Учётную запись блокировали «три или четыре раза».

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Автор контента на OnlyFans Китти Ликсо (Kitty Lixo) рассказала об этом в подкасте No Jumper, отвечая на вопрос «о самой распутной вещи, которую она делала», пишет издание The Daily Dot.

Первый раз, когда аккаунт заблокировали, Китти переспала со своим другом, который работал в соцсети. После этого он помог восстановить аккаунт, что «было очень мило с его стороны».

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Этот же друг рассказал ей, как происходит блокировка аккаунтов в соцсети, и сотрудники какого отдела занимаются восстановлением учётных записей. После этого девушка нашла через друзей в его аккаунте на LinkedIn нужных сотрудников.

По словам Китти, учетную запись блокировали три или четыре раза. Для её восстановления она каждый раз спала с сотрудниками Instagram.

Китти объяснила, что «с большим трудом» построила свой бренд, и готова пойти на всё, чтобы его сохранить. Также девушка назвала блокировку несправедливой, потому что по правилам Instagram запрещёны только фотографии полностью обнажённого тела или изображения полового акта, а она такие не публикует.