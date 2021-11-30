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Соцсети
Таня Боброва

Самый молодой глава из S&P 500, безопасный для инвесторов: что известно о новом гендиректоре Twitter Параге Агравале Статьи редакции

37 лет, окончил Стэнфорд, в соцсети проработал десять лет.

4 4 комментария
709 просмотров

29 ноября Twitter объявила о новом главе: Джека Дорси сменит технический директор Параг Агравал. Топ-менеджер стал самым молодым гендиректором среди компаний индекса S&P 500.

Агравал получил степень инженера в Индийском технологическом институте, среди выпускников которого — глава Google Сундар Пичаи.

В 2005 году он переехал в США и окончил Стэнфорд с докторской степенью в области компьютерных наук. В университете Агравал был участником исследовательской группы, которая изучала базы данных, позволяющие хранить и добывать большие объёмы цифровой информации.

Судя по странице Агравала в LinkedIn, до Twitter он занимался исследованиями для AT&T Labs, Microsoft и Yahoo. К соцсети от присоединился в 2011 году.

Параг Агравал Twitter

Чем Агравал занимался в Twitter

Сначала он работал в команде инженеров, которые занимались рекламными технологиями, пишет NYT. Используя методы машинного обучения и анализ данных, она смогла повысить точность рекламы и увеличить выручку компании.

После Агравал присоединился к команде Twitter Architecture Group (TAG) — ведущих инженеров, которые занимались проектами в стадии разработки. В 2017-м он стал техническим директором.

По данным CNBC, топ-менеджер отвечал за стратегию по использованию искусственного интеллекта и машинного обучения, в частности, пытался сделать твиты в ленте пользователей более актуальными для них.

Агравал отвечал и за интеграцию криптовалюты в Twitter: в сентябре соцсеть добавила возможность пожертвований в биткоинах. Также он поддерживал идею о том, что ошибки алгоритмов не надо скрывать, — например, Twitter перестал обрезать превью изображений после жалоб пользователей на предвзятость нейросети.

Чего ждать от нового гендиректора

В письме сотрудникам Джек Дорси сообщил, что Параг Агравал «стоял за каждым важным решением, которое помогло улучшить Twitter». Опрошенные The Guardian эксперты считают, что Агравал — «безопасный выбор, который должен понравиться инвесторам».

По их мнению, новый гендиректор скорее всего продолжит придерживаться прежнего направления в политике и развитии компании. В том числе планов удвоить годовую выручку Twitter к 2023 году.

Научный сотрудник Гарвардской школы права Вивек Вадхва отметил в разговоре с Bloomberg, что Агравал придерживается того же стиля управления, что и гендиректор Microsoft Сатья Наделла: в частности, умеет выслушивать критику и сохранять баланс.

Parag Agrawal @paraga
Deep gratitude for @jack and our entire team, and so much excitement for the future. Here’s the note I sent to the company. Thank you all for your trust and support 💙 https://twitter.com/jack/status/1465347002426867720
«Я благодарен Джеку и всей нашей команде и взволнован предстоящим будущим. Вот письмо, которое я отправил сотрудникам. Спасибо всем за доверие и поддержку»

#twitter

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4 комментария
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Roman Trifonov

Повестка такая повестка. ред.

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1
Amir Latcom

Индусы рулят 🇮🇳
Google, Microsoft, Micron, CFO Tesla, MasterCard, Adobe, Harman International, PepsiCo и теперь ещё Twitter!

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0
Arthur Niazyan

Полтора миллиарда индусов, конечно среди них можно найти светлые умы в бóльшем количестве. Молодцы. В указанных вами компаниях, уверен, и китайцев много.

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0
Sergey Manakov

Но в начальстве их нет

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