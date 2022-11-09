Instagram* добавил в приложение планирование и публикацию отложенных постов Статьи редакции
Ещё можно планировать «Истории» и Reels.
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- Инструмент планирования доступен всем профессиональным аккаунтам в приложении Instagram*. Перевести простой аккаунт на профессиональный могут все пользователи в настройках. Функцию запустили через несколько недель тестирования с некоторыми пользователями.
- Можно планировать посты с одним или несколькими изображениями, «Истории» и Reels на срок до 75 дней.
- Чтобы поставить таймер, перед опубликованием надо зайти в «Расширенные настройки», выбрать «Запланируйте эту публикацию» и время.
- Посмотреть запланированные посты можно, нажав на меню «гамбургер» в правом верхнем углу. Там же можно удалить или перепланировать публикации.
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
Пизда сервисам отложенного постига
Если у тебя бизнес с несколькими брендами (несколько бизнесов, ты - агентство), то удобнее "рулить" постингом из одного сервиса.
Количество клиентов у сервисов отложенного постинга явно сократится, но не в ноль, думаю.
Уже какой-то недавно писал, что закрывается. Видимо, что-то знал об этом
Отложенный постинг – охренительная вещь!
Очень, кстати, на vc недостаёт этой возможности. Блин, в дзене есть, а тут нет.
Тут в соседнем посте про редактирование документов в офисе писали, мол, если Google давно сделали, то наши-то опоздали уже, опять догоняем, пропасть и т.д.
Получается, теперь американцы отстают!
Фича полезная, но доходит до них очень долго конечно.
Десктопную версию вообще не развивают почти, спустя миллион лет начали шерить API своей лички хоть.
Наконец-то!
хороший ход)
Я ждала этого слишком долго....
Пост на 2042 год:
Я точно выживу
Класс, это одна из самых полезных функций
Функция полезная, ждал этого очень долго. Но почему только сейчас??