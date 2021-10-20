Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Соцсети
Nazigul Jusupova

Pinterest потратит $20 млн на поддержку авторов контента Статьи редакции

Сервис запустит платформу для монетизации публикаций.

  • Авторы начнут получать вознаграждения с 2022 года, пишет AdAge. Подать заявку на программу монетизации могут пользователи из США старше 18 лет, у которых более 1000 подписчиков.
  • Чтобы претендовать на выплаты они должны создавать не менее трёх видеопинов, в которые можно прикрепить партнёрские ссылки, и сотрудничать с брендами для спонсируемого контента.
Pinterest Pinterest
  • Авторы могут получать вознаграждения за посты из трендов Pinterest — например, осенняя мода или стол на День благодарения. В этой категории монетизации авторы могут получать неограниченную сумму, если их контент соответствует всем критериям.
  • Кроме этого, Pinterest предоставляет микрогранты для спецпроектов Passion Project. Например, если пользователь хочет сделать ремонт в комнате, арт-проект или разбить сад, нужно подать заявку с этой идеей, отчитаться о процессе и показать результат. Участники этой категории смогут получить только $150 в месяц.
  • В июле Pinterest отчитался о росте выручки за второй квартал на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $613 млн. Компания сообщила о сокращении числа пользователей из-за отмены коронавирусных ограничений.

#новости #pinterest

369 просмотров
5 5 комментариев
0
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","pinterest"], "comments": 5, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "social", "id": 307966, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 20 Oct 2021 15:23:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Константин Полухтин

Кто пользуется этим приложением?

Ответить
1
Николай

Ты не поверишь)

Ответить
2
Александр Савин

Блогеры, фото контент для оформления чего угодно.

Ответить
1
Michael Wylsakom

вкладку с видосами добавили, скоро превратится в тикток

Ответить
0
George Washington

Неизбежная судьба всех контент-приложений

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Приёмная
Солнечный кран
Разбор: «Яндекс» действительно притворяется системным сообщением iOS на iPhone

Чтобы убедиться, так ли это, я решил открыть сайт одиозной компании «Яндекс» на компьютере в браузере Safari, включив режим отладки и используя «юзер-агент» iPhone. И проверить, действительно ли это системное сообщение или «Яндекс» имитирует системное сообщение iOS, используя фишинговый методы?

166 166 комментариев
207
Офлайн
Маша Цепелева
Путин объявил «нерабочими» дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты Статьи редакции

Регионы могут сами установить сроки — начать уже с 23 октября.

93 93 комментария
11
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
БКС Мир инвестиций
Шпаргалка для инвестора: главное о ETF

Рассказываем основные принципы инвестирования в ETF.

0 Обсудить
0
Selectel
Сделай сам: умная камера для наблюдения за питомцами

Обучаем нейросеть на котиках.

3 3 комментария
6
Торговля
ВКонтакте
Бесплатная доставка и кросс-продажи: как магазину ВКонтакте увеличить средний чек

Средний чек в интернет-магазине зависит от товаров, которые в нём продаются: например, для техники и электроники в 2020 году он составил 8,8 тысячи рублей, тогда как для одежды — в четыре раза меньше, выяснили в АКИТ. ВКонтакте ситуация аналогичная: по этому показателю лидируют разделы «Электроника» и «Транспорт», рассказывает категорийный…

2 2 комментария
16
NPLaw
Личный фонд - новый способ оформления наследства

С 1 марта 2022 года появится возможность структурировать наследство с помощью личных фондов.

0 Обсудить
0
Маркетинг
Fabuza
Надо\Не надо: как повысить средний чек с помощью UX-исследований?

“Чтобы поймать клиента, надо выглядеть, как клиент, думать как клиент, стать клиентом”. В этой шутке есть доля правды, и немалая: чтобы управлять поведением клиента, надо не просто знать его в лицо, но и понимать, какой путь он проходит первого соприкасания с вашей компанией до покупки (а потом - до второй покупки, и третьей, и “бриллиантовой…

0 Обсудить
9
Маркетинг
Ринат Хатипов
Подписная модель монетизации. Как правильно запустить. 5 советов из личного опыта продакта

Подписная модель стала новым трендом монетизации. У каждого есть с десяток подписок на несколько сотен долларов в месяц и это становится нормой. На фоне ажиотажа многие начинают внедрять подписку в свои продукты или делать новые проекты с подписной моделью. Но многие уже на старте совершают ошибки, от которых эта статья сможет уберечь.

2 2 комментария
8
Крипто
Евгения Евсеева
Facebook начала тестировать кошелёк для криптовалюты Novi в США и Гватемале — сенаторы призвали прекратить проект Статьи редакции

«Компании нельзя доверять управление криптовалютой», — заявили они.

13 13 комментариев
12
Московский инновационный кластер
30 стартапов прошли в финал конкурса SaaS Factory Московского инновационного кластера

Конкурс SaaS Factory нацелен на поиск готовых инновационных программных решений для бизнеса и внедрение продуктов и сервисов в корпорации. Эксперты оценили 206 заявок, из них отбор прошли 30 стартапов. Теперь основателей технологических проектов ждет программа развития, где они смогут приступить к совместной работе над инновационными решениями с…

0 Обсудить
0
Qiwi
Как сделать рынок лома прозрачным: рассказывает QIWI Business

Делимся опытом создания платежной инфраструктуры для целой отрасли

15 15 комментариев
0
Больше статей
null