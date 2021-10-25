PayPal опровергла слухи о покупке Pinterest Статьи редакции
Сделка могла стоить $39-45 млрд, утверждали источники.
- PayPal заявила, что сейчас не занимается покупкой Pinterest. Компания не уточнила, отказалась ли от первоначального решения или совсем не вела переговоры о сделке.
- Компания предложила $70 за каждую акцию Pinterest. Оценка соцсети могла составить $39 млрд по данным Bloomberg, и $45 млрд, по данным NYT.
- В июле 2021 года Pinterest отчитался о росте выручки за второй квартал на 125% — до $613 млн. Прибыль составила $69,4 млн, количество активных пользователей в месяц — 454 млн.
- В феврале 2021 года Financial Times сообщала, что покупку Pinterest рассматривала Microsoft.
- Акции Pinterest упали на 9,83% от открытия торгов, а котировки PayPal выросли на 6,03 %.
Почта России первой из почтово-логистических компаний начала доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. Проект реализован при поддержке Фонда «Сколково». На первом этапе 36 роверов будут осуществлять доставку из 27 отделений в Москве. Воспользоваться услугой можно будет через приложение Почты на Android, на старте…
Но есть и проблемы: производители не успевают делать достаточно самокатов, компетентных сотрудников не хватает, а в СМИ кикшеринг «демонизируют».
Сегодня в колл-центрах девяти из десяти самых популярных российских банков по телефону отвечают голосовые помощники. Но не все клиенты ими довольны — нередко в соцсетях можно увидеть жалобы на телефонных роботов, которые должны помогать решать клиентские вопросы, но не всегда это делают.
Вы готовите рекламную кампанию для социальных сетей. Обязательный элемент практически любого плейсмента (места размещения рекламы) – визуал, который увидит целевая аудитория. Давайте разберемся, как отличить плохие рекламные макеты от хороших, насколько они должны быть креативны и когда точно нужно вносить в них правки.
Пока заказать доставку можно через приложение «Почты России» на Android в некоторых районах города.
Чтобы соответствовать новым требованиям, аэропорты должны вложить 3-4 млрд рублей, а затраты могут не окупиться.
Когда я впервые наткнулся на Elasticsearch, я был очарован его простотой использования, скоростью и параметрами конфигурации. Каждый раз, когда я работал с ним, я находил еще более простой способ достичь того, что я использовал для решения, с помощью традиционных инструментов и методов обработки естественного языка (NLP). В какой-то момент я…
И рекомендовал обеспечить два выходных для сотрудников, проходящих вакцинацию.