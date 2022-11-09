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Маша Цепелева

Instagram* добавил в приложение планирование и публикацию отложенных постов Статьи редакции

Ещё можно планировать «Истории» и Reels.

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  • Инструмент планирования доступен всем профессиональным аккаунтам в приложении Instagram*. Перевести простой аккаунт на профессиональный могут все пользователи в настройках. Функцию запустили через несколько недель тестирования с некоторыми пользователями.
  • Можно планировать посты с одним или несколькими изображениями, «Истории» и Reels на срок до 75 дней.
  • Чтобы поставить таймер, перед опубликованием надо зайти в «Расширенные настройки», выбрать «Запланируйте эту публикацию» и время.
  • Посмотреть запланированные посты можно, нажав на меню «гамбургер» в правом верхнем углу. Там же можно удалить или перепланировать публикации.
  • В сентябре Instagram* разрешил публиковать Stories до 60 секунд, а в октябре начал тестировать покупку NFT в приложении.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость

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13 комментариев
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Безопасный инструмент

Пизда сервисам отложенного постига

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Артем Сухов

Если у тебя бизнес с несколькими брендами (несколько бизнесов, ты - агентство), то удобнее "рулить" постингом из одного сервиса.
Количество клиентов у сервисов отложенного постинга явно сократится, но не в ноль, думаю.

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Мяу

Уже какой-то недавно писал, что закрывается. Видимо, что-то знал об этом

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Вадим Д.

Отложенный постинг – охренительная вещь!
Очень, кстати, на vc недостаёт этой возможности. Блин, в дзене есть, а тут нет.

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jonewayne
Блин, в дзене есть, а тут нет.

Тут в соседнем посте про редактирование документов в офисе писали, мол, если Google давно сделали, то наши-то опоздали уже, опять догоняем, пропасть и т.д.
Получается, теперь американцы отстают!

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Nikolay Ganin

Фича полезная, но доходит до них очень долго конечно.
Десктопную версию вообще не развивают почти, спустя миллион лет начали шерить API своей лички хоть.

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Викос

Наконец-то!

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Никита Лукьянов

хороший ход)

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Макс Аксенов
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Агафья Носова

Я ждала этого слишком долго....

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Маслов Мирон

Пост на 2042 год:
Я точно выживу

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DeliNaNull

Класс, это одна из самых полезных функций

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Владислав Оголенко

Функция полезная, ждал этого очень долго. Но почему только сейчас??

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