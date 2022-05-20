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TikTok начал тестировать игры внутри приложения во Вьетнаме — Reuters Статьи редакции

Позже их будут тестировать и в других странах.

  • О тестах игр сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника. Один из них также рассказал, что позже тесты планируют расширить на страны Юго-Восточной Азии.
  • В играх будет реклама, что позволит TikTok увеличить выручку от неё и время, которое пользователи проводят в приложении. Игры возьмут из библиотеки материнской ByteDance — сначала с простыми механиками. Доходы компания поделит с разработчиками.
  • Представитель TikTok заявил изданию, что компания постоянно ищет способы обогатить платформу и регулярно тестирует новые функции.
  • В конце 2021 года TikTok объявил о партнёрстве с Zynga, разработчиком FarmVille, для создания игры Disco Loco 3D. В Douyin, китайской версии TikTok, игры доступны с 2019 года.

#новость #tiktok

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4 комментария
Вадим Д.

Игры про отважных вьетконговцев, побеждающих американских солдат?
Сарказм.

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Бывший химик

Блин, почему-то подумал об этом же😂

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Лев Аристов

Игры и тикток взрыв мозга какой то

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Рафаэль Алиев
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