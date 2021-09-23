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Соцсети
Nazigul Jusupova

Twitter разрешила пользователям вознаграждать любимых авторов биткоинами Статьи редакции

Соцсеть интегрирует платёжную платформу Strike.

  • Новая функция теперь доступна для всех пользователей iOS, а в ближайшие недели появится и на Android, пишет CNBC.
  • Twitter интегрирует платёжную платформу Strike. Пользователи могут указывать адреса своих криптокошельков для получения или отправки средств. Соцсеть не будет брать комиссию за переводы.
  • Кроме этого, Twitter рассказала, что тестирует функцию, которая позволит показывать свои коллекции цифровых активов NFT в соцсети. Других подробностей компания не раскрыла.
  • Компания тестировала денежные переводы авторам в мае, но тогда пользователи могли отправлять фиатные деньги через системы Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal или Venmo.
  • В марте Twitter начала тестировать функцию чаевых в голосовых чатах Spaces.

#новости #twitter

928 просмотров
13 13 комментариев
6
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Иосиф Путин

Хочу подержать Путина, как это сделать в биткоинах?

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2
Александр Кремлёв

Twitter разрешила пользователям вознаграждать любимых авторов биткоинами... А нелюбимых Doge коинами))

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1
Koan

И все авторы в плюсе

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0
Александр Кремлёв

И на Теслах)))

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0
Leo Sol

Ну наконец-то то

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0
Rudolf Boiars

Yes.

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0
Dmitry Mikushin

Интересно, как скоро РКН начнёт пытаться замедлять биткойн.

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0
Илья Шишкунов

Напишет коллегам в КНР и КНДР и замедлят на местах, благо большинство битков у них во владении 

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0
Ilya Brin

Ударим биткойном по твитам Илона Маска!

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0
Эмилия Теплова

Ну это же не твич для девушек.

Так что непонятно как потом оппозиция будет легализовывать такие средства.

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0
Eugene B

Ёбик тебя уволят 

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0
Илья Шишкунов

А я не удивлён, одно ОПГ начинает открыто оказывать информационную поддержку другому. 
Как говорится, лучше бы Твиттер никогда не существовал 

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–3
Nesterov Igor

Илюх, ты все проспал

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