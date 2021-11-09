Он воспользовался функцией меморизации страницы.

С помощью функции меморизации учётной записи умершего можно попросить, чтобы аккаунт заблокировали: после этого страницу нельзя редактировать или удалять, а сторонние пользователи не могут зайти в аккаунт даже с паролем. После этого появляется баннер «Светлая память».

Страница Адама Моссери после блокировки Скриншот Motherboard

Чтобы сделать аккаунт мемориальным, нужно предоставить свидетельство о смерти. Человек, добившийся блокировки страницы Моссери рассказал Motherboard, что опубликовал в интернете фальшивый некролог и отправил его службе поддержки соцсети. В подтверждение своих слов он предоставил изданию скриншоты переписки с модераторами. На основе поддельного некролога учётную запись главы Instagram сделали мемориальной.

По словам собеседника издания, некоторые мошенники предоставляют платную услугу меморизации аккаунтов. Они также используют поддельные некрологи. «Обработка такого запроса занимает 1-2 дня. Это работает в 98% случаев», — сказал он.

В Instagram подтвердили, что заблокировали страницу Моссери. По словам представителя соцсети, служба поддержки сопоставила фото, имя и дату рождения в некрологе и учётной записи. Модераторы восстанавливают доступ к ошибочно заблокированной странице, если пользователь подтверждает, что владеет ею. Страницу Моссери уже разблокировали.