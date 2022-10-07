Соцсети
Стройный татарин

Meta* нашла 400 приложений, которые могли украсть данные для входа в Facebook* у минимум 1 млн пользователей Статьи редакции

Apple и Google уже удалили вредоносные приложения из магазинов.

  • Команда безопасности Meta* рассказала, что нашла 355 Android-приложений и 47 приложений на iOS, которые маскировались под обычные инструменты вроде фоторедакторов. Об этом пишет Axios.
  • Приложения предлагали пользователям авторизоваться с помощью функции «Войти через Facebook*», а затем воровали данные для входа. Эту информацию можно использовать, чтобы получить полный доступ к учётной записи в соцсети, и к другим аккаунтам, указывает издание.
  • Точное количество пользователей соцсети, которые заходили в приложения с помощью своих учётных записей, в Meta* определить не смогли. Но команда заявила о минимум 1 млн потенциально пострадавших пользователей.
  • Meta* рекомендовала пользователям внимательнее относиться к приложениям, требующим входа через Facebook*. Например, настрожиться, если это делает приложение-фонарик.

*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской в России.

#новость #facebook #утечкиданных

898 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Виталий Изюмин

Я всегда авторизуюсь в фонариках через фейсбук* и всегда все нормально было 😀😀😀

Ответить
Развернуть ветку
Vrangel

Ну хоть насторожился?

Ответить
Развернуть ветку
Critical Error

В фонарик заходить через Фейсбук не канонично, нужно через госуслуги.

Ответить
Развернуть ветку
Илья Попов

🤣 отличная подсказка - век живи, век учись.

Ответить
Развернуть ветку
Костя Мамаев

Типа это они так информационный шум несут после разъеб*а статьи Дурова?

Ответить
Развернуть ветку
Макс Макаров

Устраняют конкурентов?

Ответить
Развернуть ветку
Петр Вавилов

У меня для таких целей авторизации через Фейсбук с давнего 2010 года несколько левых аккаунтов есть. Уведут и ладно.

Ответить
Развернуть ветку
Alex

Ахъ, плохiя приложения виноваты.

Ответить
Развернуть ветку
Виктор Шираз

Найс пиар ход чтобы заполучить несколько очков одобрения. Метавселенная пока все больше похоже на фейл.

Ответить
Развернуть ветку
Murat Oshroev

Как раз перед выборами. Сейчас будет вторая серия вмешательства в промежуточные выборы )

Ответить
Развернуть ветку
Arartem

"Компания владелец Facebook".
Я не на Что не намекают, но вы просто выглядите как девушка(ш) которая(л) зарабатывает(ю) своей(х) внешностью(а).

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null