Pinterest потратит $20 млн на поддержку авторов контента Статьи редакции
Сервис запустит платформу для монетизации публикаций.
- Авторы начнут получать вознаграждения с 2022 года, пишет AdAge. Подать заявку на программу монетизации могут пользователи из США старше 18 лет, у которых более 1000 подписчиков.
- Чтобы претендовать на выплаты они должны создавать не менее трёх видеопинов, в которые можно прикрепить партнёрские ссылки, и сотрудничать с брендами для спонсируемого контента.
- Авторы могут получать вознаграждения за посты из трендов Pinterest — например, осенняя мода или стол на День благодарения. В этой категории монетизации авторы могут получать неограниченную сумму, если их контент соответствует всем критериям.
- Кроме этого, Pinterest предоставляет микрогранты для спецпроектов Passion Project. Например, если пользователь хочет сделать ремонт в комнате, арт-проект или разбить сад, нужно подать заявку с этой идеей, отчитаться о процессе и показать результат. Участники этой категории смогут получить только $150 в месяц.
- В июле Pinterest отчитался о росте выручки за второй квартал на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до $613 млн. Компания сообщила о сокращении числа пользователей из-за отмены коронавирусных ограничений.
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