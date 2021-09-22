Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Соцсети
Таня Боброва

Роскомнадзор начал вести реестр соцсетей — в него попали «ВКонтакте», Twitter, YouTube и другие Статьи редакции

Всего восемь сайтов, Telegram среди них нет.

Роскомнадзор направил владельцам сервисов уведомления о включении в реестр. В список уже попали:

  • Facebook.
  • Twitter.
  • Instagram.
  • TikTok.
  • Likee.
  • YouTube.
  • «ВКонтакте».
  • «Одноклассники».

Реестр ведётся на сайте Роскомнадзора. Там же описаны обязанности сторон, требования, приказы, рекомендованные счётчики. К крупным относятся соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей из России в сутки.

Закон, по которому соцсети обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию, вступил в силу в России в феврале 2021 года.

Он обязал крупные площадки размещать правила соцсети, счётчик посещаемости, собирать жалобы пользователей на противоправную информацию, а также ежегодно публиковать отчёт о рассмотрении обращений. Ответственности за несоблюдение закона пока нет.

#новость #роскомнадзор

1510 просмотров
25 25 комментариев
9
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 25, "likes": 9, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 296618, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Sep 2021 18:17:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Влад Борщ

В правительстве одни деды сидят, вы чего хотели? Они делают так как привыкли - с максимальным и бесполезным контролем, через жопу, чтоб было где и что спиздить и через что, в случае чего пресануть "по понятиям". Интернет им не нужОн, но раз нужОн гражданам, то и там надо иметь власть. Все просто)

Ответить
20
Кирилл Стрельцов

ну и когда главный хвастается что никогда не пользовался интернетом и смартфоном ( но как то проголосовал электронно) - то тоже для развития интерента не очень хорошо

Ответить
5
Андрей Гришин

 ( но как то проголосовал электронно)

Причём из прошлого 

Ответить
3
Влад Борщ

Ох уж эти рептилойды... Нафиг им интернет, у них машина времени есть)

Ответить
0
Павел

Старперы-консерваторы любители тойот, так и живем и хрен знает как начать жить по новому, тк эти же старперы воспитывают наследников на свои же позиции. 

Ответить
0
ro Smw

Старпёры-консерваторы у нас не только любители тойот, но и куча других обычных людей вокруг.
Спойлер, но к сожалению с текущим укладом никак. Пока не вымрут со старости - ничего не изменится. И еще куча времени нужно на то, чтобы хоть на какой-то адекватный курс перейти. ЕСЛИ на него вообще перейдут.
Не на нашем веку.

Ответить
0
Viktor Mann

1984=2021

Ответить
13
Сергей S.L.

Гарри Поттера забыл

Ответить
5
Alexander Gavrilov

Дай бюрократу власть — он будет бесконечно плодить реестры, правила попадания в эти реестры, удаления из этих реестров, регламенты нахождения в реестрах.

Ответить
9
Edward Dette

"Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы"  Марк Туллий Цицерон 

Ответить
8
роман долгополов

Самое забавное что Цицерон жил последние годы Республики перед образованием Империи)) ред.

Ответить
0
Кирилл Стрельцов

при этом ботов в ВК никто не блокирует.

Ответить
3
Сергей Ойлер

Мне кажется вы недооцениваете труд мигрантов и их вклад в экономику страны.

Ответить
5
Vladimir Petrov

Это сейчас немного обидно было.

Ответить
0
Александр Кремлёв

Леонид Ильич Путин,загнивающий запад,дырявый рогозинский Союз,дефицит всего и вся,информационная изоляция и борьба с диссидентами... От души,Володя,экскурсия в семидесятые годы просто фееричная.

Ответить
2
Иосиф Путин

Смотри какая мабила у Володи была. Что ещё от такого человека можно хотеть? ред.

Ответить
2
Павел

С моей колокольни - костюм показательнее, в комплекте с часами и дубленкой. Оказывается братки с рынков были очень прозаичны и уже тогда брали пример с «кого надо» пример. 

Ответить
0
Aimee Korinek

Им лишь бы что нибудь вести.
Создавать - нее!!!

Ответить
4
Вадим Демидов

Как это не создают?! А новый реестр, по Вашему, не созидательная деятельность что ли?! Они что же, думаете, там ерундой занимаются и только видимость продуктивности и работы создают?! Вы, гражданин, часом, лишнего не хряпнули там?

Ответить
0
Кирилл Баскус

Даже Роскомнадзор позабыл уже о Клабхаус)

Ответить
4
Для закладок

Телега и не соцсеть, это мессенджер

Ответить
1
Украинский кран

Когда уже РосЧессловоЭтоНеГосЦензура заблокирует себе анал? ред.

Ответить
0
Юрий
Ответить
0
Anton Kosenko

Если соблюдаешь мелкие правила, можно нарушать большие. 🙃😇

Ответить
–1
Arty Cool

Департамент по ведению реестра с начальником, замами и секретарями уже создали? Реестр в экселе, бюджет 100500млн? 

Ответить
–1
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Право
Маша Цепелева
Собственник «Дома Зингера» через суд выселит из здания «Дом книги» и может расторгнуть договор аренды с «ВКонтакте» Статьи редакции

Арендодатель утверждает, что договоры были заключены на невыгодных условиях.

«Дом Зингера»
3 3 комментария
Лайфхакер
Как облегчить планирование в редакции: опыт «Лайфхакера»

Мы совершили все ошибки за вас и делимся советами, которые могут пригодиться любой контентной команде.

1 1 комментарий
12
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
GenerationS
#20вопросов Сергею Костюку, советнику заместителя председателя правления Московского кредитного банка

В середине сентября МКБ и GenerationS, платформа по развитию корпоративных инноваций, запустили корпоративный акселератор "МКБ Реактор". Для МКБ это первый полноценный проект, включающий сразу несколько важных этапов, по итогам которого будут определены проекты для дальнейшего долгосрочного сотрудничества.
Финтех сегодня востребован как никогда –…

0 Обсудить
0
ВКонтакте
Задания от самого титулованного программиста в мире и 3,72 млн призовых: каким был VK Cup в этом году

Зачем в VK Cup ежегодно участвуют тысячи специалистов из разных стран и чем запомнится турнир в этом году? Отвечаем на главные вопросы.

11 11 комментариев
12
Yandex.Cloud
Как использовать облачные технологии для роста бизнеса в 2022 году: расскажем на Yandex Scale

А ещё представим новые продукты.

2 2 комментария
12
Транспорт
Евгения Евсеева
Utair разрешила пассажирам перевозить своих кошек и собак на соседнем кресле Статьи редакции

Придётся купить два билета — на себя и животное.

155 155 комментариев
44
Маркетинг
Илья Исерсон
Как инфляция уничтожает ваш рекламный бюджет: анализ 400 млн кликов и 118 тысяч кампаний за 4 года

Почему трафик из «Яндекс.Поиска» дорожает, как газ в Европе, а «дешевая» РСЯ превратилась в безумного пожирателя бюджетов? Какой рекламный канал самый недооцененный, где покупать трафик и что будет со стоимостью лидов через год?

32 32 комментария
48
Устойчивые города: Москва
Пять брендов, которые выпускают одежду, аксессуары и декор из мусора

Вещи, вышедшие из употребления, могут снова стать полезными — после переработки. Мы составили подборку брендов — от маленьких локальных до более крупных и известных за рубежом — которые производят товары из того, что другие просто выбрасывают.

Еду к деду
3 3 комментария
6
Финансы
Маша Цепелева
Белорусский сервис PandaDoc для управления электронными документами стал «единорогом» — оценка превысила $1 млрд Статьи редакции

За год оценка компании выросла почти в четыре раза.

24 24 комментария
29
Больше статей
null