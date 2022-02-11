Соцсети
Евгения Евсеева

У Twitter произошёл массовый сбой — пользователи не могут опубликовать твиты Статьи редакции

Проблемы возникли по всему миру, но больше всего жалоб из США.

По данным Downdetector, в России больше 1,3 тысячи сообщений об ошибках, в США — более 33 тысяч. О сбое сообщают пользователи и в других странах. По данным TechCrunch, сбой длится с 20:15 мск.

Проблемы возникают как в приложении, так и в десктопной версии. Пользователи не могут отправлять твитты, у некоторых пропали все публикации или не отображаются подписчики.

Кактус @GovorRita
Это простите как?

Твиттер, дорогой, тебя чо ВК покусал?
Beyond the Stars 🌟 @KatholicSam
If you can see this tweet , congratulations your account is safe #TwitterDown

#новость #twitter

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Jonathan Lynn

Такое чувство, что если выключить Твиттер на пару дней - планета снова станет нормальной.

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Илья Шишкунов

Вот бы его навсегда отключить

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Alireza Nabizade

Ложное чувство

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Pavel Ivanov

Твиттер не меняет людей – он просто позволяет им быстрее раскрыться, показать свои порывы и эмоции.

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Илья Шишкунов

Наконец-то в серверную Твиттера проник хоть один адекватный человек с топором

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Roman Galchenko

Бедные! Что теперь делать?!?

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Anna Petrova

Выше ответ 😄
Это необходимо делать в любой непонятной ситуации!

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Артём Календжян

Точно, а то голыми руками неудобно мясо бить! Хотя тут и носок сойдёт

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Знатный Тролль

Караул! 😱

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Артём Календжян

Так поди... ещё и VK упадёт?! Что ж это делается 😱

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Генерал Ермолов

Надеюсь, и не включится, одной заразой станет меньше.

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Андрей Петухов
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Anna Petrova

🤦🤷 всё пропало!!!! срочно бежим покупать гречку и туалетную бумагу!!! 🤣🤣🤣

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Раскаяние и Мармелад

Если бы Илон Маск сделал соцсеть - она бы точно не ломалась 😉

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Pavel Ivanov

Посмотри в новостях, как красиво падали спутники Starlink ;) хорошо хоть в атмосфере сгорели.

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evilnw

Куда же буду писать вечно обиженные и оскорбленные?

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Владислав Красиков

В ВК!

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Andre Macareno

А что, если искусственный интеллект Твиттера просто заглянул в будущее и заранее забанил неугодных?

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Алексей Лисовицкий

Это количество жалоб на сугробы на дорогах из Самары сработало как DDoS

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com poser

Да Владик, минусани и этот комментарий, давай. Ведь твоя статья не ради статьи🙂10 рублей сами себя не заработают😆

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