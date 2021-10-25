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Соцсети
Маша Цепелева

PayPal опровергла слухи о покупке Pinterest Статьи редакции

Сделка могла стоить $39-45 млрд, утверждали источники.

  • PayPal заявила, что сейчас не занимается покупкой Pinterest. Компания не уточнила, отказалась ли от первоначального решения или совсем не вела переговоры о сделке.
  • Компания предложила $70 за каждую акцию Pinterest. Оценка соцсети могла составить $39 млрд по данным Bloomberg, и $45 млрд, по данным NYT.
  • В июле 2021 года Pinterest отчитался о росте выручки за второй квартал на 125% — до $613 млн. Прибыль составила $69,4 млн, количество активных пользователей в месяц — 454 млн.
  • В феврале 2021 года Financial Times сообщала, что покупку Pinterest рассматривала Microsoft.
  • Акции Pinterest упали на 9,83% от открытия торгов, а котировки PayPal выросли на 6,03 %.
Котировки Pinterest Нью-Йоркская биржа
Котировки PayPal Nasdaq

#новость #pinterest #paypal

895 просмотров
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Глеб Щавлев

Отстаньте от пинтерест...одно из немногих нормальных мест в инете осталось.

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8
Asatur Gukasyan

пинтерест😂

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0
Wall Street Shadow

недолго музыка играла...

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0
Дмитрий Филиппов

Так и предполагал, не зря я акции на дне прикупил

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0
Yuri Istomin

Не знал, что у палки есть дно)))

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0
Michael Wylsakom

палка в 2021 - это и есть глубочайшее днище

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0
Дмитрий Филиппов

Да пофиг, зато исправно прибыль приносит

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0
Юрий Белоножкин

Казалось бы, а зачем пэйпалу пинтерест? В чем синергия могла бы быть?

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0
Yuri Istomin

Суперапп же)))

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0
Anatoly Ivanov

Когда запампил, а потом зашортил

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0
Алексей Лисовицкий

Это им не пинтересно

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0
Сергей Милосердов

Интересно, что не особо то оперативно компания отреагировала на слухи. Кто-то хотел закупиться подешевле акциями PayPal или шортануть Pinterest😏

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