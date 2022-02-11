Главные новости недели: Samsung Galaxy S22, складной Huawei P50, часы Leica и реструктуризация VK

Привет, как обычно, с главными новостями недели из мира IT тут подкаст Telegram-канала ForGeeks с Сергеем Кузнецовым и Павлом Бесединым. Сегодня мы расскажем про два больших анонса новых смартфонов: Samsung и Huawei, про очень красивые и очень дорогие часы Leica, что поменяется в VK и о том, как в Instagram можно лимитировать время. Слушайте…