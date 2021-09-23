Twitter разрешила пользователям вознаграждать любимых авторов биткоинами Статьи редакции
Соцсеть интегрирует платёжную платформу Strike.
- Новая функция теперь доступна для всех пользователей iOS, а в ближайшие недели появится и на Android, пишет CNBC.
- Twitter интегрирует платёжную платформу Strike. Пользователи могут указывать адреса своих криптокошельков для получения или отправки средств. Соцсеть не будет брать комиссию за переводы.
- Кроме этого, Twitter рассказала, что тестирует функцию, которая позволит показывать свои коллекции цифровых активов NFT в соцсети. Других подробностей компания не раскрыла.
- Компания тестировала денежные переводы авторам в мае, но тогда пользователи могли отправлять фиатные деньги через системы Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal или Venmo.
- В марте Twitter начала тестировать функцию чаевых в голосовых чатах Spaces.
Первая часть пивозавро-стикеров зашла очень хорошо. Мы попали на первую строчку в популярном, и видим, что вы их юзаете) Поэтому выкатываем вторую часть!
Критику API поддержали и разработчики движка WebKit.
Персональные брокеры помогают разобраться, как сформировать долгосрочный портфель и не отвлекаться на новостной шум. Сегодня поговорим о сложном проценте, который поможет инвестору получить больше от своих инвестиций.
Банк России утвердил в новой редакции стандарт, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов для допуска к совершению сделок со сложными финансовыми инструментами.
Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.
Если вы загуглите «как пройти техническое собеседование», найдёте статьи, инструкции, кейсы, а также анекдоты и мемы. И вряд ли отыщете «волшебную таблетку», которая поможет вам и даст все ответы. Мы тоже не нашли — и сделали чат-бота для подготовки к техническому собеседованию. Рассказываем, кто и как его создавал и что получилось в итоге.
Принятие проекта, вероятно, сильнее всего повлияет на Apple.
Теперь он плоский.
История создания самого успешного в России университетского мобильного приложения
Исследователь рассказал об опасности сбора данных ещё до запуска Google и Amazon, поставил под сомнение этичность работы над искусственным интеллектом и предсказал китайскую систему рейтинга.
Привет, это команда Логомашины. За несколько лет мы прочитали тысячи материалов на vc.ru, а сегодня делимся подборкой из 90 статей, которые нам кажутся самыми полезными для тех, кто создаёт или развивает свой бизнес.