У Twitter произошёл массовый сбой — пользователи не могут опубликовать твиты Статьи редакции
Проблемы возникли по всему миру, но больше всего жалоб из США.
По данным Downdetector, в России больше 1,3 тысячи сообщений об ошибках, в США — более 33 тысяч. О сбое сообщают пользователи и в других странах. По данным TechCrunch, сбой длится с 20:15 мск.
Проблемы возникают как в приложении, так и в десктопной версии. Пользователи не могут отправлять твитты, у некоторых пропали все публикации или не отображаются подписчики.
Такое чувство, что если выключить Твиттер на пару дней - планета снова станет нормальной.
Вот бы его навсегда отключить
Ложное чувство
Твиттер не меняет людей – он просто позволяет им быстрее раскрыться, показать свои порывы и эмоции.
Наконец-то в серверную Твиттера проник хоть один адекватный человек с топором
Бедные! Что теперь делать?!?
Выше ответ 😄
Это необходимо делать в любой непонятной ситуации!
Точно, а то голыми руками неудобно мясо бить! Хотя тут и носок сойдёт
Караул! 😱
Так поди... ещё и VK упадёт?! Что ж это делается 😱
Надеюсь, и не включится, одной заразой станет меньше.
🤦🤷 всё пропало!!!! срочно бежим покупать гречку и туалетную бумагу!!! 🤣🤣🤣
Если бы Илон Маск сделал соцсеть - она бы точно не ломалась 😉
Посмотри в новостях, как красиво падали спутники Starlink ;) хорошо хоть в атмосфере сгорели.
Куда же буду писать вечно обиженные и оскорбленные?
В ВК!
А что, если искусственный интеллект Твиттера просто заглянул в будущее и заранее забанил неугодных?
Это количество жалоб на сугробы на дорогах из Самары сработало как DDoS
Да Владик, минусани и этот комментарий, давай. Ведь твоя статья не ради статьи🙂10 рублей сами себя не заработают😆
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