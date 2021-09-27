«Газпром-медиа» начала тестировать аналог TikTok — социальную сеть Yappy с вертикальными видео до 60 секунд Статьи редакции
Компания запланировала запуск Yappy на конец 2021 года.
- ООО «Ритм Медиа», входящее в «Газпром-медиа», зарегистрировало товарный знак Yappy, обратил внимание «Ъ» на данные в «СПАРК-Интерфакс». Приложение Yappy доступно в AppStore, но пока работает в стадии закрытого тестирования.
- Yappy планируют запустить в конце 2021 года. В бета-тестировании участвуют около 300 блогеров ежемесячно, рассказали изданию в «Газпром-медиа». Yappy разработали на основе приложения «Ямолодец», которое «Газпром-медиа» купила в декабре 2020 года.
- Целевая аудитория приложения — пользователи 14–34 лет, которые «увлечены саморазвитием и карьерой и для которых важны личное признание и материальный успех», говорят в компании.
- Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что для конкуренции с TikTok приложению нужны будут миллиарды рублей на привлечение авторов и пользователей.
- TikTok в июле 2020 года стала четвертой по популярности соцсетью в России, в приложение хоть раз заходили 32% россиян старше 12 лет, по данным Mediascope.
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