TikTok начал тестировать игры внутри приложения во Вьетнаме — Reuters Статьи редакции
Позже их будут тестировать и в других странах.
- О тестах игр сообщил Reuters со ссылкой на четыре источника. Один из них также рассказал, что позже тесты планируют расширить на страны Юго-Восточной Азии.
- В играх будет реклама, что позволит TikTok увеличить выручку от неё и время, которое пользователи проводят в приложении. Игры возьмут из библиотеки материнской ByteDance — сначала с простыми механиками. Доходы компания поделит с разработчиками.
- Представитель TikTok заявил изданию, что компания постоянно ищет способы обогатить платформу и регулярно тестирует новые функции.
- В конце 2021 года TikTok объявил о партнёрстве с Zynga, разработчиком FarmVille, для создания игры Disco Loco 3D. В Douyin, китайской версии TikTok, игры доступны с 2019 года.
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Игры про отважных вьетконговцев, побеждающих американских солдат?
Сарказм.
Блин, почему-то подумал об этом же😂
Игры и тикток взрыв мозга какой то