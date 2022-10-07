Meta* нашла 400 приложений, которые могли украсть данные для входа в Facebook* у минимум 1 млн пользователей Статьи редакции
Apple и Google уже удалили вредоносные приложения из магазинов.
- Команда безопасности Meta* рассказала, что нашла 355 Android-приложений и 47 приложений на iOS, которые маскировались под обычные инструменты вроде фоторедакторов. Об этом пишет Axios.
- Приложения предлагали пользователям авторизоваться с помощью функции «Войти через Facebook*», а затем воровали данные для входа. Эту информацию можно использовать, чтобы получить полный доступ к учётной записи в соцсети, и к другим аккаунтам, указывает издание.
- Точное количество пользователей соцсети, которые заходили в приложения с помощью своих учётных записей, в Meta* определить не смогли. Но команда заявила о минимум 1 млн потенциально пострадавших пользователей.
- Meta* рекомендовала пользователям внимательнее относиться к приложениям, требующим входа через Facebook*. Например, настрожиться, если это делает приложение-фонарик.
*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской в России.
898 просмотров
Я всегда авторизуюсь в фонариках через фейсбук* и всегда все нормально было 😀😀😀
Ну хоть насторожился?
В фонарик заходить через Фейсбук не канонично, нужно через госуслуги.
🤣 отличная подсказка - век живи, век учись.
Типа это они так информационный шум несут после разъеб*а статьи Дурова?
Устраняют конкурентов?
У меня для таких целей авторизации через Фейсбук с давнего 2010 года несколько левых аккаунтов есть. Уведут и ладно.
Ахъ, плохiя приложения виноваты.
Найс пиар ход чтобы заполучить несколько очков одобрения. Метавселенная пока все больше похоже на фейл.
Как раз перед выборами. Сейчас будет вторая серия вмешательства в промежуточные выборы )
"Компания владелец Facebook".
Я не на Что не намекают, но вы просто выглядите как девушка(ш) которая(л) зарабатывает(ю) своей(х) внешностью(а).