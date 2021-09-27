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Соцсети
Маша Цепелева

«Газпром-медиа» начала тестировать аналог TikTok — социальную сеть Yappy с вертикальными видео до 60 секунд Статьи редакции

Компания запланировала запуск Yappy на конец 2021 года.

  • ООО «Ритм Медиа», входящее в «Газпром-медиа», зарегистрировало товарный знак Yappy, обратил внимание «Ъ» на данные в «СПАРК-Интерфакс». Приложение Yappy доступно в AppStore, но пока работает в стадии закрытого тестирования.
  • Yappy планируют запустить в конце 2021 года. В бета-тестировании участвуют около 300 блогеров ежемесячно, рассказали изданию в «Газпром-медиа». Yappy разработали на основе приложения «Ямолодец», которое «Газпром-медиа» купила в декабре 2020 года.
  • Целевая аудитория приложения — пользователи 14–34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех», говорят в компании.
  • Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что для конкуренции с TikTok приложению нужны будут миллиарды рублей на привлечение авторов и пользователей.
  • TikTok в июле 2020 года стала четвертой по популярности соцсетью в России, в приложение хоть раз заходили 32% россиян старше 12 лет, по данным Mediascope.
Yappy App Store

#новость #газпроммедиа #tiktok #yappy

924 просмотров
23 23 комментария
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23 комментария
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Влад Борщ

VK запустил, YouTube запустил - ни у кого не получилось создать конкурентный аналог, а у никчемного газпроммедиа получится?

P.S. Посмотрев на иллюстрацию в конце новости аж жутко стало. Вы с таким подходом выходить на рынок собрались? :D

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12
Игорь Мазаев

Для рынка Кореи стараются, не иначе 🤷‍♂

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0
Вертикальный цветок

Целевая аудитория приложения — пользователи 14–34 лет, которые «увлечены саморазвитием и КАРЬЕРОЙ
ЧО, какая карьера в 12. Песок жрать во дворе? ред.

Ответить
5
Илья Ермушко

Вебкам же, ну. Учиться надо с молоду. 

Ответить
2
Ronan Hardman

Как какая? А комменты в инсте из серии "Я подобрал пёсика на улице, пока нёс его домой, у него оторвалась лапка(((. Давайте скинемся пёсику на новую лапку?!" кто пишет? Не поверю, что взрослые

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0
Иван Шеметов

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что для конкуренции с TikTok приложению нужны будут миллиарды рублей на привлечение авторов и пользователей.

В миллиарды рублей обойдется создание чебурнета?

Ответить
3
Ronan Hardman

Думал, Дин-дон назовут. Хоть какая-то фишка была б у продукта 

Ответить
3
Генератор Мемов

А я почему то ожидал TUK-TUK

Ответить
0
Игорь Мазаев

Товарищ майор будет лично видео модерировать

Ответить
2
Nikolay Kenig

Юпи?
Просто залей воды?

Ответить
1
Вертикальный цветок

Ну в целом забавно. Подобный контент для 12 летних и есть "вода"

Ответить
0
Vitaly

Все никак не поймут что замкнутые системы в России не работают, мы не Китай и даже не Корея с Японией на своем мирке не замыкаемся. Одна из основных фишек сервисов это глобальность.

Ответить
1
Evgenii Krasnoperov

По VK Clips видно какое дерьмище получается когда контент создают только карманные блогеры 

Ответить
1
Вадим Трушин

Зачем покупать Abibas если есть Adidas?

Ответить
1
БАБКА В ЗАСАДЕ

Дебилы блять ))) Щас бы в 2021 соцсеть колхозить 

Ответить
0
Никита Орлов

Одна из тысяч сколхоженных раз в 10 лет да взлетает, во времена запуска фейсбука, твиттера и инстаграма тоже были сотни конкурентов, да и давно назрел вопрос о современной замене этих старичков. Не, эта понятное дело не взлетит, но сам факт, что идея, при правильном подходе не мертва совсем. 

Ответить
2
Ivan Kostarev

Задолбали со своими «тик-токо заменителями». Куча бабла в пустоту. ред.

Ответить
0
Sergey Nikolaevich Gerasimov

Люблю когда ЦА описывают выбирая кластер из «всех»

Ответить
0
Платон Щукин

Название странное

Ответить
0
Евгений Патрушев

второй тик ток?)

Ответить
0
BratikDonatik

Попробовать создать Abibas дешевле, чем купить Adidas

Ответить
0
Влад Шушкевич

Рынок медиаразвлечений это неравновесная динамическая система. Тут точные прогнозы просто невозможны. Чем вбахать миллиарды в одно приложение, лучше профинансировать стартапы или купить что-то набирающее популярность. 

Ответить
0
Nikolay Ganin

Судя по скриншотам - это абсолютная копия Tik-Tok (не считая их внутренние алгоритмы конечно).
В принципе, если закрыть Tik-Tok, то как аналог может и прокатить.

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0
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