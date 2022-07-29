В компании отметили, что решение временное — платформе нужно тщательнее проработать изменения и прислушаться к мнению пользователей.

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Вечером 28 июля глава Instagram* Адам Моссери заявил, что компания всё же решила прислушаться к массовой критике пользователей — в ближайшие две недели соцсеть вернётся к предыдущему дизайну без полноэкранных видео, а также сократит количество рекомендованных постов от случайных аккаунтов в ленте.

Что касается нового дизайна ленты, люди явно разочарованы, и наши данные об использовании доказывают это. Поэтому нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и выяснить, что мы будем делать дальше. Адам Моссери, глава Instagram*

В компании отметили, что изменения носят временный характер, и в будущем можно ожидать новых обновлений, но с учётом пожеланий пользователей. По словам Моссери, в последнем квартале количество времени, которое люди проводили за просмотром Reels, увеличилось на 30%, а значит формат видео интересен аудитории, и соцсеть продолжит развиваться в этом направлении.

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Ещё 27 июля Моссери, отвечая на претензии пользователей, утверждал, что в компании не планируют «откатывать» последние изменения, даже несмотря на волну критики в соцсетях. На следующий день глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что сейчас количество рекомендованных постов в лентах Instagram* и Facebook* составляет 15% от всего контента, а к 2030 году этот показатель увеличится до 30%.

В конце июля пользователи Instagram* устроили онлайн-акцию, в рамках которой призывали руководителей соцсети отказаться от части нововведений и «прекратить копировать TikTok». В первую очередь аудитории не оценила приоритеты платформы в сторону видеоконтента, а также ленту приложения, в которой всё труднее следить за аккаунтами, на которые люди подписываются. За несколько дней петиция с призывом к изменениям набрала больше 230 тысяч подписей, а к акции присоединились влиятельные инфлюенсеры.

Соцсети TJ 27 июл TikTok Статьи редакции «Сделайте инстаграм инстаграмом»: пользователи и звёзды требуют вернуть «старую соцсеть» и перестать копировать Критика платформы вылилась в одну из самых масштабных акций против руководства соцсети, но в компании отказываются откатывать изменения. Скриншот петиции на Change.org