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Соцсети
TJ

Instagram* откажется от полноэкранного режима и сократит количество рекомендаций в ленте на фоне критики Статьи редакции

В компании отметили, что решение временное — платформе нужно тщательнее проработать изменения и прислушаться к мнению пользователей.

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Вечером 28 июля глава Instagram* Адам Моссери заявил, что компания всё же решила прислушаться к массовой критике пользователей — в ближайшие две недели соцсеть вернётся к предыдущему дизайну без полноэкранных видео, а также сократит количество рекомендованных постов от случайных аккаунтов в ленте.

Что касается нового дизайна ленты, люди явно разочарованы, и наши данные об использовании доказывают это. Поэтому нам нужно сделать большой шаг назад, перегруппироваться и выяснить, что мы будем делать дальше.

Адам Моссери, глава Instagram*

В компании отметили, что изменения носят временный характер, и в будущем можно ожидать новых обновлений, но с учётом пожеланий пользователей. По словам Моссери, в последнем квартале количество времени, которое люди проводили за просмотром Reels, увеличилось на 30%, а значит формат видео интересен аудитории, и соцсеть продолжит развиваться в этом направлении.

Ещё 27 июля Моссери, отвечая на претензии пользователей, утверждал, что в компании не планируют «откатывать» последние изменения, даже несмотря на волну критики в соцсетях. На следующий день глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что сейчас количество рекомендованных постов в лентах Instagram* и Facebook* составляет 15% от всего контента, а к 2030 году этот показатель увеличится до 30%.

В конце июля пользователи Instagram* устроили онлайн-акцию, в рамках которой призывали руководителей соцсети отказаться от части нововведений и «прекратить копировать TikTok». В первую очередь аудитории не оценила приоритеты платформы в сторону видеоконтента, а также ленту приложения, в которой всё труднее следить за аккаунтами, на которые люди подписываются. За несколько дней петиция с призывом к изменениям набрала больше 230 тысяч подписей, а к акции присоединились влиятельные инфлюенсеры.

Соцсети
TJ
«Сделайте инстаграм инстаграмом»: пользователи и звёзды требуют вернуть «старую соцсеть» и перестать копировать TikTok Статьи редакции

Критика платформы вылилась в одну из самых масштабных акций против руководства соцсети, но в компании отказываются откатывать изменения.

Скриншот петиции на Change.org

*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской в России.

#новость #instagram

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6 комментариев
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 Пабы старой Руси
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Qwerty54321

А я бы наоборот бы сделал программу полностью полноэкранной, а старые фото видео перенес в сторис с возможностью сохранения в ленту

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Вадим Д.

Раз решение временное – потом всё равно найдут обоснование тикток-подражательству.

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BLVCK SQUARE

походу от рыжего из иванушек(цукера) дюлей получили, и так выручка катится к херам

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Alex Shevchenko

В инсте обещали вернуть хронологический порядок публикаций в ленту, чот не работает эта их функция автоматически 🤦‍♀️

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Пабы старой Руси

Не работает. Каждый раз нужно переключаться. Но с другой стороны, в этом режиме нет такого количества рекомендаций

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