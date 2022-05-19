Модель OnlyFans рассказала про способ разблокировать аккаунт в Instagram* — пришлось переспать с сотрудниками соцсети Статьи редакции
Учётную запись блокировали «три или четыре раза».
Автор контента на OnlyFans Китти Ликсо (Kitty Lixo) рассказала об этом в подкасте No Jumper, отвечая на вопрос «о самой распутной вещи, которую она делала», пишет издание The Daily Dot.
Первый раз, когда аккаунт заблокировали, Китти переспала со своим другом, который работал в соцсети. После этого он помог восстановить аккаунт, что «было очень мило с его стороны».
Этот же друг рассказал ей, как происходит блокировка аккаунтов в соцсети, и сотрудники какого отдела занимаются восстановлением учётных записей. После этого девушка нашла через друзей в его аккаунте на LinkedIn нужных сотрудников.
По словам Китти, учетную запись блокировали три или четыре раза. Для её восстановления она каждый раз спала с сотрудниками Instagram.
Китти объяснила, что «с большим трудом» построила свой бренд, и готова пойти на всё, чтобы его сохранить. Также девушка назвала блокировку несправедливой, потому что по правилам Instagram запрещёны только фотографии полностью обнажённого тела или изображения полового акта, а она такие не публикует.
*Meta, которая владеет Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией на территории России.
Очень интересная новость! Спасибо!
Вы сотрудник Инстаграма?
Приходит модель онлифанс к Цукенбергу и спрашивает: "А где у вас тут диван, на котором аккаунты восстанавливают?"
А вот это прям смешно! 👍
Двухфакторная авторизация
Two Fucktor Authentication
Свечку держали? Может трех...?
Скорее двухфакторная разблокировка.
Любопытный метод для доступа в аккаунт. Хорошо, что яндекс при утере пароля так не делает (-:
Как устроиться в инстаграм?!?!?!
Ничего не поняла. Так какая самая распутная вещь, которую она делала, в итоге?
В онлифанс выкладывала же!
#стартапдня
Новости, которые мы заслужили.
Ну совсем-то весь мусор из интернета не надо сюда нести. Зачем это здесь?
Кажется, сотрудники прочухали способ получить перепих.
Кажется, что теперь это уже бывшие сотрудники.
"Создательница OnlyFans" а вы, умеете в перевод.
Создательница OnlyFans?
lol и эту дибилоисторию ее подписчики сожрут и будут смаковать.
вот это, конечно, женская смекалочка
Машинный перевод такой машинный
Хороший ход
Мне больше понравилась новость на Панораме, где отделения ЛДПР протестовали против назначения Слуцкого главнюком по ЛДПР, что меняет сексуальную ориентацию партии и разрушает сложившиеся карьерные лифты.
Ищу работницу wix для продления подписки)
Комментарий удален модератором