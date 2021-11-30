37 лет, окончил Стэнфорд, в соцсети проработал десять лет.

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29 ноября Twitter объявила о новом главе: Джека Дорси сменит технический директор Параг Агравал. Топ-менеджер стал самым молодым гендиректором среди компаний индекса S&P 500.

Агравал получил степень инженера в Индийском технологическом институте, среди выпускников которого — глава Google Сундар Пичаи.

В 2005 году он переехал в США и окончил Стэнфорд с докторской степенью в области компьютерных наук. В университете Агравал был участником исследовательской группы, которая изучала базы данных, позволяющие хранить и добывать большие объёмы цифровой информации.

Судя по странице Агравала в LinkedIn, до Twitter он занимался исследованиями для AT&T Labs, Microsoft и Yahoo. К соцсети от присоединился в 2011 году.

Параг Агравал Twitter

Чем Агравал занимался в Twitter

Сначала он работал в команде инженеров, которые занимались рекламными технологиями, пишет NYT. Используя методы машинного обучения и анализ данных, она смогла повысить точность рекламы и увеличить выручку компании.

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После Агравал присоединился к команде Twitter Architecture Group (TAG) — ведущих инженеров, которые занимались проектами в стадии разработки. В 2017-м он стал техническим директором.

По данным CNBC, топ-менеджер отвечал за стратегию по использованию искусственного интеллекта и машинного обучения, в частности, пытался сделать твиты в ленте пользователей более актуальными для них.

Агравал отвечал и за интеграцию криптовалюты в Twitter: в сентябре соцсеть добавила возможность пожертвований в биткоинах. Также он поддерживал идею о том, что ошибки алгоритмов не надо скрывать, — например, Twitter перестал обрезать превью изображений после жалоб пользователей на предвзятость нейросети.

Чего ждать от нового гендиректора

В письме сотрудникам Джек Дорси сообщил, что Параг Агравал «стоял за каждым важным решением, которое помогло улучшить Twitter». Опрошенные The Guardian эксперты считают, что Агравал — «безопасный выбор, который должен понравиться инвесторам».

По их мнению, новый гендиректор скорее всего продолжит придерживаться прежнего направления в политике и развитии компании. В том числе планов удвоить годовую выручку Twitter к 2023 году.

Научный сотрудник Гарвардской школы права Вивек Вадхва отметил в разговоре с Bloomberg, что Агравал придерживается того же стиля управления, что и гендиректор Microsoft Сатья Наделла: в частности, умеет выслушивать критику и сохранять баланс.