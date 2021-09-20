С обновлением приложение будет «работать без перебоев» и позволит регистрироваться новым пользователям.

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В ночь на 20 сентября Павел Дуров объявил о выходе новой версии Telegram для iOS (8.1) и Android (8.0.1), а также подчеркнул, что она содержит крупное нововведение, позволяющее мессенджеру «работать без перебоев».

С момента создания Telegram использовал систему хранения значений int32 (максимальное значение — 2 147 483 647), в которой стал заканчиваться диапазон идентификаторов пользователей, каналов, ботов и групп. Если бы дошло до лимита, то новые пользователи не смогли бы зарегистрироваться, а остальные — создавать ботов, каналы и группы.

По словам Дурова, в последние 12 месяцев команда мессенджера устроила масштабную перестройку кода. В этом обновлении Telegram перешёл на int64, которая предусматривает расширение диапазона (9 223 372 036 854 775 807).

При первом запуске обновлённого клиента некоторым пользователям Telegram, вероятно, придётся подождать несколько минут для оптимизации базы данных.

Что ещё нового в восьмой версии Telegram:

Цветовые темы для чатов.

Интерактивные эмодзи.



Список прочитавших сообщение в небольших группах.



Запись трансляций и видеочатов.

Издание «Код Дурова» со ссылкой на близкий к Telegram источник сообщило, что модераторы App Store и Google Play не пропускали новую версию мессенджера из-за бота «Умного голосования».

Конкретного указания от Apple и Google на то, что нужно удалить бот с рекомендациями по кандидатам на выборах в Госдуму, не было. При этом источник «Кода Дурова» утверждает, что в письме от модераторов содержалось требование «соблюдать местные законы».