноклассники» в ближайшее время введут отдельную категорию жалоб пользователей на недостоверный контент.

Предупреждение в «Одноклассниках»

По итогам теста соцсети планируют сформулировать принципы работы с недостоверной информацией, а создать сообщество независимых экспертов по фактчекингу. Платформы ведут переговоры с экспертами и приглашают фактчекеров, профессиональных журналистов, учёных и общественные организации к совместной работе. Для участия можно написать на factcheck@corp.vk.com и factcheck@ok.ru.

Мы сталкиваемся с публикациями о том, что раковую опухоль можно вылечить мёдом, что чеснок и настой имбиря защищают от коронавируса, а вышки 5G его распространяют, что Земля плоская, а прививки вызывают аутизм. Поэтому мы ищем новые решения, чтобы помочь пользователям лучше ориентироваться в контенте, критически относиться к информации и оставаться в безопасности.

Иван Корнеев
руководитель команды модерации «ВКонтакте»

По собственным данным, с начала пандемии «ВКонтакте» удалила почти 2 млн однотипных записей в сообществах и спам-рассылок с ложной информацией о коронавирусе. Обе соцсети создали единый центр информации и ленту новостей о Covid-19 от проверенных источников.

Решение о дальнейшем использовании пометок примут после тестов и обратной связи от пользователей.

#новость #вконтакте #одноклассники

6 6 комментариев
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 289674, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 03 Sep 2021 17:01:14 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Lil Trump

1

МУХАХАХАХААХ

Ответить

Харухи

0

Смотрю нынче каждая соц. сеть считает своей обязанностью организовать собственное министерство правды.

Ответить

Маркетологов к стенке

0

Да, Израиль вон привился, теперь пошел в отрыв по числу зараженных.
царь тут верещал, что пенсионной реформы не будет, а она прошла. Что изменений конституций не будет, а она произошла. Что двойное гражданство для чиновников отменят, однако их разрешили. Что прививаться надо и это полезно. однако.....

Так что, по поводу формы строения Земли, никто не доказал, какая она на самом деле. Есть четыре теории и каждая имеет свои минусы и плюсы. Доказать на данный момент не представляется возможным. Вернее те, кто управляет, они знают, но верить в эти фейковые полеты в космос, просто с миллионами косяков при съемках, язык не поворачивается.

Ответить

Пространственный историк

Маркетологов
0

И GPS фейк

Ответить

Arkadiy K

0

Вот и до нас демократия докатилась

Ответить

Марсель

0

Все мы знаем как вк это будет использовать)))

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Будущее
Дарья Шуруева
Как в России пытаются воскресить мамонта

Российские ученые, отец и сын, на севере Сибири уже несколько десятков лет пытаются возродить пастбища ледникового периода. В идеале — с выращенными в лаборатории шерстистыми мамонтами (происходящими от слонов).

4 4 комментария
18
Evrone
RubyRussia 2021 online
0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Denis Weber
Повторил рекламу «Яндекс.Gо» в Blender за 24 часа

Пару месяцев назад я выложил на ютюб видео с созданием рекламы «Яндекс.Gо». Сразу оговорюсь, что этот ролик никем не проплачен, мне просто захотелось повторить то, что я когда-то не умел. Я написал текстовую версию, а если вам больше нравится смотреть на видео, я оставлю ссылку в конце статьи.

7 7 комментариев
28
Русская Медиагруппа
ВЭФ-2021: «Русская Медиагруппа» объявила о старте Года экологии в русской музыке

3 сентября представители «Русской Медиагруппы» приняли участие в бизнес-сессии «Государство, бизнес, креативныеиндустрии – экология глобальной общественной культуры», которая прошла в рамках Восточного экономического форума – 2021. Медиахолдинг объявил о старте «Зелёной инициативы» во всей российской музыкальной индустрии, а также поднял вопросы…

0 Обсудить
1
Офис
Aero
Как концепция третьего места вдохновила основателей агентства Aero на открытие нового рабочего пространства

Идея третьего места принадлежит американскому социологу Рэю Ольденбургу.

10 10 комментариев
29
Тинькофф Инвестиции
Костры горят, календарь перевернулся, а Пульс стал на год старше

Календарь перевернулся — 3 сентября социальной сети Тинькофф Инвестиций Пульс исполнилось два года! Сегодня это крупнейшее сообщество инвесторов в России.

14 14 комментариев
32
Финансы
WallStreet Shadow
Как Джефф Безос и Билл Гейтс могут убивать экономику США и при чём здесь хедж-фонды и GameStop

Да, вы не ослышались — в этой статье выдвигается иная версия того, каким образом самый богатый человек на планете Земля мог достичь своего богатства и каким образом ему в этом могли помочь хедж-фонды. Вишенка на торте — ситуация с GameStop, которая только набирает свои обороты и которая попутала все карты шулерам за карточным столом.

13 13 комментариев
11
Tele2
Как защитить и развлечь детей в Сети: 5 полезных сервисов для школьников и родителей

Начало учебного года – самое время поговорить о безопасности детей в интернете и офлайне. Мы подготовили подборку операторских сервисов, которые помогут отследить местонахождение ребенка, оградить от опасного контента и платных подписок, а также занять и развить ребенка. А еще мы собрали лучшие предложения для детей на одной площадке.

0 Обсудить
2
Будущее
Modum Lab
Диалоговые симуляции: тренировать нельзя обучать

Диалоговые симуляции – один из форматов VR-обучения, о котором мы вам уже рассказывали. Например, в статье про курс по развитию практик регулярного менеджмента (ПРМ) «Проведение совещаний» для «Газпром нефти». Почему именно диалоговые симуляции и какую роль они играют в подготовке персонала? Сегодня остановимся на этом поподробнее.

0 Обсудить
9
Дизайн
Собака Павлова
Дизайн в разных странах. Как культурные особенности формируют тренды

Будет ли страница сайта, созданная в одной стране, в равной степени привлекательной для потенциальных клиентов других стран? Будут ли посетители сайта более склонны покупать ваши продукты, если дизайн вашего сайта приближен к дизайну в их регионе, стране или городе?

Японская версия американского сайта eBay
3 3 комментария
15
Финансы
Евгения Евсеева
На Курилах создадут особый налоговый режим для бизнеса — предпринимателей освободят от выплат на десять лет Статьи редакции

Главное условие — не просто регистрация, а физическое присутствие в регионе.

371 371 комментарий
49
Больше статей
null