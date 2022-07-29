Instagram* откажется от полноэкранного режима и сократит количество рекомендаций в ленте на фоне критики Статьи редакции
В компании отметили, что решение временное — платформе нужно тщательнее проработать изменения и прислушаться к мнению пользователей.
Вечером 28 июля глава Instagram* Адам Моссери заявил, что компания всё же решила прислушаться к массовой критике пользователей — в ближайшие две недели соцсеть вернётся к предыдущему дизайну без полноэкранных видео, а также сократит количество рекомендованных постов от случайных аккаунтов в ленте.
В компании отметили, что изменения носят временный характер, и в будущем можно ожидать новых обновлений, но с учётом пожеланий пользователей. По словам Моссери, в последнем квартале количество времени, которое люди проводили за просмотром Reels, увеличилось на 30%, а значит формат видео интересен аудитории, и соцсеть продолжит развиваться в этом направлении.
Ещё 27 июля Моссери, отвечая на претензии пользователей, утверждал, что в компании не планируют «откатывать» последние изменения, даже несмотря на волну критики в соцсетях. На следующий день глава Meta* Марк Цукерберг заявил, что сейчас количество рекомендованных постов в лентах Instagram* и Facebook* составляет 15% от всего контента, а к 2030 году этот показатель увеличится до 30%.
В конце июля пользователи Instagram* устроили онлайн-акцию, в рамках которой призывали руководителей соцсети отказаться от части нововведений и «прекратить копировать TikTok». В первую очередь аудитории не оценила приоритеты платформы в сторону видеоконтента, а также ленту приложения, в которой всё труднее следить за аккаунтами, на которые люди подписываются. За несколько дней петиция с призывом к изменениям набрала больше 230 тысяч подписей, а к акции присоединились влиятельные инфлюенсеры.
*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана экстремистской в России.
А я бы наоборот бы сделал программу полностью полноэкранной, а старые фото видео перенес в сторис с возможностью сохранения в ленту
Раз решение временное – потом всё равно найдут обоснование тикток-подражательству.
походу от рыжего из иванушек(цукера) дюлей получили, и так выручка катится к херам
В инсте обещали вернуть хронологический порядок публикаций в ленту, чот не работает эта их функция автоматически 🤦♀️
Не работает. Каждый раз нужно переключаться. Но с другой стороны, в этом режиме нет такого количества рекомендаций