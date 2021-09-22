Всего восемь сайтов, Telegram среди них нет.

Роскомнадзор направил владельцам сервисов уведомления о включении в реестр. В список уже попали:

Facebook.

Twitter.

Instagram.

TikTok.

Likee.

YouTube.

«ВКонтакте».

«Одноклассники».

Реестр ведётся на сайте Роскомнадзора. Там же описаны обязанности сторон, требования, приказы, рекомендованные счётчики. К крупным относятся соцсети с аудиторией более 500 тысяч пользователей из России в сутки.

Закон, по которому соцсети обязаны выявлять и блокировать запрещённую информацию, вступил в силу в России в феврале 2021 года.

Он обязал крупные площадки размещать правила соцсети, счётчик посещаемости, собирать жалобы пользователей на противоправную информацию, а также ежегодно публиковать отчёт о рассмотрении обращений. Ответственности за несоблюдение закона пока нет.