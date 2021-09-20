Павел Дуров объявил о крупном обновлении Telegram — с новым разрядным диапазоном и записью трансляций Статьи редакции
С обновлением приложение будет «работать без перебоев» и позволит регистрироваться новым пользователям.
В ночь на 20 сентября Павел Дуров объявил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1), а также подчеркнул, что она содержит крупное нововведение, позволяющее мессенджеру «работать без перебоев».
С момента создания Telegram использовал систему хранения значений int32 (максимальное значение — 2 147 483 647), в которой стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп. Если бы дошло до лимита, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать ботов, каналы и группы.
По словам Дурова, в последние 12 месяцев команда мессенджера устроила масштабную перестройку кода. В этом обновлении Telegram перешёл на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9 223 372 036 854 775 807).
При первом запуске обновлённого клиента некоторым пользователям Telegram, вероятно, придётся подождать несколько минут для оптимизации базы данных.
Что ещё нового в восьмой версии Telegram:
- Цветовые темы для чатов.
- Интерактивные эмодзи.
- Список прочитавших сообщение в небольших группах.
- Запись трансляций и видеочатов.
Издание «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник сообщило, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию мессенджера из-за бота «Умного голосования».
Конкретного указания от Apple и Google на то, что нужно удалить бот с рекомендациями по кандидатам на выборах в Госдуму, не было. При этом источник «Кода Дурова» утверждает, что в письме от модераторов содержалось требование «соблюдать местные законы».
19 сентября, перед началом последнего дня выборов в Госдуму, Telegram разблокировал бота «Умного голосования», но только для пользователей с иностранными номерами.
Товарищ майор в каждом чате?
Правильно я понимаю, они изначально проебались, а теперь исправили и добавили спайфункцию для товарища майора
Список прочитавших сообщение в небольших группах.
Что бы лучше ловить террористов за просмотренные посты с нежелательными фактами о власть имущих
А ватсап все ещё использует переменную byte для подсчёта кол-во пользователей в группах)
А в чем проблема с соблюдением правил дней тишины? Такие же правила работают и в западных странах.
При многодневном голосовании нет дней тишины. Дуров проебался с отмазкой
Интересно, они уведомления о прочтении могут сделать по-человечески, в том числе у больших групп?
систему хранения значений int32
"Систему хранения значений"? Facepalm!
(максимальное значение — 2 147 483 647)
Ващет 4 294 967 296
Если речь идёт именно об int32, то максимальное положительное значение будет 2 147 483 647, а общее количество возможных значений 4 294 967 296. Другое дело если это unsigned int32...
Что-то не понимаю.
2 147 483 647 = 2^31 - это действительно максимальное положительное значение для int32, ок.
Соответственно 9 223 372 036 854 775 807 = 2^31 - максимальное положительное для int64.
Но это же целочисленные
типы со знаками. Зачем использовать int32, когда есть аналог: unsigned int32 - беззнаковый тип, в котором ровно в 2 раза больше чисел (правда, это если посчитать с нулем, который обычно не может быть идентификатором - поэтому там 2^32 - 1).
Ну то есть или в статье неточность или телега использует отрицательные id зачем-то)
Ну то есть или в статье неточность или телега использует отрицательные id зачем-то)
так нафигачили в коде сначала int , а когда поняли , что его не хватит, то решили уже на int64 перейти, так как все равно весь код перелопачивать нужно было
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