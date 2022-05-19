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Соцсети
Радикальный завод

Модель OnlyFans рассказала про способ разблокировать аккаунт в Instagram* — пришлось переспать с сотрудниками соцсети Статьи редакции

Учётную запись блокировали «три или четыре раза».

6611 просмотров

Автор контента на OnlyFans Китти Ликсо (Kitty Lixo) рассказала об этом в подкасте No Jumper, отвечая на вопрос «о самой распутной вещи, которую она делала», пишет издание The Daily Dot.

Первый раз, когда аккаунт заблокировали, Китти переспала со своим другом, который работал в соцсети. После этого он помог восстановить аккаунт, что «было очень мило с его стороны».

Этот же друг рассказал ей, как происходит блокировка аккаунтов в соцсети, и сотрудники какого отдела занимаются восстановлением учётных записей. После этого девушка нашла через друзей в его аккаунте на LinkedIn нужных сотрудников.

Adam Grandmaison, автор подкаста No Jumper

По словам Китти, учетную запись блокировали три или четыре раза. Для её восстановления она каждый раз спала с сотрудниками Instagram.

Китти объяснила, что «с большим трудом» построила свой бренд, и готова пойти на всё, чтобы его сохранить. Также девушка назвала блокировку несправедливой, потому что по правилам Instagram запрещёны только фотографии полностью обнажённого тела или изображения полового акта, а она такие не публикует.

*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией на территории России.

#instagram #onlyfans

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27 комментариев
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Game Topia

Очень интересная новость! Спасибо!

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Александр Иванов

Вы сотрудник Инстаграма?

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Danila

Приходит модель онлифанс к Цукенбергу и спрашивает: "А где у вас тут диван, на котором аккаунты восстанавливают?"

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Прокопьев Дмитрий

А вот это прям смешно! 👍

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Александр Крупницкий

Двухфакторная авторизация

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Сергей Токарев

Two Fucktor Authentication

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bySashka

Свечку держали? Может трех...?

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Олег Комаров

Скорее двухфакторная разблокировка.

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Вадим Д.

Любопытный метод для доступа в аккаунт. Хорошо, что яндекс при утере пароля так не делает (-:

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Philips

Как устроиться в инстаграм?!?!?!

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Одна здесь отдыхаю

Ничего не поняла. Так какая самая распутная вещь, которую она делала, в итоге?

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Philips

В онлифанс выкладывала же!

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Allestor Klei

#стартапдня

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Nikolay Martynov

Новости, которые мы заслужили.

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Alex Shokhin

Ну совсем-то весь мусор из интернета не надо сюда нести. Зачем это здесь?

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Mikhail Shamov
По словам Китти, учетную запись блокировали три или четыре раза. Для её восстановления она каждый раз спала с сотрудниками Instagram.

Кажется, сотрудники прочухали способ получить перепих.

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new_comment

Кажется, что теперь это уже бывшие сотрудники.

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Roman Orlov

"Создательница OnlyFans" а вы, умеете в перевод.

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Олжас Салмурза

Создательница OnlyFans?

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Alex Gurulli

lol и эту дибилоисторию ее подписчики сожрут и будут смаковать.

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Vertie

вот это, конечно, женская смекалочка

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Денис Пихаров
Создательница OnlyFans Китти Ликсо

Машинный перевод такой машинный

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Султанов Андрей

Хороший ход

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Роман Романович
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Assylkhan Myrzaliyev
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Александр А.

Мне больше понравилась новость на Панораме, где отделения ЛДПР протестовали против назначения Слуцкого главнюком по ЛДПР, что меняет сексуальную ориентацию партии и разрушает сложившиеся карьерные лифты.

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Алексей Сацкив

Ищу работницу wix для продления подписки)

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